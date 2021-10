Suuriruhtinas George Romanov avioitui perjantaina Pietarin Iisakinkirkossa italialaisen Rebecca Bettarinin kanssa. Häävieraiden joukossa oli Euroopan kuninkaallisia.

Venäjällä on järjestetty ensimmäiset kuninkaalliset häät sitten vallankumouksen 1917, jolloin Romanovin keisariperhe syöstiin vallasta.

Pietarissa Iisakinkirkossa on vihitty perjantaina ortodoksisessa seremoniassa avioon keisarillisen suvun perillinen, suuriruhtinas George Mihailovitš Romanov, 40, ja hänen italialainen puolisonsa Rebecca Bettarini, 39.

Suuriruhtinas George Romanov ja Rebecca Bettarini vihittiin perjantaina Iisakinkirkossa Pietarissa.

Häistä raportoivat muun muassa pietarilainen uutissivusto Fontanka ja uutistoimistot.

Häävieraiksi oli kutsuttu kymmeniä Euroopan kuninkaallisia, kuten Espanjan kuningatar Sofia sekä Liechtensteinin prinssi Rudolf ja prinsessa Tilsim.

Kaikkiaan häissä oli 1 500 vierasta, muun muassa Luxemburgin pääministeri Xavier Bettel, brittiläinen taiteilija ja kultaseppä Sarah Fabergé sekä Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova.

Häihin oli kutsuttu 1 500 vierasta eri puolilta maailmaa.

Romanov sanoi parin valinneen häiden pitopaikaksi Pietarin, koska se oli ensimmäinen paikka, johon perhe palasi 1990-luvun alussa. Romanov sanoi Pietarin olevan perheelle todella läheinen. Pietari oli Venäjän keisarikunnan pääkaupunki.

Espanjassa, Madridissa syntyneen Romanovin äiti on suuriruhtinatar Maria Vladimirovna Romanova, joka on itse julistautunut Romanov-suvun päämieheksi. Äidin isoisä oli Venäjän viimeisen keisarin Nikolai II:n serkku Kirill Vladimirovitš Romanov, joka pakeni Venäjältä vallankumouksen jälkeen.

Sulhasen äiti Maria Vladimirovna Romanova (keskellä) odotti häävieraiden kanssa seremonian alkua Iisakinkirkossa.

Romanovin isä on Preussin prinssi Franz Wilhelm. Bettarinin isä on työskennellyt diplomaattina.

Edelliset Romanovien perillisten häät järjestettiin Venäjällä 127 vuotta sitten, jolloin Nikolai II meni naimisiin Aleksandra Fjodorovnan kanssa Talvipalatsissa Pietarissa.

Keisariperhe teloitettiin Jekaterinburgissa 1918. Heidän ruumiinsa haudattiin uudelleen Pietarissa Pietari-Paavalin katedraaliin 1998. Ortodoksinen kirkko kanonisoi perheen marttyyreiksi 2000.

Romanov on opiskellut muun muassa Oxfordin yliopistossa ja työskennellyt Euroopan parlamentissa Brysselissä, missä hän tapasi Bettarinin. Romanov on työskennellyt myös venäläisen kaivosjätin Norilsk Nickelin palveluksessa. Hän on viettänyt suuren osan elämästään Ranskassa ja Espanjassa.

Bettarini kääyntyi viime vuonna ortodoksiksi ja otti käyttöönsä venäläisen nimen Viktorija Romanovna. Hänen hääpukuunsa oli brodeerattu kullalla Venäjän valtakunnan vaakuna.

George Romanov ja Rebecca Bettarini tutustuivat Brysselissä. He ovat olleet yhdessä jo kymmenkunta vuotta.

Pariskunta muutti Venäjälle kolme vuotta sitten. Aluksi he asuivat Moskovan esikaupunkialueella, mutta muuttivat myöhemmin ydinkeskustaan Kremlin viereen.

Romanov työskentelee nykyään useissa hyväntekeväisyyshankkeissa. Hän on sanonut uskovansa, että Euroopan ja Venäjän kuninkaalliset voisivat auttaa Venäjää ja länttä kohentamaan suhteitaan.

”Voisimme olla hyväntahdonlähettiläitä”, Romanov ehdotti.

Presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov tyrmäsi perjantaina ajatuksen Romanovin roolista Venäjän politiikassa.

”Presidentti ei suunnittele onnittelevansa vastanaineita. Tämä avioliitto ei kuulu asialistallemme millään tavalla”, Peskov sanoi toimittajille AFP:n mukaan.