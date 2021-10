Väntönen aloittaa tehtävässään ensi vuoden alkupuolella.

Mahdollisuuksien tasa-arvo on tehnyt Yhdysvalloista erityisen, mutta enää näin ei ole.

Tätä asiaa Helsingin Sanomien uusi Washingtonin-kirjeenvaihtaja Elina Väntönen, 31, pitää tulevan tehtävänsä tärkeänä teemana.

Väntönen haluaa selvittää, miten tavalliset amerikkalaiset näkevät tulevaisuutensa Yhdysvalloissa.

”Mahdollisuuksien tasa-arvo on murentunut. Se on keskeistä, koska juuri loputtomien mahdollisuuksien ja toivon vuoksi moni on tullut Yhdysvaltoihin. Se on aina ollut osa Yhdysvaltojen erityisyyttä”, Väntönen sanoo.

Väntönen aloittaa tehtävässään vuoden 2022 alkupuolella, kun nykyinen kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner palaa Suomeen.

Bernerin kaudella vallitsevia teemoja ovat olleet presidentti Donald Trumpin hallinto ja sen vaihtuminen, maan sisäiset jännitteet sekä Yhdysvaltain vetäytyminen kansainvälisestä yhteistyöstä.

Väntösen kaudella kiinnostava kysymys tulee olemaan Yhdysvaltain ulkopolitiikka ja muuttuva asema maailmassa.

”Yhdysvaltain ulkopolitiikka on kiinnostavassa murrosvaiheessa, kun sotilaat on vedetty kotiin Afganistanista ja taistelutehtävistä Irakistakin vuoden loppuun mennessä. Samalla presidentti Joe Biden siirtää huomiota tiukasti Tyynellemerelle ja Kiinaan, jonka voimistuminen tarkoittaa, ettei Yhdysvallat voi enää pitää maailman voimakkaimman valtion asemaa itsestään selvänä”, Väntönen sanoo.

Väntönen on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta. Hän on työskennellyt Helsingin Sanomissa vuodesta 2011 ensin toimittajana useissa toimituksissa ja viimeiset seitsemän vuotta uutispäällikkönä ja tuottajana.

Väntösen mukana Yhdysvaltoihin matkustavat puoliso ja 7-vuotias tytär.

”Odotan mielenkiinnolla, millainen maailma koulun kautta aukeaa.”

Väntönen uskoo, että kirjoittamalla tavallisesta elämästä ja ihmisten arjesta hän pystyy parhaiten kertomaan myös suuremmasta kuvasta ja siitä, mihin suuntaan Yhdysvallat on menossa. Hän toivoo, että pystyy välittämään Yhdysvalloista mahdollisimman monipuolisen kuvan.

”Yhdysvaltoja tulee helposti ajatelleeksi samaan tapaan yhtenäisenä valtiona kuin vaikka Euroopan maita. Silloin unohtuu, että osavaltiot saattavat olla keskenään erilaisempia kuin valtiot Euroopassa. Toimittajalle tämä on tietysti valtava haaste.”

Helsingin Sanomilla on Washingtonin lisäksi kirjeenvaihtajat Moskovassa, Pekingissä, Brysselissä, Lontoossa, Tukholmassa ja Berliinissä. Lisäksi lehdellä on Helsingissä asemapaikkaansa pitävä luontokadon teema­kirjeenvaihtaja ja yliopisto­kirjeenvaihtaja sekä laaja avustajaverkosto maailmalla.