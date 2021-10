Villi-eläimiä on yritetty ottaa kiinni ruokinta-ansalla, mutta ruokaa ja vettä näyttäisi riittävän niille luontaisestikin.

Karkumatka on kestänyt jo kuukauden, ja yhä vain seeprat kirmaavat vapaana luonnossa Yhdysvaltain itärannikolla.

Viisi seepraa karkasi yksityiseltä maatilalta Marylandin osavaltiosta elokuun 31. päivä, kertoo sanomalehti The New York Times.

Valkomustaraidallisia kavioeläimiä on siitä saakka yritetty ottaa kiinni, mutta tuloksetta. Ne ovat jääneet vaeltelemaan ja laiduntamaan Prince George Countyn lähiöseudulla sijaitseville luontoalueille – ja vaikuttavat pärjäävän mainiosti.

Upper Marlboro -kaupungin pormestari Linda Pennoyer kertoi lehdelle, että seeproista on tullut paikallisia ”julkkiksia” joiden liikkeitä dokumentoidaan tiuhaan sosiaalisessa mediassa.

”On erikoista nähdä seepran ylittävän tien”, Pennoyer sanoi The New York Timesille. ”On pahempiakin asioita, joita voisi juoksennella Upper Marlborossa – esimerkiksi alligaattoreita.”

Yhdysvalloissa villieläinten pitäminen kotieläiminä on sallitumpaa kuin monessa muussa maassa. Viisi karannutta seepraa kuuluivat 39 seepran laumaan, jotka oli tuotu Marylandissa sijaitsevalle yksityiselle maatilalle Floridasta vain pari viikkoa ennen kuin ne jostakin syystä pääsivät karkuun. Seeprojen pitämiseen oli saatu viranomaisten lupa.

The New York Timesin mukaan samalle tilalle on rekisteröity myös hämähäkkiapinoita, dromedaareja, mandrilleja, kenguruita, ruskeita lemureita sekä gibboneita.

Kun seeprat olivat karanneet, tilan omistajat olivat yrittäneet houkutella ne ansaan ruokinta-aitaukseen. Ilmeisesti seeproilla ei ole kuitenkaan ollut pulaa ruoasta.

”Ne kulkevat yhä vapaana. Ruokinta-asema, johon ne yritetään saada kiinni, on yhä siellä”, eläinten kiinniotosta vastaava piirikunnan virkamies Rodney Taylor sanoi lehdelle.

Eläintieteen professori Daniel Rubenstein Princetonin yliopistosta ei ihmetellyt sitä, ettei seeproja ole saatu kiinni.

Toisin kuin kesytetyt hevoset, jotka karattuaan yleensä palaavat omistajalleen, seeprat ovat villieläimiä, eivätkä juurikaan piittaa ihmisistä, hän sanoi.

Seeproilla ei välttämättä ole tarvetta ihmisen tarjoamaan muonitukseen, jos ne vain löytävät sitä riittävästi muualta.

Rubinstein arvioi, että seeprat pärjäävät Marylandin luonnossa todennäköisesti ihan mukavasti ja selviytyvät jopa talvesta.

Piirikunnassa on paljon nurmea, peltoja ja ketoja, samoin kuin jokia, joista seeprat saavat vettä juodakseen. Eikä alueella ole leijonan kaltaisia suurpetoja, jotka voisivat uhata niiden henkeä.

”Kojoottien kanssa ne pärjäävät”, Rubinstein sanoi.

Vaikkeivät seeprat pidä lumesta, luontaisella asuinseudullaan Afrikassa niitä voi nähdä esimerkiksi Itä-Afrikan korkeilla vuoristoseuduilla, missä on lunta ja lämpötila voi laskea öisin nollaan.

”Ne kykenevät pysymään hengissä näillä seuduilla”, Rubinsten sanoi.

Rubinsteinin mukaan eläimet pitäisi ottaa kiinni nukuttamalla. Muussa tapauksessa voi käydä niin, etteivät ne pysyttele alueella pitkään vaan lähtevät levittäytymään.

Jos karanneet seeprat eivät kuulu samaan perheryhmään, ne saattavat lähteä omille teilleen vaeltelemaan. Silloin niiden kiinnisaaminen muuttuu entistä vaikeammaksi, Rubinstein arvioi.