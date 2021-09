Järjestön mukaan jopa satoja lapsia on kaapattu ja pakkovärvätty lapsisotilaiksi. Al-Shabab-äärijärjestö on sotinut Mosambikin hallitusta vastaan vuodesta 2017 saakka.

Ruandalainen sotilas seisoo lähellä Palman kaupunkia Cabo Delgadossa. Ruanda on lähettänyt heinäkuusta alkaen tuhat sotilasta ja poliisia auttamaan kapinallisten vastaisessa taistelussa Mosambikissa.

Ääri-islamistinen al-Shabab -järjestö on siepannut satoja lapsia ja pakottanut heidät lapsisotilaiksi Mosambikissa, kertoo Human Rights Watch (HRW) -järjestö.

Sieppaukset ovat keskittyneet maan pohjoisosassa sijaitsevaan Cabo Delgadon maakuntaan, jossa äärijärjestö on käynyt sotaa maan hallituksen joukkoja vastaan vuodesta 2017 alkaen. Viime aikoina alueelle on saapunut myös kansainvälisiä joukkoja muista Afrikan maista.

Nuorimmat kaapatuista lapsista ovat olleet HRW:n mukaan vain 12-vuotiaita.

”Liityimme monien muiden miesten sekä poikien joukkoon ja meitä opetettiin käyttämään aseita ja veitsiä”, yksi siepattu ja pakenemaan onnistunut poika sanoi.

”He sanoivat meille, että meidän on taisteltava ja tapettava maamme puolesta ja puolustaaksemme uskontoamme, joka on hyökkäyksen kohteena Mosambikissa.”

Kolmen naisen kertomuksen mukaan lapsisotilaat käyttäytyvät al-Shababin tukikohdissa ”kuin aikuiset miehet, jopa valiten ’vaimoikseen’ siepattuja tyttöjä”. Naiset todistivat, kuinka pelkästään yhdessä tukikohdassa oli sadoittain lapsisotilaita.

Al-Shababin toimintatapa on HRW:n haastattelemien silminnäkijöiden mukaan samanlainen ympäri Cabo Delgadoa: äärijärjestön vallatessa kylän tai alueen, he kaappaavat nuoria ja lapsia, uhaten tappaa heidän vanhempansa, jos lapset eivät lähde heidän mukaansa.

”Yksi miehistä löi vaimoani AK-47 [rynnäkkökiväärillä], jotta hän päästäisi irti [pojastamme] ja samaan aikaan toinen mies uhkasi tappaa meidät kaikki, jos emme päästä poikaamme lähtemään”, erään siepatun lapsen isä sanoi.

Äärijärjestön jäsenet ovat myös pakottaneet nuoria ja lapsia mukaansa, jos he ovat törmänneet näihin esimerkiksi kylien ulkopuolella. Al-Shababin taistelijat ovat toisaalta myös mestanneet lapsia ja nuoria, jos he ovat kokeneet näiden olevan vihollisiaan tai ”vääräuskoisia”.

Mosambikin konfliktissa on kuollut yli 3 300 ihmistä, joista arviolta puolet on ollut siviilejä. Lisäksi vähintään 800 000 ihmistä on joutunut lähtemään evakkoon kodeistaan.

Lapsisotilaiden värvääminen ja heidän käyttämisensä on kansainvälisen oikeuden vastaista.