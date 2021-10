Hollannin yleisradioyhtiö NOS on nähnyt Talebanin tulkeille lähettämiä kirjeitä.

Afganistanissa vallan ottanut äärijärjestö Taleban on vaatinut oikeuteen useita afganistanilaistulkkeja, jotka ovat työskennelleet Hollannin palveluksessa. Asiasta kertoo Hollannin yleisradioyhtiö NOS.

Taleban on esimerkiksi uhannut, että heitä ”rangaistaan ankarasti, jotta muut petturit saavat opetuksen”. Afganistaniin jääneet tulkit ovat piileskelleet äärijärjestöltä.

Taleban on myös uhannut tulkkien perheitä. Taleban on sanonut, että tulkkien perheenjäsenet joutuvat vastuuseen, jos he eivät tule oikeuteen.

NOS perustaa tietonsa sen haltuunsa saamiin Talebanin lähettämiin kirjeisiin, joita tulkit ja heidän perheensä ovat saaneet. Median mukaan kirjeissä kaikki virallisista sinettejä myöten viittaa siihen, että ne ovat aidosti Talebanin lähettämiä.

Esimerkiksi EU:n poliisivirastossa Europolissa työskennellyttä tulkkia Taleban syytti ”häpeällisen ja kielletyn rahan” ottamisesta ulkomaalaisilta.

”Me kostamme. Jos emme saa sinua kiinni, selvitämme asiat läheistesi kanssa”, toisessa kirjeessä sanottiin ja syytettiin vastaanottajaa Taleban-taistelijoiden kuolemasta.

NOS kertoo olleensa yhteydessä kymmeneen tulkkiin tai henkilöön, jotka olivat työskennelleet Hollannille, ja kaikki kertoivat heidän tilanteensa Afganistanissa muuttuvan yhä hankalammaksi.

Kesäkuussa Taleban kehotti ulkomaisten joukkojen palveluksessa olleita tulkkeja tekemään parannuksen, mutta kehotti samalla heitä pysymään Afganistanissa vieraiden joukkojen vetäytymisen jälkeen. Heille myös vakuutettiin, ettei heille aiheutuisi mitään vahinkoa.

Liikkeen johtajat ovat toistuvasti vakuuttaneet, että Talebania vastustaneet saavat täyden armahduksen. Elokuussa YK:n raportti kuitenkin kertoi, että talebanit etsivät ulkomaalaisille joukoille työskennelleitä ihmisiä sekä heidän perheenjäseniä.

Kovan linjan islamistiliike Taleban otti vallan Afganistanissa elokuun puolessavälissä nopeasti sen jälkeen, kun Yhdysvallat alkoi vetää joukkojaan maasta.

Äärijärjestön hallinto on pyrkinyt luomaan kuvaa aiempaa maltillisesta linjasta. Hallitessaan Afganistania edellisen kerran vuosina 1996–2001 Taleban toteutti omaa raakaa tulkintaansa islamilaisesta laista.

Siinä naisilla ja tytöillä ei ollut oikeuksia, poliittisia ja uskonnollisia vastustajia teloitettiin ja lähes kaikki vapaa-ajanviettotavat olivat kiellettyjä.

Viime viikolla yksi järjestön perustajajäsenistä kertoi, että teloitukset ja amputoinnit aiotaan ottaa jälleen rangaistuksina käyttöön.