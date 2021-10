Vanhan kuninkaanlinnan näköiskopio avattiin yleisölle heinäkuussa. Rakennus on hämmentävä.

Täyteläisimpiä hetkiä elämässä ovat ne, kun saa omille ennakkoluuloilleen aistinvaraista vahvistusta.

Ahdistavaa elämässä puolestaan on se, jos herää epäilyksiä, ettei oma mielipide ehkä olekaan ainoa oikea.

Sain maistaa kumpaakin tunnetta vieraillessani viime viikolla Humboldt Forumissa. Se on Berliinin uusin eikä aivan vähäpätöinen maamerkki.

Tarkoitan sanoa, että Humboldt Forum on mahtipontinen. Preussin henki on puhaltanut Berliinin ytimessä ja vaatinut itselleen lisää tilaa, vaikka ei siltä lääniä ennestäänkään puuttunut.

Humboldt Forum on kulttuuri-, museo- ja elämyskeskus Alexanderplatzin ja kuulun televisiotornin kupeessa.

Humboldt Forum (etualalla) kuvattuna Berliinin tv-tornista viime maaliskuussa.

Foorumi rakennettiin korvaamaan Preussin vanhaa barokkista kuninkaanlinnaa. Kyse oli Hohenzollern-suvun niin sanotusta kaupunkilinnasta, Stadtschlossista, johon tietysti liittyy runsaasti historian kerroksia.

Elokuussa 1914 Saksan keisari Vilhelm II kannusti linnan parvekkeelta Belgiaan lähteviä joukkoja: ”Olette taas kotona ennen kuin lehdet ovat pudonneet puista!”

Tämä henki minulle tulee Preussista mieleen. Siksi olen alusta asti suhtautunut rakennus­hankkeeseen epäluuloisesti. Hanke sinetöitiin Saksan liittopäivillä vuonna 2002.

Alkuperäinen kuninkaanlinna tuhoutui toisessa maailmansodassa osittain. Loput linnasta tuhottiin vuonna 1950, kun kommunistinen DDR oli tuore valtioluomus. Linna räjäytettiin neuvostotyranni Josif Stalinin määräyksestä tai ainakin hänen luvallaan.

1970-luvulla samalle tontille rakennettiin Tasavallan palatsi, jossa toimi muun muassa DDR:n kumileimasinparlamentti. Tuo rakennus purettiin Saksojen yhdistyttyä – ja näin tie oli vapaa kuninkaanlinnan rakentamiselle.

Humboldt Forum on tosin kuninkaanlinna vain ulkokuoriltaan. Neljästä julkisivusta kolme on kopioitu alkuperäisistä. Yksi julkisivu on moderni.

Rakennuskolossin sisällä on museoita, näyttelytiloja, ravintoloita, kirjakauppa ja paljon muuta. Kerrosneliöitä on parin Eduskuntatalon verran.

Hanke on maksanut lähemmäs 700 miljoonaa euroa, josta valtaosan ovat pulittaneet saksalaiset veronmaksajat. Rahoilla olisi rakentanut seitsemän keskustakirjasto Oodia.

Tästä päästään niihin ennakkoluuloihini.

Kirjoitin vuonna 2016 ilmestyneessä Kuolemantanssi-kirjassani seuraavasti: ”Saksalaisilla on tietysti oikeus rakentaa verorahoillaan mitä heitä huvittaa, mutta Stadtschloss herättää kysymyksen, mihin Berliinin tasavalta tarvitsee lisää rakennuksia, joiden yllä leijuu vanha preussilainen henki.”

Ensi vierailuni Humboldt Forumilla vahvisti nuivan suhtautumiseni perustelluksi. Rakennus on omin silmin nähtynä juuri niin pompöösi kuin oli uumoiltavissa.

Ja vieläpä lisäkierteellä: Humboldt Forum näyttää luonnottomalta, koska historiallista matkiva rakennus on pinnoiltaan uutuuden­kiiltävä. Ei ole jälkiä eletystä elämästä, toisin kuin aidoissa historiallisissa rakennuksissa.

Historia on siis puhdas. Humboldt Forum on eräänlainen Preussi goes Disneyland.

Mutta sitten niihin epäilyksiin: entä jos olenkin väärässä?

Humboldt Forumin sisälle astuttuani ymmärsin sen itsestäänselvyyden, että paikka sisältää enemmän kulttuuria ja historiaa kuin mitä yksi ihminen ehtii yhdellä käyntikerralla mitenkään omaksua.

Foorumissa on muun muassa Etnografinen museo ja Aasialaisen taiteen museo sekä vaihtuvia näyttelyitä. Minä valitsin käydä näyttelyssä nimeltä Kauhea kauneus. Se kertoo kriittisellä otteella ihmisen ja norsun­luun suhteesta ja on erinomainen.

Jos Humboldt Forum on kulttuurielämysten aarreaitta, niin pitäisikö siihen sittenkin suhtautua suopeasti?

Ajatuksia Humboldt Forum ainakin herättää, ja historianäyttelyissä tehdään kyllä selväksi, että sotilasvaltio Preussi oli ongelmallinen perusta yhdistyneelle Saksalle.

Linnakopio siis samanaikaisesti ikään kuin romantisoi Preussia kiiltävillä julkisivuillaan – ja sitten romuttaa sen mainetta nykytiedolla. Ristiriita jättää hämmennyksen valtaan.

Monumenttien kohdalla hämmennys on usein merkki onnistumisesta. Harkitsen ennakko­luuloistani luopumista, mutta vasta harkitsen.