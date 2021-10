Qatarilaiset äänestivät ensimmäistä kertaa parlamentti­vaaleissa, joita on pidetty symbolisena nyökkäyksenä demokratian suuntaan

Asiantuntijat ovat etukäteen sanoneet, etteivät vaalit siirrä valtaa pois vallassa olevalta perheeltä. Vain harva maassa asuva voi asettua ehdolle. Lisäksi emiirillä on aina veto-oikeus.

Qatarilaiset ovat lauantaina äänestäneet ensimmäistä kertaa parlamenttivaaleissa, joita on pidetty symbolisena nyökkäyksenä demokratian suuntaan. Asiantuntijat ovat kuitenkin etukäteen sanoneet, etteivät vaalit siirrä valtaa pois vallassa olevalta perheeltä.

Maan parlamenttiin, 45-paikkaiseen neuvoa-antavaan neuvostoon, valitaan suoralla vaalilla 30 edustajaa, minkä lisäksi Qatarin emiiri Tamim bin Hamad al-Than nimittää 15 edustajaa.

Neuvosto voi esimerkiksi ehdottaa lakeja, ja se hyväksyy budjetin. Emiirillä on kuitenkin veto-oikeus.

Äänestyspaikat menivät kiinni alkuillasta Suomen aikaa. Ääntenlasku aloitettiin heti tämän jälkeen, ja uutistoimisto AFP:n mukaan tuloksien odotetaan olevan selvillä Suomen aikaa iltayhteentoista mennessä.

Valtionmedian mukaan äänestysvilkkaus oli lauantaina keskimäärin 44,3 prosentin luokkaa niissä 29 vaalipiirissä, joissa oli enemmän kuin yksi ehdokas. Äänestys­prosentti oli merkittävästi korkeampi kuin vuoden 2019 kunnallisvaaleissa, jolloin vain alle kymmenesosa äänioikeutetuista antoi äänensä.

Valtiontelevision mukaan yli sata ehdokasta, yli kolmasosa kaikista ehdokkaista, oli jättäytynyt pois kisasta iltapäivään mennessä. Vetäytymisten jälkeen paikoista kilpailee reilut 180 ehdokasta.

Vaaleja on maassa odotettu kauan, sillä ne oli määrä järjestää ensimmäisen kerran vuonna 2013. Tämän jälkeen vaaleja on lykätty useaan kertaan ”kansalliseen etuun” vedoten.

Vaaleja seuraavien asiantuntijoiden mielestä vaalit ajoittuvat hetkeen, jona maa on tiiviin tarkkailun alla ensi vuonna järjestettävien jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen vuoksi.

”Tämä on tapa osoittaa, että he [Qatar] ovat matkalla oikeaan suuntaan ja että he haluavat laajempaa poliittista osallistumista”, sanoo Persianlahden politiikan apulaisprofessori Luciano Zaccara Qatarin yliopistosta uutistoimisto AFP:lle.

Qatarin kadut ovat olleet täynnä ehdokkaiden mainosjulisteita. Ehdokkaat ovat kampanja-aikaan välttäneet keskusteluja Qatarin ulkopolitiikasta tai asemasta monarkiana, ja kampanjoinnissa on keskitytty esimerkiksi terveydenhuoltoon, koulutukseen ja kansalaisoikeuksiin.

Jokainen ehdokas pyrkii parlamenttiin itsenäisenä ehdokkaana, sillä Qatarissa poliittiset puolueet ovat kiellettyjä.

Kaikki ehdokkaat ovat vaikutusvaltaisen sisäministeriön hyväksymiä. Kriteereinä on ollut esimerkiksi ehdokkaan tausta, ikä ja luonne. Viralliset kampanjatapahtumat on pitänyt rekisteröidä ministeriöön etukäteen, ja samalla on täytynyt ilmoittaa kaikkien puhujien nimet. Ehdokkaiden vaalipiirit määräytyvät sen mukaan, missä heidän perheensä tai lahkonsa sijaitsi 1930-luvulla.

Vain kymmenesosa alun perin rekisteröityneistä ehdokkaista oli naisia.

Suurin osa Qatarin 2,5 miljoonasta asukkaasta on ulkomaalaisia, joilla ei ole äänioikeutta. Qatarilaisia on noin 330 000.

Äänioikeutettuja ja samoin ehdokkuuteen oikeutettuja ovat kuitenkin vain ne, joiden esivanhemmat olivat kansalaisia vuonna 1930. Sen jälkeen qatarilaistuneilla perheillä ei siis ole mahdollisuutta asettua ehdolle tai äänestää.