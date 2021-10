Yhä useammat siirtolaiset ovat yrittäneet päästä Espanjaan tai sen saarille Välimereltä ja Atlantilta viimeisten viikkojen aikana.

Neljätoista ihmistä pelastettiin Espanjassa Baleaarien saarten rannikon läheltä. Kolme ihmistä on yhä kateissa, Baleaarien hallitus kertoi maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Reutersin mukaan ihmiset pelastettiin Mallorcalta, kun taas espanjalainen El País -sanomalehti kertoo ihmisten löytyneen Cabreran saaren rannikon läheltä. Cabrera sijaitsee lähellä Mallorcaa.

Aiemmin muun muassa uutistoimisto AFP kertoi, että Baleaarien saarten läheltä löydettiin maanantaina 11 kuollutta ihmistä merestä ja kolme ihmistä pelastettiin.

El País -sanomalehden mukaan Baleaarien hallitus kuitenkin ilmoitti erehtyneensä, ja tieto kuolleista oli virheellinen.

Pelastetut olivat afrikkalaisia siirtolaisia, ja he olivat matkustaneet huteralla veneellä, hallituksen tiedottaja kertoi Reutersin mukaan.

Pelastetut kertoivat viranomaisille, että veneessä oli 17 ihmistä, mikä tarkoittaisi, että kolmea ei ole löydetty.

Yhä useammat siirtolaiset ovat kuitenkin yrittäneet päästä Espanjaan tai sen saarille Välimereltä ja Atlantilta viimeisten viikkojen aikana. Hallituksen lukujen mukaan Baleaarien saarilta pelastettiin viime viikolla kuuden päivän aikana 274 siirtolaista, AFP kertoo.

Syyskuun loppuun mennessä tänä vuonna 13 320 siirtolaista pääsi Espanjan mantereelle ja Baleaareille. Espanjan sisäministeriön mukaan tämä on 20 prosenttia enemmän kuin samana ajanjaksona vuonna 2020.

Baleaareihin kuuluvat muun muassa Mallorca, Menorca ja Ibiza.

Syyskuun loppuun mennessä 13 118 ihmistä teki vaarallisen matkan Atlantilla Kanariansaarille. Luku on kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna.

Meriteitse Espanjaan kulkeva matka on vaarallinen, ja yli tuhat ihmistä on kuollut yrittäessään päästä maahan tänä vuonna. Kansainvälisen siirtolaisjärjestön mukaan kuluneena vuonna aiempaa useampi on kuollut yrittäessään päästä Espanjaan.

Kanariansaarille suuntautuva reitti on erityisen vaarallinen. Ainakin 785 siirtolaista kuoli tammi- ja elokuun välillä tänä vuonna pyrkiessään meriteitse Kanariansaarille.

Todellinen kuolleiden siirtolaisten lukumäärä saattaa olla vielä suurempi. Espanjalainen kansalaisjärjestö Caminando Fronteras, joka valvoo siirtolaisten hätäpuheluita mereltä, sanoo kuolleiden lukumäärän olevan yli 2 000.

Oikaisu 4.10.2021 klo 22.30: Jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että 11 ihmistä olisi kuollut. Korjattu tieto on, että 14 ihmistä pelastettiin.

Lue lisää: EU-alueelle Ceutaan uinut ja kahlannut ennätykselliset 8 000 siirtolaista, Marokko ja Espanja ilmiriidassa