Presidentti Joe Bidenin suurin päänsärky ei ole republikaanipuolue, vaan hänen oman demokraattipuolueensa leirien riitely, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Yhdysvaltain kongressissa on käynnissä budjettitekninen, lainsäädännöllinen ja ideologinen moniottelu, jossa vaakalaudalla ovat liittovaltion toimintakyky, maan velkakestävyys, presidentti Joe Bidenin poliittinen perintö ja maailmantalouden tila.

Jos asiat sujuisivat Bidenin toivomalla tavalla, ”maamme olisi mahtavassa kunnossa”, kuten hän on todennut. Mutta onnistumisen tiellä seisovat kongressin republikaanit ja Bidenin demokraattisen puolueen keskenään riitelevät poliitikot.

Kaikki kiistat kietoutuvat toisiinsa, mutta ne voi karkeasti jakaa neljään osaan: joitakin liittovaltion virastoja on uhannut väliaikaisen rahapulan vuoksi sulkeminen tämän viikon perjantaina, lokakuun puolivälissä Yhdysvallat saattaa ensi kerran historiassa joutua laiminlyömään velanhoitoaan, minkä lisäksi vaakalaudalla ovat noin biljoonan dollarin infrastruktuuripaketti ja vielä valtavampi 3,5 biljoonan dollarin sosiaali- ja ilmastopaketti.

Pelilaudalla on siis rahaa noin 4 000 miljardin euron arvosta. Ja pelureista moni punnitsee omia tekemisiään ensi vuoden kongressivaaleja silmällä pitäen, jotkut jo vuoden 2024 presidentinvaalien näkökulmasta.

Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell tiedotustilaisuudessaan tiistaina.

Lyhyemmän aikavälin ongelma on ollut se, että senaatin republikaanit estivät maanantaina lisärahoituksen liittovaltion juokseviin menoihin, kuten virkamiesten palkkojen maksuun ja hirmumyrskyistä kärsineiden alueiden auttamiseen. Tämä virastojen sulkemista uhannut pulma saattaa ratketa viimeistään torstaina, mutta se lievittäisi Bidenin huolia vain hitusen.

Maanantaina republikaanit kieltäytyivät myös hyväksymästä niin sanotun lainakaton nostamista, joka mahdollistaisi lisävelan ottamisen syksyn mittaan. Lainakaton nostaminen on pysyvä päänsärky Yhdysvalloissa, jossa budjetista ja lainakatosta päätetään eri yhteyksissä.

Tämä johtaa kongressissa toistuviin yhteenottoihin, joissa yksi puolue voi teeskennellä säästeliästä ja toinen näyttäytyä tuhlarilta, vaikka kyseessä on aiempien budjettipäätösten kustannusten hoitamisesta.

Asiantuntija-arvioiden mukaan Yhdysvallat menettää lainanmaksukykynsä joskus lokakuun puolivälin tienoilla, ellei lainakattoa nosteta. Valtiovarainministeri Janet Yellenin mukaan tämä olisi ”katastrofaalinen tapahtuma” maan taloudelle. Keskuspankkiiri John Williamsin mukaan odotettavissa olisi ”äärimmäinen markkinareaktio”, joka heijastuisi myös muuhun maailmaan.

Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell on kietonut kysymyksen lainakatosta siihen, että demokraateilla on tekeillä ruokottoman kalliita ohjelmia Yhdysvaltain muuttamiseksi. Niinpä hänen mielestään lievää enemmistöä senaatissa ja edustajainhuoneessa pitävät demokraatit saavat junailla lainakaton nostamisen keskenään.

Demokraattien mielestä tämä on kyynistä, koska lainakaton nostamisella rahoitettaisiin myös aiempia hankkeita, kuten republikaanipresidentti Donald Trumpin aikana päätettyjä verohuojennuksia ja republikaanien tukemia, koronapandemiaan liittyviä elvytystoimia. Demokraatit tukivat lainakaton nostoa Trumpin ollessa presidentti.

Demokraattisenaattori Joe Manchin (vas.) keskusteli kollegoidensa Susan Collinsin (republikaani), Kyrsten Sineman (demokraatti), Jeanne Shaheenin (demokraatti), Mark Warnerin (demokraatti) ja Mitt Romneyn (republikaani) kanssa kongressitalossa tiistaina.

Bidenin suurin päänsärky tällä hetkellä ei kuitenkaan ole republikaanit, vaan hänen oman demokraattipuolueensa kilpailevat leirit: talouskonservatiivit ja ”edistykselliset” vasemmistolaiset.

Biden haluaisi jäädä historiaan kahdella jättimäisellä lakipaketilla, joilla Yhdysvallat pantaisiin uuteen uskoon. Ensimmäinen paketeista kohentaisi tulevina vuosina maan infrastruktuuria teistä siltoihin ja nettiyhteyksiin noin biljoonan dollarin satsauksilla.

Tämä paketti hyväksyttiin senaatissa myös monien republikaanien tuella äänin 69–30 elokuussa. Paketin tukijoihin liittyi myös McConnell, mistä hän sai entiseltä presidentiltä Trumpilta kovan tuomion.

Seuraavaksi paketti siirtyi edustajainhuoneeseen. Demokraattipuhemies Nancy Pelosi sanoi kuitenkin aiemmin, että ennen kuin infrastruktuuripaketista äänestetään, pitää löytyä sopu vielä kunnianhimoisemmalle hankkeelle, jonka hintalappu on noin 3,5 biljoonaa dollaria (3 000 miljardia euroa).

Jättipakettiin kuuluu monenlaisia ohjelmia, joilla Yhdysvallat siirtyisi merkittävän askeleen vasemmalle: palkallisia perhevapaita, maksutonta varhaiskasvatusta ja korkeakoulutusta sekä eri julkisten terveydenhuolto-ohjelmien laajentamista. Lisäksi paketissa on lukuisia ilmastokriisin vastaisia toimia.

Tähän lakipakettiin demokraatit eivät edes odota republikaanien tukea senaatissa, ja puolue pyrkiikin runnomaan sen läpi erityismenettelyllä. Se olisikin mahdollista, jos koko puolue olisi paketin takana.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden haluaisi tehdä historiaa ja muuttaa maansa.

Mutta johtuen erityisesti kahden budjettikonservatiivin demokraattisenaattorin, Arizonan Kyrsten Sineman ja Länsi-Virginian Joe Manchinin, hanakasta vastustuksesta 3,5 biljoonan hintalapulle, puhemies Pelosi on harkinnut kahden paketin erottamista toisistaan.

Pelosi on kertonut puolueväelleen, että hän haluaa äänestyksen infrastruktuuripaketista tämän viikon torstaina. Puolueen vasemmistosiipi ilmoitti tiistaina monella suulla, että kahden lakipaketin erottamiseen ei suostuta.

Näin ollen vasen laita olisi valmis kaatamaan myös Bidenin hankkeista pienemmän. Tätä strategiaa tukevat esimerkiksi kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez ja senaattori Bernie Sanders.

Demokraattien vasemman laidan senaattori Bernie Sanders halasi samanmielistä kongressiedustajaa Alexandria Ocasio-Cortezia kongressitalon ulkopuolella heinäkuussa.

Tilanteen kärjistymistä alleviivasi se, että Biden perui keskiviikoksi suunnitellun matkansa Chicagoon. Hänen kerrotaan käyneen neuvotteluja Sineman ja Manchinin kanssa siitä, millaiseen rahankäyttöön he voisivat suostua.

Kello tikittää siis kohti demokraatteja repivää äänestystä, velanhoitokriisiä ja mahdollista markkinamyllerrystä. Demokraattien tavoitteena on tehdä Amerikasta suuri, mutta lopputulos voi olla vaatimattomampi.

