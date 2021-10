Poissaolevana vankeuteen tuomittu Saakašvili julkaisi Facebookissa videon, jossa väittää palanneensa Georgiaan. Hallitus kiistää tiedon.

Georgian entinen presidentti Mihail Saakašvili ilmoitti perjantaina palanneensa maanpaosta takaisin kotimaahan ja kehotti kannattajiaan kaduille sunnuntaina. Pidätystä uhmaava Saakašvili julkaisi kotiinpaluustaan videon Facebook-sivuillaan perjantaina, vain pari päivää ennen kuin Georgiassa pidetään paikallisvaalit.

Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

Videoviestissä Saakašvili kertoi olevansa maan länsiosissa Batumin kaupungissa. Hän ilmoitti palanneensa Georgiaan sunnuntaina pidettävien vaalien johdosta.

Viranomaisilla ei ole tietoa Saakašvilin rajanylityksestä. Hallitsevan Georgialainen unelma -puolueen johto kiisti, että Saakašvili olisi päässyt maahan.

Saakašvili on länsimielinen poliittinen uudistaja, joka pakeni kotimaastaan vuonna 2013, kun hänen toinen presidenttikautensa päättyi. Hänet tunnetaan myös Venäjän nykyjohdon kriitikkona

Saakašvili nousi valtaan 2004 rauhanomaisen kansannousun päätteeksi, ja hänellä on yhä laaja kannattajajoukko Georgiassa. Paettuaan maasta Saakašvili on asunut Ukrainassa.

Georgia on Kaukasuksella sijaitseva entinen neuvostotasavalta, joka on viime vuosina kärsinyt poliittisesta epävakaudesta. 53-vuotiaan ex-presidentin paluu voisi synnyttää lisää epävakautta tai jopa kansannousun, sillä Saakašvilillä on yhä kannatusta.

Perjantaiaamuna julkaistu video on kuvattu pimeän aikaan. Saakašvili sanoo videolla olevansa Mustanmeren rannalla Batumissa. Taustalla näkyy satamakaupunkia.

”Palatessani riskeerasin elämäni ja vapauteni”, hän sanoo AFP:n mukaan videolla , jonka kuvausajankohdasta ei ole tietoa.

”Kehotan kaikkia osallistumaan vaaleihin ja äänestämään Yhdistynyttä kansallista liikettä”, hän jatkoi viitaten perustamaansa pääoppositiopuolueeseen.

Sunnuntain kunnallisvaalit ovat tärkeä testi nykyhallitukselle, ja vaaleja seurataan niin Georgiassa kuin maan ulkopuolellakin.

Videolla hän kehotti kannattajiaan kerääntymään vaalipäivänä pääkaupungin Tbilisin kaduille.

”Keräännytään lokakuun 3. päivä varhain aamulla kaikkialta Georgiasta Tbilisiin suojelemaan äänestystulosta”, hän sanoi AFP:n mukaan.

”Jos vallan anastanut hallitus onnistuu pidättämään minut ennen tätä, sen pitäisi vain vahvistaa meitä.”

Saakašvili tuomittiin vuonna 2018 poissaolevana vallan väärinkäytöstä kuudeksi vuodeksi vankeuteen. Hän kiistää tehneensä mitään väärää ja sanoo syytteitä poliittisiksi.

Georgian sisäministeriö kertoi paikalliselle medialle perjantaina, ettei Saakašvilin maahantulosta ole virallisia tietoja. Tämä viittaa siihen, että joko hän ei ole Georgiassa tai on saapunut maahan luvattomasti.

Hallitsevan puolueen johtaja Irakli Kobakhidze kiisti väitteen, että Saakašvili olisi maassa. Hän kutsui videota Saakašvilin kehittämäksi juoneksi.