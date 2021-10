Facebookissa roihuava riitely ja vihapuhe voi pahimmillaan johtaa fyysiseen väkivaltaan ja tappaa ihmisiä. Se on vaaraksi lapsillemme. Ja se on ongelma, jonka Facebook tietää, johon lainsäätäjien pitäisi puuttua ja jonka lainsäädäntö voi korjata.

Tässä on pääsisältöä todistuksesta, jonka Facebook-yhtiön entinen työntekijä Frances Haugen aikoo kertoa tänään tiistaina Yhdysvaltain senaatin valiokunnassa, joka käsittelee sosiaalisen median turvallisuutta. Haugen on aiemmin paljastanut yhtiön sisäisiä käytäntöjä The Wall Steet Journal -lehdelle nimettömänä.

Maanantaina julkaisemansa lausunnon mukaan Haugen aikoo puheessaan verrata Facebookia muun muassa tupakkajätteihin, jotka tiesivät takavuosikymmeninä tuotteidensa vaarallisuudesta mutta väittivät mainonnassaan ihan muuta.

”Kun tajusimme, että tupakkayhtiöt piilottavat tupakan aiheuttamia vahinkoja, hallitus toimi. Kun tajusimme, että autot ovat turvallisempia, kun niissä on turvavyöt, hallitus toimi. Ja tänään hallitus puuttuu niihin yhtiöihin, jotka pimittivät todistusaineistoa opioideista”, Haugen aikoo sanoa ennalta kirjoittamansa lausunnon mukaan.

Vuonna 2019 Facebookin palkkalistoille mennyt ja viime keväänä yhtiön jättänyt Haugen kertoo nähneensä, kuinka sosiaalisen median jätti pani aina voitot suuren yleisön turvallisuuden edelle. Hän aikoo kertoa, että Facebookin sisäiset selvitykset ovat osoittaneet, että yhtiön laatimien algoritmien logiikka tuottaa vihapuhetta ja itseinhoa käyttäjissään ja rahaa yhtiölle ”meidän ja meidän lastemme turvallisuuden kustannuksella”.

Hän oli ennen yhtiöstä eroamistaan kopioinut salaa kymmeniätuhansia sivuja yhtiön sisäistä materiaalia ja on hakeutunut liittovaltion ilmiantajien suojeluohjelmaan. Haugen tuli omalla nimellään ja kasvoillaan julkisuuteen sunnuntaina CBS-kanavan 60 minutes -ohjelman haastattelussa.

Haugen sanoi CBS:lle, että Facebook muutti algoritmejaan viime vuoden presidentinvaalien alla vähentääkseen vaalien polarisoivaa vaikutusta. Heti vaalien jälkeen algoritmit kuitenkin palautettiin vanhaan, vastakkainasettelua ruokkivaan asentoon, mikä saattoi osaltaan johtaa kongressitalon väkivaltaiseen valtaukseen 6. tammikuuta.

”Se tuntuu todella demokratiaan kohdistuvalta petokselta”, Haugen sanoi.

Facebookin perustaja Mark Zuckerberg oli kongressin edustajainhuoneen kuultavana Washingtonissa lokakuussa 2019.

Haugen aikoo kertoa senaatille, että hän meni Facebookille töihin sen jälkeen, kun hänen ystävänsä radikalisoitui Facebookia käyttäessään. Hän työskenteli osastolla, jonka päämäärän olisi pitänyt olla vastakkainasettelun hillitseminen.

Koska Facebookille raha on kuitenkin tärkeämpää, lähes kolmen miljardin ihmisen käyttämä palvelu ”vahvistaa jakolinjoja, ääriajattelua ja polarisaatiota ja heikentää yhteiskuntia joka puolella maailmaa”, Haugen sanoo lausunnossaan.

Haugenin mielestä Facebookin kulttuuri on läpeensä salaileva.

”Lähes kukaan Facebookin ulkopuolella ei tiedä, mitä Facebookin sisällä tapahtuu. Yhtiön johto piilottaa elintärkeää tietoa yleisöltä, Yhdysvaltain hallitukselta, osakkeenomistajiltaan ja hallituksilta maailmalla. Esittämäni todisteet näyttävät, että Facebook on toistuvasti johtanut meitä harhaan”, Haugen aikoo sanoa.

Haugenin mukaan yhtiön algoritmien toimintalogiikkaa ei ole avattu edes Facebookin omalle sisäiselle valvontaelimelle. Hänen mukaansa viranomaisilla ei ole nykyisen lainsäädännön mukaan mitään mahdollisuuksia selvittää, miten vahingollisesti Facebook toimii.

”Se on kuin liikenneministeriö joutuisi säätämään autoilua katselemalla autoja moottoritiellä. Kuvitelkaa, jos viranomaiset eivät voisi istua autojen kyydissä, täyttää niiden renkaita tai kokeilla niiden törmäyskestävyyttä – tai heillä ei olisi tietoa, että turvavöitä voi edes olla olemassa.”

Facebookin edustajat ovat lausunnoissaan vakuuttaneet, että yhtiö tekee joka päivä töitä pitääkseen Facebookin turvallisena ja myönteisenä toimintaympäristönä.

Newsweek-lehti kertoi maanantaina, ettei yhtiön perustaja Mark Zuckerberg ole kommentoinut kertaakaan Wall Street Journal -lehdessä paljastettuja Haugenin tietoja, vaikka niitä alettiin julkaista syyskuun puolivälissä. Sen sijaan hän on julkaissut postauksia esimerkiksi purjehtimisesta.

Zuckerberg on Forbes-lehden listauksen mukaan maailman viidenneksi rikkain ihminen, jolla on noin sadan miljardin euron arvoinen varallisuus.

Haugenin todistus senaatissa kuullaan kiusallisella hetkellä, sillä Facebookin ja sen omistamien Whatsappin ja Instagramin palvelut kärsivät laajoista toimintakatkoista maanantai-iltana Suomen aikaa. Kaksoiskriisin vuoksi Facebookin osakkeen arvo laski viitisen prosenttia maanantaina, mikä oli suurin pudotus lähes vuoteen.