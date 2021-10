Nobelin rauhanpalkinto

Vuoden 2021 Nobelin rauhanpalkinnon saajiksi on veikkailtu muun muassa seuraavia nimiä: ilmastoaktivisti Greta Thunberg (vas. ylh.), Valko-Venäjän oppositiohahmo Svjatlana Tsihanouskaja, venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi, Maailman terveysjärjestö WHO ja YK:n ilmastopuitesopimus UNFCC.

Pandemian kukistaminen, ilmastohätätila ja itsevaltaisten valtioiden demokratialiikkeet ovat näkyvästi esillä vedonlyönneissä ja asiantuntijoiden arvioissa.

Kulunut vuosi ei ole välttämättä ollut rauhanrakentamisen juhlavuosi, mutta tästä huolimatta Nobel-komitea julkistaa tällä viikolla perinteiseen tapaansa Nobelin rauhanpalkinnon saajan.

Nobelin palkintojen jakaminen käynnistyi maanantaina lääketieteen palkinnon julkistuksesta. Palkinnon saivat tutkijat David Julius ja Ardem Patapoutian työstään lämpöä ja kosketusta aistivien reseptorien tutkimisesta.

Tiistaina ja keskiviikkona vuorossa ovat fysiikan ja kemian palkinnot, torstaina kirjallisuuden palkinto ja ensi viikon maanantaina vielä taloustieteen Nobel.

Perinteisesti suurin kansainvälinen huomio kohdistuu kuitenkin rauhanpalkintoon, jonka saaja julistetaan tämän viikon perjantaina Norjan pääkaupungissa Oslossa.

Kulunutta vuotta on leimannut maailmanlaajuinen kamppailu koronapandemiaa vastaan. Monissa pitkälle kehittyneissä maissa kamppailu tautia vastaan näyttäisi rokotusten ansiosta olevan jo hiipumassa, mutta kehittyvissä maissa rokotusohjelmat ovat vasta alkusuoralla. On mahdollista, että myös rauhanpalkinto liittyy jollakin tapaa pandemian vastaiseen kamppailuun.

Kuluneena vuotena on nähty myös Yhdysvaltain ja sen liittolaisten sekasortoinen vetäytyminen Afganistanista. Vetäytyminen pohjautui Yhdysvaltojen ja ääri-islamilaisen Taleban-liikkeen viime vuonna solmimaan sopimukseen, ja se johti lopulta Talebanin nousuun Afganistanin johtajaksi. Voi pitää melko epätodennäköisenä, että tämä tapahtumasarja kirvoittaisi Nobel-palkinnon.

Vuoden kuluessa on nähty myös voimakkaita pyrkimyksiä demokratiaan eri puolilla maailmaa – ja niiden kovakouraisia tukahduttamisyrityksiä.

Valko-Venäjällä nousi paljon huomiota herättänyt kansanliike autoritaarista johtajaa Aljaksandr Lukašenkaa vastaan. Venäjällä oppositiohahmo Aleksei Navalnyin myrkyttäminen ja vankilatuomio sai niin ikään runsaasti kansainvälistä huomiota. Samaan aikaan Kiina on kiristänyt otettaan Hongkongin demokratialiikettä vastaan.

Yhä suurempaa huomiota on saanut myös ilmastokriisi, josta tutkijat ovat nostaneet esille entistä hälyttävämpiä tietoja – ja jota kansalaisliikkeet ovat pitäneet näkyvästi esillä. Ilmastokriisin pelätään tulevaisuudessa johtavan myös entistä suurempaan poliittiseen epävakauteen. Tämän vuoksi asiaan vaikuttamista voi hyvin perustein pitää rauhantyönä.

HS esittelee nimiä, joita spekulaatioissa on nostettu esille. Samalla on muistettava, että Nobel-komitea voi päätyä yllättäviin ratkaisuihin.

Greta Thunberg on ruotsalainen ilmastoaktivisti.

Greta Thunberg

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg ei paljoa esittelyjä kaipaa. Esimerkiksi vedonlyöntisivusto Nicer Oddsin tilastoissa 18-vuotias Thunberg on nostettu viidenneksi todennäköisimmäksi rauhanpalkinnon saajaksi.

Thunberg on ruotsalainen ympäristöaktivisti, joka ryhtyi 15-vuotiaana ilmastolakkoilemaan Ruotsin parlamentin edustalla joka perjantai. Pikkuhiljaa ilmastolakko kehittyi kansainväliseksi ilmiöksi, ja Thunberg pääsi puhumaan näkyvillä foorumeilla maailman johtajille.

Thunbergin hahmo ja räväkkä tyyli ovat kirvoittaneet myös vastalauseita, ja hän on punainen vaate varsinkin ilmastonmuutoksen kiistävien kansalaisliikkeiden piirissä. Mutta jos nuorten piirissä nousseelle globaalille ilmastoaktivismille pitäisi määritellä kasvot, olisivat ne eittämättä Thunbergin.

YK:n ilmastopuitesopimuksen UNFCCC:n pääsihteeri Patricia Espinosa.

UNFCCC ja sen pääsihteeri Patricia Espinosa

Ilmastonmuutoksen torjunnassa käytännön työtä tekevät lukuisat kansainväliset järjestöt. Yksi rauhanpalkinnon mahdolliseksi saajaksi nostettu taho on YK:n ilmastopuitesopimus (UNFCCC) ja sen pääsihteeri Patricia Espinosa.

Esimerkiksi Oslossa toimivan rauhantutkimusinstituutti Prion johtaja Henrik Urdal nosti perinteisessä suosikkilistauksessaan UNFCCC:n ja sen johtajan mahdolliseksi voittajaksi.

Urdalin mukaan sihteeri on tärkeässä roolissa koordinoimassa maailman valtioiden toimia ilmastonmuutosta vastaan, sillä sopimuksessa on mukana yli 190 valtiota. Näin UNFCCC on myötävaikuttamassa siihen, että ”kansakuntien veljeys” kehittyy. Tämä oli Nobel-palkinnon perustajan Alfred Nobelin yksi keskeisistä kriteereistä rauhanpalkinnon saajalle.

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Maailman terveysjärjestö WHO

Vedonlyöntisivustojen listausten kärjessä rauhanpalkinnonsaajaksi on Maailman terveysjärjestö WHO. YK:n alaisella järjestöllä on ollut valtava työ ja vastuu koronapandemian aikana.

WHO on taho, joka voi julistaa pandemian, ja järjestö vastaa myös toimintasuositusten antamisesta valtioille. Kaikki ei ole kuitenkaan sujunut kiistattoman hyvin.

Järjestöä on muun muassa arvosteltu hidastelusta koronaepidemian alkuvaiheessa ja toisaalta hampaattomuudesta Kiinan suhteen, sillä kommunistivalta pyrki alkuun vaientamaan ihmisiä, jotka halusivat avoimesti jakaa tietoja uudesta taudista. Tauti sai nykytiedon mukaan alkunsa Kiinan Wuhanista.

WHO:n valintaa rauhanpalkinnon saajaksi voisi pitää tylsänä ratkaisuna, sillä kyseessä olisi jo toinen perättäinen YK-järjestö, joka saa rauhannobelin. Viime vuonna Nobel myönnettiin Maailman ruokaohjelmalle WFP:lle.

Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja.

Svjatlana Tsihanouskaja

Niin vedonlyöntisivustojen kuin asiantuntijoiden spekulaatioissa kärkilistoilla komeilee valkovenäläinen oppositiohahmo Svjatlana Tsihanouskaja.

Tsihanouskaja nousi yhdeksi tärkeimmistä Valko-Venäjän opposition naiskasvoista vuosi sitten, kun Valko-Venäjän johtaja Lukašenka ryhtyi väkivalloin tukahduttamaan väkivallatonta kansanliikettä vilpillisten vaalien jälkeen. Tsihanouskaja oli asettunut haastamaan presidentinvaalien ehdokkaana Lukašenkan vallan sen jälkeen, kun hänen miehensä Sjarhei Tsihanouskin ehdokkuus oli estetty. Myöhemmin Tsihanouski vangittiin.

Tsihanouskaja on joutunut lähtemään monen muun oppositiohahmon tavoin maanpakoon. Hänen lisäkseen Nobel-kandidaateiksi on nostettu Valko-Venäjältä muun muassa vangittu Maria Kalesnikava sekä Veranika Tsapkala.

Venäjän oppositiohahmo Aleksei Navalnyi.

Aleksei Navalnyi

Venäläinen oppositiohahmo Aleksei Navalnyi on kiikkunut vedonlyöntitilastojen kärkipaikoilla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi.

Runsas vuosi sitten Navalnyi myrkytettiin novitšok-hermomyrkyllä Siperiassa, minkä jälkeen hänet kuljetettiin kiireesti hoitoon Saksaan.

Kuntoutunut Navalnyi palasi vuoden alussa yllättäen takaisin Venäjälle, missä hänet pidätettiin välittömästi. Pikaoikeudenkäynnissä hänet tuomittiin kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen, mutta tuomiota on pidetty poliittisena.

Navalnyi on tehnyt paljastuksia Kremlin korruptiosta. Hänen valintansa Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi todennäköisesti suututtaisi Venäjän.

Muita vaihtoehtoja: Mediajärjestöjä ja Kiinan demokratia-aktivisteja

Viime vuosina niin kutsutut valemediat ovat saaneet entistä enemmän vaikutusvaltaa erityisesti sosiaalisen median kautta. Huhuja ja suoranaisia valheita levittävät myös poliitikot, joilla voi olla valtavat seuraajajoukot sosiaalisen median tileillään.

Yksi valheiden levittämisen kulminaatiopiste nähtiin Yhdysvalloissa tammikuussa, kun presidentti Donald Trumpin kannattajat valtasivat kongressirakennuksen Washingtonissa. Trump oli itse kiihottanut heitä valheellisilla väitteillä vaalivilpistä.

Norjalaisen rauhantutkimuskeskuksen johtaja Urdal nostaa esille, että rauhanpalkinnon saaja voisi olla Ranskassa päämajaansa pitävä Toimittajat ilman rajoja -järjestö, joka patistaa mediaa ja verkkosivustoja faktojen tarkistamiseen ja kamppailuun valemedioita vastaan.

On muitakin järjestöjä, jotka taistelevat lehdistönvapauksien ja toisaalta faktaperäisen uutisoinnin puolesta, kuten Committee to Protect Journalists (CPJ) ja faktoja tarkistava International Fact Checking Network (IFCN).

Rauhannobelia on uumoiltu myös palestiinalaisalueiden miehityksestä raportoivalle israelilaiselle B’Tselem-järjestölle. Listoilla on nähty myös uiguurien sorrosta tietoja jakavan Ilham Tohtin ja Hongkongin demokratialiikettä johtaneen Natham Law Kwun-chungin nimet.