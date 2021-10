Tiistaina julkaistava raportti käsittelee tuhansien lasten hyväksikäyttöä ja sen järjestelmällistä peittelyä 1950-luvulta asti.

Ranskan katolisessa kirkossa on vaikuttanut 1950-luvulta alkaen tuhansia lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien hyväksikäyttäjiä, joiden rikoksia kirkko on järjestelmällisesti peitellyt.

Tähän tulokseen on päätynyt laaja riippumaton selvitys, joka julkaistaan kokonaisuudessaan Ranskassa tiistaina.

Syyllisiä hyväksikäyttöihin on ollut vähintään 2 900–3 200. Tutkimuskomission puheenjohtaja Jean-Marc Sauvé korosti uutistoimisto AFP:lle sunnuntaina, että kyse on vähimmäisarviosta.

Ranskan piispainkokous perusti riippumattoman komission tutkimaan kirkon seksuaalirikoksia vuonna 2018. Tutkimuskomissiossa on 22 eri alojen asiantuntijaa, 12 miestä ja kymmenen naista. Puheenjohtaja Sauvé on Ranskan valtioneuvoston entinen varapuheenjohtaja.

Tutkinnalle paljastui heti olleen suuri tarve. Tutkinnan julkistamisen jälkeen 6 500 ihmistä on ottanut tutkintakomissioon yhteyttä. Puheenjohtaja Sauvé on arvioinut, että uhreja on seitsemänkymmenen vuoden aikana ollut ainakin kymmenentuhatta.

Noin 300-sivuinen raportti koostuu uhrien kertomuksista, joille komissio halusi antaa äänen. Toinen osa raporttia on analyysi siitä, mikä mahdollisti näin laajat rikokset ja miten niitä voidaan tulevaisuudessa välttää.