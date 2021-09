Syyskuussa maassa tehdyn korkeimman oikeuden päätöksen mukaan sisällön jakaja on vastuussa kommenttien sisällöstä. Lakia on kritisoitu, sillä sen katsotaan rajoittavan sananvapautta.

Televisiokanava CNN on ilmoittanut, että se lopettaa sisällön jakamisen australialaisille Facebookin käyttäjille, uutistoimisto Reuters kertoo.

Taustalla on Australiassa aiemmin syyskuussa tehty korkeimman oikeuden päätös, jonka mukaan sosiaaliseen mediaan sisältöä julkaiseva taho on vastuussa sisältöön tulevista kommenteista.

Oikeuden päätöstä on kritisoitu, sillä sen katsotaan rajoittavan sananvapautta ja asettavan suhteettoman taakan sisältöä julkaiseville tahoille.

”Olemme jälleen kerran pettyneitä Facebookin, sillä se on epäonnistunut takaamaan luotettavan journalismin ja tuottavan, ajankohtaisia asioita käsittelevän dialogin toteutumisen alustallaan ja käyttäjiensä keskuudessa”, CNN sanoi tiedotteessaan.

Facebook on omien sanojensa mukaan tarjonnut CNN:lle tietoa työkaluista, joiden avulla sisällön julkaisijat voivat hallita kommentteja. Facebook ei kertonut, mitä nämä työkalut ovat.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos yritys jakaa sisältöä Facebookiin ja siihen tulee kunniaa loukkaava kommentti, on yritys vastuussa kommentista, vaikka sisällössä itsessään ei olisi mitään vikaa.

CNN on ensimmäinen suuri media, joka vetäytyy pois australialaisesta Facebookista, mutta se ei ole ainoa toimija, joka on ilmoittanut vetäytymisestään. Viime viikolla Tasmanian pääministeri Peter Gutwein ilmoitti The Guardianin mukaan, että hän poistaa kommentointi­mahdollisuuden Facebook-sivuiltaan kunnialoukkaus­uhan takia.

”Tiedämme, että sosiaalinen media on 24/7 toimiva media, mutta moderointimahdollisuutemme eivät tähän riitä. Tämän seurauksena teemme muutoksia siihen, miten käyttäjät voivat vuorovaikuttaa tämän [Facebook] sivun kanssa tulevaisuudessa”, Gutwein kirjoitti.

Kommentointimahdollisuuden poistamisella voi olla vaikutuksia siihen, kuinka paljon näkyvyyttä esimerkiksi poliitikkojen sivut saavat eri sosiaalisissa medioissa. Useiden palveluiden algoritmit käyttävät kommentointia yhtenä osallistamisen mittarina, mikä voi puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka moni käyttäjä näkee sisältöä.