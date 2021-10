Ääriliike Talebanin elokuussa haltuunsa ottaman Afganistanin talous on ajautunut vajaassa kahdessa kuukaudessa romahduksen partaalle.

Tilanne on pahin terveydenhuollossa. Punaisen Ristin kansainvälisen komitean aluejohtaja Alexander Matheou kertoi toissa viikolla tiedotustilaisuudessa Kabulissa, että yli kaksituhatta terveysasemaa eri puolilla maata on suljettu Talebanin valtaannousun jälkeen.

Päällimmäinen syy on, että lääkkeet ovat lopussa. Lisäksi työntekijöiden palkat ovat maksamatta.

”Terveysjärjestelmän romahdus on jo menossa”, sanoo erityisasiantuntija Sanna Käki Suomen ulkoministeriöstä.

”Tuhansia terveysklinikoita on kiinni, eikä palkkoja ole maksettu kuukausiin.”

Afganistanilaiset odottivat pääsyä pankkiin maan pääkaupungissa Kabulissa 4. syyskuuta.

Lääkäri antoi lapselle vettä sairaalassa Kandaharissa syyskuun lopulla.

Sairaanhoitajat ja lääkärit eivät ole ongelmineen yksin, sillä koko julkisen alan palkanmaksu on pysähtynyt.

Palkkarästit ovat riivanneet korruptoitunutta Afganistania kahdenkymmenen vuoden ajan, mutta tilanne on pahentunut entisestään viime toukokuusta lähtien.

Presidentti Ashraf Ghanin hallinnon kaatumista uumoillut eliitti näyttää siis keksineen valtion rahoille muuta käyttöä kuin opettajien ja sairaanhoitajien palkat.

Talebanin taistelijat kävelivät sunnuntaina 15. elokuuta Kabulin presidentinpalatsiin. Seuraavalla viikolla kansainväliset avunantajat Suomi mukaan lukien keskeyttivät kaiken avun ja Yhdysvallat jäädytti Afganistanin keskuspankin varat.

” ”Tilanteen muuttuminen näkyy heti kansalaisten arjessa”, sanoo erityisasiantuntija Sanna Käki.

Valtaosa Afganistanin keskuspankin 9,4 miljardin dollarin valuuttavarannosta on Yhdysvaltain keskuspankin New Yorkin -konttorin tileillä rahana, arvopapereina ja kultana. Ulkomaiset rahansiirrot Kabuliin ovat epävirallisen hawala-järjestelmän varassa, käteisestä on pula, ja hinnat nousevat.

”Pankkijärjestelmä ei toimi, ja rahaa voi nostaa kerrallaan vain pieniä summia”, Sanna Käki sanoo.

”Kansainvälinen rahoitus on pääosin jäissä, ja koska julkiset palvelut ovat olleet hyvin riippuvaisia kansainvälisestä tuesta, tilanteen muuttuminen näkyy heti kansalaisten arjessa. Tämä tarkoittaa inhimillistä hätää ja kärsimystä sekä ihmishenkien menettämistä.”

Talebanin sotilaat Omar Hagan ja Jabir (oik.) vartioivat torstaina valuutanvaihtopisteen luona Kabulissa.

Samalla kasvaa valtion laskupino. Tuonnista riippuvainen valtion sähkömonopoli DABS oli runsas viikko sitten velkaa Keski-Aasian tasavalloille yli 90 miljoonaa dollaria, kertoo sanomalehti The Wall Street Journal.

Jos Uzbekistan, Tadžikistan ja Turkmenistan päättävät kääntää katkaisimesta, kabulilaiset saavat lämmitellä ensi talvena öljylampun valossa.

Afganistanin tilanteeseen on etsitty tällä viikolla jonkinlaista kansainvälistä ratkaisua, lähinnä ensi hätään humanitaarista apua. Afganistanin tilanne on esillä sekä Maailmanpankin että Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n vuosikokouksissa.

YK:n kehitysjärjestön UNDP:n aluejohtaja Kanni Wignaraja kertoi viime keskiviikkona sanomalehti The Washington Postissa järjestön esittävän, että se maksaisi ainakin terveydenhuollon palkat Maailmanpankin ja IMF:n jäädytetyistä varoista humanitaarisen katastrofin estämiseksi.

Yhdysvallat puolestaan neuvotteli Talebanin kanssa viime viikonloppuna Dohassa, ensi kerran sitten äärijärjestön valtaannousun. Tiistaina neuvotteluvuorossa Dohassa olivat EU:n edustajat

”Tämä on teknistä tietojen vaihtoa”, EU:n tiedottaja Nabila Massrali luonnehti uutistoimisto AFP:lle. ”Kyse ei ole Afganistanin väliaikaisen hallituksen tunnustamisesta.”

Samaan aikaan EU-komissio lupasi Brysselissä Afganistanille yhteensä miljardin euron humanitaariset avustukset. Tällainen hätäapu viedään yleensä perille järjestöjen kautta ja ilman ehtoja.

Yhdysvaltain päällimmäiset huolet Taleban-neuvotteluissa olivat loppujen kansalaisten evakuointi Afganistanista sekä turvallisuus ja terrorismi.

Perjantainen itsemurhaisku shiiamuslimien moskeijaan pohjoisessa Kunduzin kaupungissa osoitti, että Talebanin valtaannousu ei hillitse iskun tekijäksi ilmoittautuneen terroristijärjestö Isis-K:n verenhimoa.

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottajan Ned Pricen mukaan Dohan neuvotteluissa käsiteltiin kuitenkin myös humanitaarista apua sekä naisten ja tyttöjen koulutusta ja työntekoa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Price ylisti neuvotteluja ”avoimiksi ja ammattimaisiksi”. Talebanin ulkoministeri, emiiri Khan Muttaqi puolestaan kehui osapuolten viime vuoden helmikuussa tekemän Dohan sopimuksen ”voivan ratkaista kaikki ongelmat Afganistanin ja Yhdysvaltain välillä”.

Periaatteessa Yhdysvallat voisi painostaa Talebania myönnytyksiin tasa-arvoasioissa lupaamalla löysätä rahahanoja. Toisaalta Taleban on antanut naisten oikeuksista ristiriitaisia viestejä, mikä viittaa siihen, että islamistijärjestö yrittää käyttää naisten asemaa kauppatavarana neuvotteluissa.

Yhdysvallat on joka tapauksessa ainoa, joka käytännössä pystyy asettamaan Talebanille rahoitusehtoja. Esimerkiksi hallitustenvälisille järjestöille ehtojen asettelu on paljon vaikeampaa.

Kabulin kirpputorit ovat viime aikoina täyttyneet tavaroista, sillä monet kaupunkilaiset yrittävät epätoivoisesti myydä tavaroitaan rahoittaakseen matkansa pois Afganistanista. Nainen katseli kirpputoritavaroita 12. syyskuuta.

” Taleban näyttää yllättyneen itsekin sotilaallisen voittonsa helppoudesta.

”Ehdollisesta avustamisesta puhutaan yleensä silloin, kun halutaan sitouttaa toinen hallitus tiettyihin arvoihin tai kehitykseen”, Sanna Käki huomauttaa.

”Tämä edellyttää käytännössä vastapuolta, jonka kanssa käydä vuoropuhelua. Dialogi taas kertoo siitä, että toinen osapuoli tunnustetaan toimijana. Talebanin osalta tässä pisteessä ei olla.”

Taleban näyttää marssineen Kabulin hallintokortteleihin takki auki ja yllättyneen itsekin sotilaallisen voittonsa helppoudesta. Tästä kertoo muun muassa se, että afganistanilaisen Tolo News -uutismedian mukaan järjestö julkaisi viimeiset ministerinimityksensä vasta viime viikon tiistaina.

Kabulin tyhjät kassakaapit ja New Yorkin -tilit näyttävät tulleen uskonoppineille yllätyksenä. Kouluttamattomien taistelijoiden nimittäminen keskeisiin virkoihin kertoo yrityksestä rakentaa eräänlaista yksipuoluejärjestelmää. Siinä alkuperäinen asiansa osaava keskuspankkiiri tai kunnaninsinööri jäisi työhönsä mutta olisi virallisesti Taleban-pomonsa valvonnassa.

Osin näin on käynyt, mutta kun rahat loppuvat, alkaa väki vähentyä. Maailmanpankin arvion mukaan Taleban pystyy keräämään tullimaksuilla vuodessa noin 200 miljoonan dollarin tulot. Se on suuri raha sissiarmeijalle mutta mitätön summa 40 miljoonan asukkaan valtion budjetissa. Lisäksi rahaa saattaa herua saudeilta ja Pakistanista.

Oopiumikauppa on oma lukunsa. Talebanin tiedottaja ja nykyinen ministeri Zabihullah Mujahid kertoi jo elokuussa järjestön aikovan kieltää unikonviljelyn kokonaan, kuten se teki edellisen kautensa lopussa vuonna 2000.

Tiedottajan lausunnon jälkeen asiasta ei ole kuultu, mutta pelkkä maininta riitti kolmin­kertaistamaan oopiumin tuottaja­hinnat. Tämä saattoi olla tarkoituskin, sillä Taleban todella kaipaa osuuttaan huumerahoista.

Afganistan tuottaa 80 prosenttia maailman laittomasta oopiumista ja heroiinista. Pelkin tuottajahinnoin mitattuna raakaoopiumin arvo on noussut parhaina vuosina lähelle puoltatoista miljardia dollaria, kertoo YK:n huumeviraston UNODC:n tilasto.

Heroiinin ja oopiumin kauppa on laitonta, ja vientihinnat ovat siten moninkertaiset. Laillisen viennin arvo oli vuonna 2019 vain 875 miljoonaa dollaria eli ainoastaan osa keskimääräisistä huumetuloista ja kymmenesosa tilastoidun tuonnin arvosta.

Iranin kautta Afganistaniin kulkee humanitaarista apua muun muassa tavaroina. Afganistanissa toimivalle Punaisen Ristin osastolle lähtenyttä konetta lastattiin maanantaina Iranissa.

” Afganistaniin on syntynyt laillinen ja tilastoitu kansantalous. Sen kaatuminen ei ole pikkujuttu.

Velkataloutta on pyöritetty miljardiavustuksilla, jotka kattoivat Maailmanpankin mukaan viime vuonna valtaosan julkisista menoista ja yli 40 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Nämä luvut voi halutessaan nähdä jopa myönteisinä: vielä vuoden 2009 tilaston mukaan kansantuotteesta sata prosenttia oli kansainvälistä apua.

Toisin sanoen Afganistaniin on kahdentoista vuoden aikana syntynyt laillinen ja tilastoitu kansantalous. Sen kaatuminen ei ole pikkujuttu.

”Protestimieliala saattaa lisääntyä”, erityisasiantuntija Käki arvioi.

”Tyytymättömät kansalaiset eivät välttämättä alistu, mikä on lähtökohtaisesti positiivista. Mutta kun tilanne kiristyy, menevät protestit nopeasti epätoivoisiksi ja väkivaltaisiksi.”