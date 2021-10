Duterte on ollut presidenttinä vuodesta 2016 alkaen. Häntä on kritisoitu muun muassa lehdistönvapauden kurjistamisesta ja poikkeuksellisen julman huumesodan käymisestä.

Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte on ilmoittanut vetäytyvänsä politiikasta, kertovat uutistoimisto AFP ja Reuters.

Duterte kertoi päätöksensä pohjautuvan kansan toiveisiin. Päätöksen on nähty johtavan mahdollisesti siihen, että Duterten tytär Sara voi hakea maan presidenttiyttä.

Rodrigo Duterte valittiin presidentiksi vuonna 2016, jolloin hän aloitti myös poikkeuksellisen julman huumeiden vastaisen sodan.

Huumesota on koitunut kuolemaksi vähintään 6 100 ihmiselle. Aiemmin syyskuussa kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) päätti ottaa Duterten huumeiden vastaisen kampanjan käsiteltäväkseen.

Myös sanan- ja lehdistönvapauden tila on huonontunut merkittävästi Filippiineillä Duterten valtakaudella. Esimerkiksi hallituksen kriitikkona tunnettu toimittaja Maria Ressa on tuomittu kunnianloukkauksesta ja hänen Rappler-uutissivustonsa on ollut toistuvasti Duterten hampaissa ja rikostutkintojen kohteena.

Tuoreimman Toimittajat ilman rajoja -järjestön sananvapautta mittaavan tutkimuksen mukaan Filippiinit on sijalla 138.

Filippiineillä järjestetään seuraavat presidentinvaalit ensi vuonna.