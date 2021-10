”Ilmaisen häpeäni ja pelkoni ja päättäväisyyteni toimia”, totesi Ranskan piispainkokouksen puheenjohtaja tiistaina julkaistavasta raportista.

Noin 216 000 ranskalaista on joutunut maan katolisen kirkon pappien ja muiden kirkon työntekijöiden seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi vuodesta 1950 alkaen, uutistoimisto AFP kertoo.

Le Monde -lehden mukaan uhrien määrä nousee 330 000:een, jos mukaan lasketaan kirkolle työskennelleiden maallikkohenkilöiden rikokset, joita on tehty kirkon työn piirissä.

Tiistaina julkaistiin laaja raportti, jossa on selvitetty lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia. Uhrien lukumäärästä kertoi tutkimuksia johtaneen komission puheenjohtaja Jean-Marc Sauvé.

Syyllisiä hyväksikäyttöihin on ollut vähintään 2 900–3 200, Sauvé kertoi sunnuntaina. Sauvé korosti uutistoimisto AFP:lle, että kyse oli vähimmäisarviosta.

Ranskan piispainkokous perusti riippumattoman komission tutkimaan kirkon seksuaalirikoksia vuonna 2018. Tutkimuskomissiossa on 22 eri alojen asiantuntijaa, kaksitoista miestä ja kymmenen naista. Puheenjohtaja Sauvé on Ranskan valtioneuvoston entinen varapuheenjohtaja.

Ranskan piispainkokouksen puheenjohtaja Éric de Moulins-Beaufort otti raportin nöyränä vastaan tiistaina.

”Raporttinne on kova ja ankara. Olemme kuulleet uhrien äänen. Olemme kuulleet, miten paljon heitä on, paljon enemmän kuin mitä saatoimme kuvitella. Se on sietämätöntä. Ilmaisen häpeäni ja pelkoni ja päättäväisyyteni toimia”, de Moulins-Beaufort totesi Le Monden mukaan ja pyysi uhreilta anteeksi.

Tutkinnalle paljastui heti olleen suuri tarve. Tutkinnan julkistamisen jälkeen 6 500 ihmistä on ottanut tutkintakomissioon yhteyttä. Sauvé arvioi aiemmin, että uhreja olisi seitsemänkymmenen vuoden aikana ollut ainakin kymmenentuhatta.

Noin 300-sivuinen raportti koostuu uhrien kertomuksista. Toinen osa raporttia on analyysi siitä, mikä mahdollisti näin laajat rikokset ja miten niitä voidaan tulevaisuudessa välttää.

Pedofiliaskandaalit ovat ravistelleet katolista kirkkoa useassa eri maassa vuosikymmenien ajan.