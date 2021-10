Tulivuorenpurkaus alkoi syyskuun puolivälin tietämillä. Sen takia on evakuoitu noin 6 000 ihmistä ja yli 800 rakennusta on tuhoutunut.

Kanariansaarten La Palmalla purkautuva tulivuori on saanut uuden aukon, josta laavaa virtaa uutta reittiä, uutistoimisto Reuters kertoo.

Uusi aukko sijaitsee noin 400 metriä tulivuoren ensisijaisesta purkauspaikasta. Uudesta aukosta virtaavan laavan pelätään aiheuttavan lisätuhoja, sillä sen reitti poikkeaa aiemmista.

Tulivuorenpurkauksen takia noin 6 000 ihmistä on evakuoitu, eivätkä he ole vieläkään päässeet palaamaan koteihinsa. Purkauksessa on tuhoutunut yli 800 rakennusta.

Maan sisuksista on purkautunut tähän mennessä noin 80 miljoonaa kuutiometriä sulaa kiveä. Kyseessä on kaksinkertainen määrä verrattuna La Palman viimeisimpään suureen tulivuorenpurkaukseen, joka koettiin 50 vuotta sitten.

Muun muassa Los Llanos de Aridanen kaupungin asukkaat ovat alkaneet käyttää sateenvarjoja ja suojalaseja liikkuessaan ulkona ilmassa leijuvan vulkaanisen tuhkan takia.

”Viime iltana tuhka ärsytti paljon silmiäni ja jouduin käyttämään silmätippoja. Myös ihoani kirvelsi”, Matilde Gonzalez Tavarez sanoi.