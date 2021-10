Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan mies oli luvatta ilmoittanut osoitteekseen naapurissaan asuneen poliisin asunnon.

Ruotsin poliisi ei ole saanut kiinni Göteborgin räjähdyksestä epäiltyä laajoista etsinnöistä huolimatta.

Häntä epäillään todennäköisin syin yleisvaaraa aiheuttaneesta törkeästä tuhotyöstä.

Annedalissa sijaitsevassa kerrostalossa tapahtunut räjähdys aiheutti 16 ihmiselle sairaalahoitoa vaatineita vammoja. Räjähdyksen vuoksi 140 huoneiston asukkaat evakuoitiin.

Laaja etsintäoperaatio alkoi ruotsalaismedioiden mukaan torstai-iltana Annedalissa. Yleisradioyhtiö SVT kertoo poliisin saaneen vihjeen, jonka mukaan epäilty oleskelisi alueella. SVT:n mukaan torstaina suoritettiin kotietsintä epäillyn miehen ystävän kotiin.

Tapauksen parissa työskentelevä syyttäjä Maria Thorell kertoi perjantaina SVT:lle, että epäillyn pidättäminen on ”ensisijainen prioriteetti”.

Epäillyn nimeä tai kuvia hänestä ei kuitenkaan olla vielä annettu julkisuuteen.

Poliisi vahvisti perjantaina, että miehellä on kytköksiä kerrostaloon, jossa räjähdys tapahtui.

Göteborgin alueradion mukaan naapurit ottivat talon omistavaan kiinteistöyhtiöön yhteyttä miehen oudosta käytöksestä jo kesällä. Naapurin mukaan talossa levisi outoja kemiallisia hajuja miehen asunnosta ja kellarivarastosta. Mies oli myös juoksennellut rappukäytävässä omituisina aikoina ja rakennellut kellarivarastoonsa hyllyjä, jotta varastoon ei näkisi ulkopuolelta.

SVT:n mukaan mies oli luvatta ilmoittanut osoitteekseen naapurissaan asuneen poliisin asunnon. Mies oli itse asiassa asunut pois muuttaneen omaisensa asunnossa ja yrittänyt tuloksetta saada sen vuokrasopimusta siirrettyä itselleen. Kiinteistöyhtiö oli ennen räjähdystä aloittanut toimet vuokrasopimuksen purkamiseksi.

SVT:n tietojen mukaan mies oli käräjöinyt useita viranomaisia vastaan ja valittanut, kun niiden tekemät päätökset olivat hänen toiveidensa vastaisia.

Poliisin mukaan epäilty ei aiheuta yleistä vaaraa.

”En usko, että hän on vaarallinen yksittäisille ihmisille, mutta kyseessä on henkilö, jolla on katkeruutta viranomaisia kohtaan ja joka tuntee tulleensa kohdelluksi epä­oikeuden­mukaisesti”, kertoi poliisin tiedottaja Christer Fuxborg SVT:lle.

Poliisin mukaan asiaan liittyen on kuultu satakunta todistajaa.