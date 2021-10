Venäjän kansalaisilla on yliedustus paljastuksen kohteena olevissa veroparatiisiyhtiöissä.

Kansainvälinen tietovuoto on paljastanut Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiirin salattuja varoja ulkomaisissa veroparatiisiyhtiöissä.

Pandoran paperit -niminen tietovuoto sisältää yli 11,9 miljoonaa veroparatiisiyhtiöiden asiakirjaa, jotka kansainvälinen toimittaja­järjestö ICIJ on saanut haltuunsa. ICIJ jakoi vuodetut asiakirjat 117 erimaalaisen toimittajan kanssa.

Suomessa asiakirjoja on tutkinut Yle, ulkomaisista medioista muun muassa brittisanomalehti The Guardian.

Asiakirjat valottavat finanssijärjestelmää, johon maailman vaurain promille on piilottanut varallisuuttaan vero- ja sääntelyviranomaisilta sekä yleisöltä. Venäjän kansalaiset ovat ICIJ:n mukaan suhteettoman runsaasti edustettuina vuodetuissa asiakirjoissa.

Toimittajajärjestön mukaan venäläisiä on mukana noin 14 prosentissa yli 27 000 yrityksestä, joiden omistustiedot vuoto paljasti. Heidän joukossaan on ainakin 46 oligarkkia, jotka ovat käyttäneet veroparatiisiyrityksiä.

Putin on julkisissa puheissaan vastustanut venäläisten liikemiesten vero­paratiisi­järjestelyjä ja kannattanut lakeja toiminnan hillitsemiseksi, mutta hänen lähipiirinsä on vuodetuissa asiakirjoissa näkyvästi edustettuna.

Suomeen kytkeytyvistä liikemiehistä Pandoran papereissa mainitaan ainakin Gennadi Timtšenko, jolla on Suomen kansalaisuus, sekä Arkadi Rotenberg. Molemmat kuuluvat Putinin läheiseen ystäväpiiriin ja ovat Yhdysvaltain pakotteiden kohteena.

Vuoto osoittaa, miten veroparatiisiyhtiöt ovat auttaneet pakotteiden kohteena olevia venäläisen eliitin jäseniä peittämään tosiasialliset omistuksensa ja vaurastumaan kansalaisten kustannuksella.

Veroparatiisiyhtiöihin kätkettyjen varojen todellisesta omistajasta on esitetty epäilyksiä. Putinin ystävien on epäilty ottaneen presidentin varoja omiin nimiinsä.

Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kutsui Pandoran papereiden paljastuksia maanantaina perusteettomiksi ja kyseenalaisti niiden luotettavuuden.

Putinin nimeä ei mainita asiakirjoissa suoraan, mutta hänet on liitetty lähipiirinsä kautta salaisiin omistuksiin Monacossa. Kreml on toistuvasti torjunut väitteet Venäjän poliittisen eliitin korruptiosta.

Presidentti Vladimir Putin poseerasi ystävänsä Arkadi Rotenbergin kanssa Kremlissä vuonna 2013.

Ylen MOT-toimituksen tutkimusten mukaan Timtšenkolle on siirretty vero­paratiisi­yhtiöiden kautta miljardi euroa. Rahat on siirretty salaisessa operaatiossa, johon liittyy monia korruptiolle ja rahanpesulle tyypillisiä piirteitä.

Näillä rahoilla Timtšenko on hankkinut merkittävän osuuden Venäjän toiseksi suurimmasta kaasuyhtiöstä Novatekista. Timtšenko kuuluu sen pääomistajiin.

Timtšenkon asianajaja kiisti Ylelle kaikki väitteet rahanpesusta, veronkierrosta tai rikollisuudesta.

The Guardianin mukaan Timtšenkon ja hänen perheensä varallisuutta on hoidettu veroparatiisipalveluja tarjoavissa yhtiöissä jo ainakin parikymmentä vuotta. Talouslehti Forbes on arvioinut hänen omaisuutensa arvoksi yli 20 miljardia euroa, mikä tekee Timtšenkosta yhden Venäjän rikkaimmista miehistä.

Öljy-yhtiö Gunvorin perustanut Timtšenko omistaa muun muassa suihkukoneita ja yli 40-metrisen huvipurren. Suomessa hän omistaa osuuden Hartwall-areenasta ja on rahoittanut aiemmin KHL-jääkiekkoseura Jokereita.

Timtšenko on ollut Yhdysvaltain pakotelistalla Krimin miehityksen jälkeen vuodesta 2014. Putin ja Timtšenko ovat olleet ystäviä ainakin 1990-luvun alusta. Pietarin ulko­maan­kauppa­komitean johtajana työskennellyt Putin antoi ystävälleen vuonna 1991 öljynvientiluvan.

” Rotenberg on ollut sekä Yhdysvaltain että EU:n pakotteiden kohteena vuodesta 2014.

Arkadi Rotenbergin nimi mainitaan Pandoran papereissa ainakin Venäjän valtion kaasuyhtiöön Gazpromiin liittyvissä sopimuksissa. ICIJ:n mukaan Rotenbergin entinen apulainen Ruslan Gorjuhin omisti venäläisen yrityksen, joka sai Gazpromilta 500 miljoonan dollarin sopimukset vuonna 2013.

Gorjuhin on myös omistanut Münchenin maamerkkeihin kuuluvan Palais an der Oper -kiinteistön ainakin elokuuhun 2016 asti. Kiinteistön omistuksesta on liikkunut pitkään huhuja, ja jonkun Putinin ystävistä on juoruttu ostaneen sen.

Alkuvuonna aktivistit osoittivat rakennuksen ulkopuolella mieltään ja vaativat oppositio­poliitikko Aleksei Navalnyin vapauttamista.

Putin ja Arkadi Rotenberg tuntevat toisensa jo 1960-luvun Leningradista (nykyinen Pietari) judoharrastuksen parista.

Rotenberg on ollut sekä Yhdysvaltain että EU:n pakotteiden kohteena vuodesta 2014. Arkadi Rotenbergin pikkuveli Boris ja tämän poika Roman ovat Suomen kansalaisia.

Rotenbergin veljekset ovat keränneet mittavan varallisuuden Putinin valtakauden aikana.