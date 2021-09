Lajeihin kuuluu 11 lintulajia, kahdeksan makean veden simpukkalajia, kaksi kalalajia, yksi lepakkolaji ja yksi kasvilaji.

Rämetulikärki on yksi lajeista, joka julistetaan sukupuuttoon. Kuva linnusta on elokuvasta, joka kuvattiin Louisianassa vuonna 1935.

Yhdysvaltojen kaloista ja villieläimistä vastaava virasto kertoi keskiviikkona julistavansa 23 eläin- ja kasvilajia sukupuuttoon kuolleeksi.

Lajeihin kuuluu 11 lintulajia, kahdeksan makean veden simpukkalajia, kaksi kalalajia, yksi lepakkolaji ja yksi kasvilaji.

Tutkijat ovat lopettaneet ponnistelut 23 lajin löytämiseksi ja varoittavat, että ilmastonmuutos ja elinympäristöjen väheneminen tekevät lajien katoamisesta entistä yleisemmän ilmiön.

Yksi lajeista on rämetulikärki, jota ei uutistoimisto Reutersin mukaan ole vahvistetusti nähty sitten vuoden 1944.

Viime vuosikymmenten aikana lintuharrastajat ovat etsineet rämetulikärkeä vahvistamattomien havaintojen perusteella Arkansasissa, Louisianassa, Mississipissä ja Floridassa, brittiläinen The Guardian kertoo. Rämetulikärki on The Guardianin mukaan kenties tunnetuin laji, joka nyt aiotaan julistaa sukupuuttoon.

”Jokainen näistä lajeista on pysyvä menetys kansakuntamme luonnonperinnölle ja maailmanlaajuiselle monimuotoisuudelle”, Bridget Fahey kaloista ja villieläimistä vastaavasta virastosta sanoi yhdysvaltalaiselle The New York Timesille.

Lajien katoamisen taustalla on monia syitä, muun muassa vesien saastumista, hakkuita ja höyhenien vuoksi metsästettyjä lintuja.

Kaikilla 23 lajilla uskottiin olevan pieni mahdollisuus selvitä, kun ne lisättiin uhanalaisten lajien luetteloon 1960-luvulta alkaen.

Sen jälkeen, kun uhanalaisia lajeja koskeva laki tuli voimaan Yhdysvalloissa, 11 lajia on julistettu sukupuuttoon kuolleeksi uhanalaisten lajien luettelosta. Maailmanlaajuisesti noin 900 lajia on listattu sukupuuttoon kuolleeksi, mutta todellisen luvun arvellaan olevan suurempi.

Keskiviikon ilmoituksen jälkeen sukupuuttoon julistamisehdotus on kolme kuukautta kommentoitavana ennen lopullista linjausta.