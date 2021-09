83 epäillystä hyväksikäyttäjästä 21 oli WHO:n työntekijöitä.

Yli 80 avustustyöntekijää käytti seksuaalisesti hyväkseen tyttöjä ja naisia Kongon demokraattisessa tasavallassa vuosina 2018–2020, kun maassa jylläsi ebola­epidemia, paljastaa keskiviikkona julkaistu raportti.

Raportista ovat uutisoineet useat mediat, muun muassa brittilehti The Guardian, uutistoimisto Reuters ja yhdysvaltalainen CNN.

Hyväksikäyttö sisälsi muun muassa raiskauksia. Osa hyväksikäyttäjistä oli ulkomaalaisia, osa paikallisia avustustyöntekijöitä.

Osa heistä oli Maailman terveysjärjestö WHO:n avustustyöntekijöitä.

WHO teetti asiasta riippumattoman tutkinnan sen jälkeen, kun hyväksikäyttö tuli julkisuuteen The New Humanitarian -uutistoimiston ja Thomson Reuters Foundation -järjestön tekemän selvityksen myötä viime vuonna. Viimevuotisessa selvityksessä yli 50 naista syytti WHO:n ja muiden avustusjärjestöjen työntekijöitä seksuaalirikoksista.

Selvitystä varten riippumaton tutkijaryhmä teki yhteensä 210 haastattelua, joista 75 oli epäiltyjen uhrien kanssa, 23 WHO:n työntekijöiden kanssa ja muut muun muassa YK:n työntekijöiden ja muiden avustusjärjestöjen työntekijöiden kanssa.

Tutkijaryhmä onnistui tunnistamaan yhteensä 83 epäiltyä hyväksikäyttäjää. 21 heistä oli epidemian aikoihin WHO:n palkkalistoilla. Osa heistä oli kongolaisia, osa muista maista.

Tutkijaryhmä haastatteli kahdeksaa epäiltyä. Heistä kuusi kielsi seksuaalisen hyväksikäytön. Kaksi kertoi, että suhde epäiltyyn uhriin perustui yhteisymmärrykseen eikä siis ollut hyväksikäyttöä.

Hyväksikäyttö kohdistui erityisesti heikossa asemassa oleviin naisiin ja tyttöihin, joiden taloudellinen tilanne oli epävarma. Iso osa raportissa kuvatuista tapauksista oli sellaisia, jossa avustustyöntekijä lupasi naiselle työsopimusta seksiä vastaan.

Yksi nainen kertoo raportissa WHO:n epidemiologin sanoneen hänelle, että hän menettää työpaikkansa WHO:lla, jos ei suostu seksiin miehen kanssa.

”Hän vaati ja uhkaili minua, että menetän työpaikkani, jos en suostu harrastamaan seksiä hänen kanssaan. Lopulta suostuin, koska en halunnut menettää työtäni”, Lisianneksi nimetty nainen kertoo raportissa.

Lisianne tuli useiden raiskauksien myötä raskaaksi. Mies antoi hänelle aborttipillereitä.

Uhrit olivat tapausten aikoihin 13–43-vuotiaita. Raportissa kuullaan muun muassa 14-vuotiasta Jolianneksi nimettyä tyttöä. Vuonna 2019 hän kaupusteli puhelimen osia tien laidalla Manginan pikkukaupungissa, kun WHO:n työntekijä tarjosi hänelle kyydin kotiin. Kodin sijasta mies voi lapsen hotelliin, jossa tämä Joliannen mukaan raiskasi hänet. Jolianne synnytti myöhemmin miehen lapsen.

Monet miespuoliset avustustyöntekijät eivät raportin mukaan suostuneet käyttämään kondomia, ja 29 uhria tuli raskaaksi hyväksikäytön myötä. Osa miehistä vaati uhreja tekemään abortin.

WHO käsitteli asiaa tiedotustilaisuudessa tiistaina.

”Olen pahoillani”, sanoi WHO:n johtaja pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus tiistaina tiedotustilaisuudessa.

”Tämä on synkkä päivä WHO:lle. Pidän huolen siitä, että tekijät joutuvat vastuuseen.”

Reutersin lähteiden mukaan neljä WHO:n työntekijää on irtisanottu raportin johdosta. Kaksi on hyllytetty.

Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa puhkesi ebolaepidemia elokuussa 2018.

Epidemiasta kasvoi historian toiseksi pahin ebolaepidemia: se tappoi yli 2­200 ihmistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja neljä Ugandassa.

WHO:lla oli merkittävä rooli epidemian taltuttamisessa, ja se työllisti satoja ihmisiä epidemian aikana. Suurin osa heistä oli miehiä.