Joe Bidenin suuret uudistukset kokivat taas takaiskun, mutta sille on yksinkertainen selitys

Kongressin edustajainhuone perui torstaille luvatun äänestyksen infrastruktuuri­laista, koska demokraatit eivät pääse keskenään sopuun.

Washington

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on epäsuositumpi kuin kertaakaan yhdeksän kuukautta kestäneen presidenttikautensa aikana. Mielipidekyselyjä seuraavan Fivethirtyeight-sivuston mukaan presidenttiä tukee vain 44,9 prosenttia yhdysvaltalaisista.

Biden tarvitsisi poliittisen voiton. Sen sijaan hän sai uuden takaiskun.

Edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi perui torstaille lupaamansa äänestyksen infrastruktuuri­paketista viime hetkellä. Syy oli, ettei riittävän moni Bidenin oman puolueen eli demokraattien edustaja ollut lain takana.

Äänestyksen kaatoi puolueen vasemmistosiipi. Se pihtaa ääniään, kunnes saa uskottavat vakuudet siitä, että myös toinen, isompi lakipaketti tulee myöhemmin hyväksytyksi.

Kukaan ei tiedä, kuinka pitkälle päätökset näistä lakipaketeista siirtyvät. Lykkäys voi olla päiviä, viikkoja tai kuukausia.

Kun Biden oli vasta pyrkimässä Yhdysvaltain presidentiksi, häntä pidettiin tylsänä kompromissina, jonka vaalimenestys perustuisi vain siihen, ettei hän ollut Donald Trump.

Pian virkaanastujaisten jälkeen hänen ylleen alettiin asetella mediassa toisenlaista viittaa. Tuleeko Keskiverto-Joesta sittenkin historiallinen presidentti, yhdysvaltalais­medioiden otsikot kysyivät.

Biden kertoi ajavansa uudistuksia, jotka saattaisivat muuttaa Yhdysvaltoja yhtä perusteellisesti kuin historiaan jääneet demokraattipresidentit Franklin D. Roosevelt ja Lyndon B. Johnson. Molemmat kasvattivat valtion roolia yhteiskunnassa ja taloudessa merkittävästi.

Siihen pyrkii myös Biden. Hän haluaa laajentaa lapsilisiä, ilmaista koulutusta ja varhaiskasvatusta, leikata päästöjä ja kunnostaa infrastruktuuria, tasa-arvoistaa terveydenhoitoa ja nostaa veroja.

Tavoitteena on viedä amerikkalaista yhteiskuntaa, jos ei nyt lähemmäs Pohjoismaita, niin ainakin kohti läntistä Eurooppaa.

Roosevelt-otsikoista on kuukausia, eikä niille ole syntynyt katetta.

Uudistukset eivät ole yksin presidentin varassa. Ne pitää muuttaa lainsäädännöksi, ja siitä vastaa kongressi. Se koostuu kahdesta itsenäisestä elimestä eli edustajainhuoneesta ja senaatista.

Demokraattien enemmistö on molemmissa hyvin niukka, senaatissa vain yhden äänen kokoinen. Senaatin sääntöjen vuoksi yksinkertainen enemmistö ei riitä useimpien lakien hyväksymiseen.

Siksi demokraatit ovat pakanneet kaiken mahdollisen kahteen jättimäiseen lakipakettiin, jotka heidän on ainakin teoriassa mahdollista saada läpi. Bidenin presidenttikauden saavutukset ratkaistaan näissä paketeissa, tämän syksyn aikana.

Jotta Bidenin agendasta toteutuu mitään, demokraattien on saatava omat rivinsä suoriksi.

Puolueen sisään mahtuu monta ideologista ryhmää, Suomen vasemmistoliitosta vasemmalle ja kokoomuksesta oikealle. Osa epäilee, että uudistukset ovat liian suuria ja kalliita, toisille taas ei vähempi riitä.

Torstaina lihaksiaan pullisteli vasemmistosiipi, mutta keskeisimpään vaa’ankieli­asemaan on noussut senaatin oikeistolaisin demokraatti, Länsi-Virginian Joe Manchin. Hänellä oli myös torstaina tarjota yksinkertainen selitys sille, miksi Bidenin agenda on jumissa.

”En ole koskaan ollut minkään sortin liberaali”, Manchin sanoi ja viittasi liberaalilla puolueensa vasempaan laitaan.

”Jos he haluavat tavoitteensa läpi, heidän pitäisi saada enemmän liberaaleja valituiksi.”

Manchin on oikeassa. Pohjimmiltaan väännössä on kyse viime syksyn vaalituloksesta. Rooseveltin mittakaavaan kohoavia uudistuksia on vaikea viedä läpi, koska demokraatit eivät ottaneet Rooseveltin aikoihin verrattavaa vaalivoittoa, kuten kongressia tarkasti seuraava Punchbowl News tiivisti.

Tulevat vaalivoitot käyvät kuitenkin entistä vaikeammiksi, jos puolueella ei ole näyttää äänestäjille mitään aikaansaannoksia valtakaudestaan.

Siksi niitä lienee kaikesta huolimatta vielä odotettavissa. Nyt tapellaan mittakaavasta.