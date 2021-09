Myös HS ehti uutisoida, että Talebanin nimittämä kansleri olisi kieltänyt naisia saapumasta Kabulin yliopistolle.

Yhdysvaltalainen laatulehti The New York Times uutisoi maanantaina, että Afganistanissa valtaan noussut Taleban-hallinto kiristää jälleen naisiin kohdistuvia rajoitteita.

”Uusi Talebanin kansleri kieltää naisia tulemasta Kabulin yliopistoon”, lehti otsikoi.

Uutisen mukaan ääri-islamilaisen Taleban-liikkeen äskettäin nimittämä Kabulin yliopiston kansleri ei päästä naisia yliopistoon, ennen kuin yliopistolle on luotu ”islamilainen ympäristö”.

Uutisen keskeisenä, mutta ei ainoana, lähteenä oli Twitter-tili, joka oli luotu Talebanin vastikään nimittämän kanslerin Mohammad Ashraf Ghairatin nimiin. Tililtä oli maanantaina lähetetty Ghairatin nimissä englanninkielinen viesti, jossa kansleri korosti islamilaisten sääntöjen ensisijaisuutta. Siksi naiset eivät saisi tulla yliopistolle.

Kun The New York Times oli julkaissut uutisen, monet muut länsimaiset uutistalot seurasivat perässä: esimerkiksi uutiskanava CNN, uutistoimisto Bloomberg ja HS lainasivat uutista siteeraten myös Ghairatin nimiin laitettua Twitter-tiliä.

Lue lisää: Huijaustwiitti levisi hetkessä ympäri maailman: Kabulin yliopisto ei ole kieltänyt naisia palaamasta yliopistoon

Uutiseltahan se vaikutti: Elokuussa Taleban oli luvannut, että naiset saisivat jatkaa opiskelua ja osallistua jopa hallinnon toimintaan. Ghairatin viesti näytti jonkinlaiselta käänteeltä, joskin odotetulta sellaiselta – Taleban ei sittenkään suvaitse naisten kouluttamista vaan on kieltämässä sen määräämättömäksi ajaksi.

Uutisen jälkeen sosiaalisessa mediassa ja joillakin uutissivustoilla alkoi levitä myös toisenlaista tietoa. Twitterissä jotkut toimittajat esittivät, että Ghairatin nimissä oleva tili on huijaustili. Samoin muun muassa pakistanilainen uutissivusto Geo News raportoi, ettei Taleban ole kieltänyt naisia saapumasta yliopistolle, eikä yliopiston kansleriksi nimitetyllä Ghairatilla edes ole sosiaalisen median tiliä.

Tiistaina Ghairatin tili jäädytettiin Twitterissä muutamaksi tunniksi, mutta keskiviikkoaamuna se palasi jälleen toimintaan. Uudelleen avautunut tili väitti joutuneensa väärien ilmiantojen kohteeksi.

Kunnes keskiviikkona nähtiin taas uusi käänne. Nyt kansleri Ghairatin nimissä toimiva tili kertoi, että viestien takana onkin 20-vuotias Kabulin yliopiston lakitieteen opiskelija, joka vain ”teeskentelee olevansa uusi kansleri”.

Huijauksen tarkoituksena oli tilin mukaan ”herättää afganistanilaiset ja maailmaa painostamaan Talebania avaamaan koulut ja yliopistot.”

Täyttä varmuutta tilin omistajasta ei torstaina ollut kenelläkään. Muun muassa The Washington Post -lehti oli oikaissut juttuaan, jossa Ghairatin Twitter-tiliä oli lainattu. The New York Timesin uutisessa oikaisuja ei ollut ainakaan vielä puoliltapäivin torstaina.

Joka tapauksessa Ghairatin nimiin laitettu Twitter-tili vaikuttaa epäluotettavalta.

Miten länsimainen media sitten astui ansaan?

Kun Taleban syyskuun puolivälissä irtisanoi Kabulin yliopiston eli maan laadukkaimman korkeakoulun rehtorin ja vaihtoi tilalle 34-vuotiaan Taleban-liikkeen kannattajan, sitä pidettiin takaiskuna koko maan koulutussektorille.

Pian tämän jälkeen Twitteriin ilmestyi tili Ghairatin nimissä. Alkuun tilillä julkaistiin viestejä pääasiassa paštun kielellä, ja viestien sisältö oli pitkälti sitä, mitä Talebanin nimittämältä kanslerilta voisi odottaa: suunnitelmia miesten ja naisten erottelemisesta koulutuslaitoksissa, suunnitelmia uskonoppineiden palkkaamisesta yliopistoon.

Parissa viikossa tilillä oli jo yli 5 000 seuraajaa. Heistä monet olivat kansainvälisten medioiden toimittajia.

Vaikka toimittajien on mahdollista päästä raportoimaan tilanteesta paikan päälle Afganistaniin, aivan helppo se ei ole. Se ei ollut sitä ennen Talebanin valtaannousua eikä varsinkaan sen jälkeen.

Samaan aikaan jano tiedoille Afganistanin sisältä on valtava. Niinpä toimittajille on saattanut tuntua houkuttelevan helpolta seurata Twitter-tiliä, jonka sisältö vaikuttaa uskottavalta eikä olennaisesti poikkea siitä, mitä Taleban-johdon oletetaan sanovan ja ajattelevan.

Ghairatin nimissä toimiva Twitter-tili siis osoittautui huijaukseksi, mutta afganistanilaisten naisopiskelijoiden ja ylipäätään korkeakouluopiskelijoiden ahdinkoa länsimedia ei välttämättä ole liioitellut.

Esimerkiksi The Washington Post raportoi keskiviikkona paikan päältä Kabulin yliopistolta.

”Tavallisesti vilkas kampus oli autio ja hiljainen keskiviikkona”, lehti kirjoittaa. ”Oppitunteja on lykätty; vain miespuolisen henkilökunnan sallitaan työskentelevän tutkimuksen parissa tai toimistotehtävissä.”

Lehden mukaan naiset saavat tulla yliopistolle vain, jos heillä on ”perinteinen islamilainen puku eivätkä jaa samaa tilaa miespuolisten opiskelijoiden kanssa.”

Näin on Talebanin koulutusministerikin linjannut.