Rajoituksista luopuneen Ruotsin valtion­epidemiologi Tegnell: Korona­passi on tarpeeton

Ruotsi jätti keskiviikkona korona-ajan lähes tyystin taakseen. Maskeja ei enää näy kaduilla, ja korona­passikin näyttää jäävän hyllylle.

Ruotsissa jätettiin keskiviikkona lähes kokonaan taakse pandemia-ajan poikkeusolot, kun suurin osa jäljellä olleista koronarajoituksista poistui. Historiaan jäivät muun muassa kaikki kokoontumisrajoitukset ja ravintolarajoitukset sekä etätyösuositus.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell uskoo, että nyt oli oikea aika luopua rajoituksista.

"Jotkut Ruotsissa olisivat halunneet lykätä sitä vielä. Mutta tartuntamäärät ovat laskusuunnassa, ja sairaaloissa ei ole juuri kuormitusta. Ei olisi oikeasuhteista pitää yllä näitä rajoituksia”, Tegnell sanoi.

Rajoituksista luopumista on perusteltu hyvällä rokotuskattavuudella. Vähintään 16-vuotiaista ruotsalaisista yli 83 prosenttia on saanut ainakin yhden rokoteannoksen ja yli 76 prosenttia kaksi annosta.

Tartuntamäärät lähtivät loppukesästä nousuun, mutta parin viime viikon aikana päivittäisten tartuntojen määrä on taas laskenut. Kuolemiakaan ei ole raportoitu kuin muutamia päivässä, mistä saadaan Tegnellin mielestä kiittää rokotteita.

”Positiivisten testitulosten osuus laskee hitaasti, se on enää 2–3 prosenttia. Se on merkki siitä, että vähäisempi testaaminen ei ole syynä tapausmäärien laskuun.”

Tehohoidossa olevien määrä on laskenut, ja enemmän painetta teho-osastoille aiheuttavat nyt pandemian takia lykätyt leikkaukset. Suurin osa tehohoidon koronapotilaista on rokottamattomia.

Osa asiantuntijoista oli toivonut, että rajoitustoimia ei olisi höllätty vielä, mutta yleinen mielipide Ruotsissa on ollut rajoitusten purun kannalla.

Dagens Nyheter katsoi keskiviikon pääkirjoituksessaan, että rajoitukset ovat pandemian aikana olleet tarpeellisia, mutta korkean rokotekattavuuden takia olisi suhteetonta rajoittaa enää ihmisten vapautta niin laajasti.

Suomen Tukholman-suurlähetystön päällikön sijaisen, ministeri Jouni Laaksosen mukaan julkinen keskustelu ei missään vaiheessa ole ollut kovin kriittistä hallitusta kohtaan. Osasyy tähän on se, että hallitus on avoimesti myöntänyt omat epäonnistumisensa.

”Kansalaisten luottamus viranomaisten kykyyn hoitaa tätä kriisiä on kesän jälkeen parantunut. Tietenkin siihen on vaikuttanut se, että rokotukset on hoidettu hyvään tahtiin”, Laaksonen sanoo.

Elämä on päällisin puolin muistuttanut Ruotsissa normaalia jo pidempään. Esimerkiksi maskisuositus poistui jo aiemmin.

"Toki maskeja voi nähdä siellä täällä, mutta kyllä se alkaa aika harvinaista olla ainakin täällä Tukholmassa”, Laaksonen kertoo.

Tegnellin mukaan maskeja on syytä käyttää enää lähinnä sairaaloissa tai vanhustenhoidossa.

Yhtä tarpeettomana Tegnell näkee Ruotsin hallituksen valmisteleman koronapassin.

”Siitä ei olisi hyötyä, kun rokotusaste on näin korkea.”

Ruotsissa on kuollut koronavirukseen liittyen yli 14 700 ihmistä, mikä on yli kolme kertaa enemmän kuin muissa Pohjoismaissa yhteensä. Tästä on usein syytetty Ruotsin verrattain löyhiä rajoitustoimia.

Tegnell muistuttaa, että esimerkiksi Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa koronakuolleisuus on ollut Ruotsia korkeampi, vaikka niissä on käytetty paljon järeämpiä rajoituksia.

”Ruotsin kuolleisuus on aika samanlainen kuin useimmissa Euroopan maissa. Suomi ja Norja ovat poikkeuksia. Meidän täytyy ymmärtää, miten Suomi ja Norja välttivät sen, mikä kohtasi muuta Eurooppaa, se on oleellisempi kysymys.”