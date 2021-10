Epäilty on maanantaina vangittu poissa olevana, jolloin syyttäjä voi tehdä hänestä kansainvälisen etsintäkuulutuksen.

Ruotsissa Göteborgin räjähdyksestä epäilty mies on maanantaina vangittu poissa olevana. Miestä ei ole vielä löydetty.

Määräämällä miehen vangituksi poissa olevana syyttäjä voi tehdä hänestä kansainvälisen etsintäkuulutuksen, kertoi Ruotsin syyttäjälaitos tiedotteessa maanantaina.

Syyttäjälaitoksen mukaan miestä epäillään yleistä vaaraa aiheuttaneesta törkeästä tuhotyöstä ja vakavasta rikoksesta. Aiemmin mies pidätettiin poissa olevana.

Annedalissa sijaitsevassa kerrostalossa viime viikon tiistaina tapahtunut räjähdys aiheutti 16 ihmiselle sairaalahoitoa vaatineita vammoja. Räjähdyksen vuoksi 140 huoneiston asukkaat evakuoitiin.

Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n mukaan miestä epäillään lisäksi todennäköisin syin murhan yrityksestä. Myös Ruotsin radion mukaan syyttäjä epäilee, että mies yritti tappaa rakennuksessa asuneen henkilön.

Syyttäjä kuvailee tekoa erityisen häikäilemättömäksi ja raa’aksi.

Ruotsalaismedioiden mukaan laaja etsintäoperaatio alkoi torstai-iltana Annedalissa. Epäiltyä etsitään edelleen.

Epäillyn henkilöllisyys tuli julki laajalle yleisölle, kun hänen nimensä ja kuvansa julkaistiin eräässä sanomalehdessä, SVT kertoo.

Poliisin tiedottajan Christer Fuxborgin mukaan kuvan julkistaminen on aiheuttanut sen, että poliisi saa nyt puheluita ympäri Ruotsia ihmisiltä, jotka kertovat nähneensä kyseisen henkilön. SVT:n mukaan poliisi ei ole kuitenkaan saanut vielä sellaisia vihjeitä, jotka olisivat johtaneet heitä lähemmäs epäillyn kiinni saamista.

Miehen on väitetty paenneen ulkomaille.

Poliisi sanoi viime viikolla, ettei epäilty aiheuta yleistä vaaraa.

”En usko, että hän on vaarallinen yksittäisille ihmisille, mutta kyseessä on henkilö, jolla on katkeruutta viranomaisia kohtaan ja joka tuntee tulleensa kohdelluksi epä­oikeuden­mukaisesti”, Fuxborg kertoi SVT:lle perjantaina.