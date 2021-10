Pääministeri Jacinda Ardernin mukaan rajoituksia voidaan lieventää, koska rokotusaste on noussut.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern sanoi maanantaina, että maan tukahduttamis­strategiaan perustuneissa koronatoimissa tarvitaan nyt uutta menettely­tapaa.

Maan suurimmassa kaupungissa Aucklandissa elokuussa puhjennut tartuntarypäs aiheutti seitsemän viikkoa kestäneen koronasulun.

Aucklandin rajoituksia aletaan Ardernin mukaan nyt lieventää, vaikka uusien tapausten määrää ei ole saatu painettua nollaan.

Uuden-Seelannin tukahduttamislinja suojasi pitkään maata koronavirus­pandemialta.

Maan rajoilla rajoitukset ovat olleet tiukat, mutta rajojen sisällä on eletty lähes normaalisti.

Ardernin mukaan koronaviruksen tarttuvampi deltamuunnos muutti tilannetta ratkaisevalla tavalla.

Jacinda Ardern.

”Pitkäaikaisilla rajoituksillakaan emme ole päässeet nollaan”, Ardern sanoi maanantaina medialle.

Tukahduttamisstrategiasta ei pääministerin mukaan luovuta heti kerralla kokonaan.

Our World in Data -tilastosivuston mukaan Uudessa-Seelannissa todettiin viime viikolla noin 20–40 uutta tartuntaa päivässä.

Ardernin mukaan rajoitusten lieventäminen on nyt mahdollista, sillä rokotusaste on selvästi noussut.

”Tukahduttaminen oli tärkeää, koska meillä ei ollut rokotteita. Nyt meillä on, joten voimme alkaa muuttaa toimintaamme”, hän sanoi.

Koronarajoitukset jatkuvat Aucklandissa vielä toistaiseksi, mutta hallitus arvioi tilannetta viikoittain. Tällä viikolla sallitaan korkeintaan 10 hengen ryhmien tapaaminen ulkona.

Muualla maassa koronasulku päättyi jo syyskuun alussa.

Uusi-Seelanti on selvinnyt koronaviruksesta varsin vähällä moneen muuhun maahan verrattuna. Our World in Data -sivuston mukaan noin viiden miljoonan asukkaan saari­valtiossa on todettu koko pandemian aikana yhteensä noin 4 400 koronavirus­tartuntaa ja 27 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.