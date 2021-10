Boris Johnson kommentoi ilta­päivän linja­puheessaan työvoima­pulaa – 5 000 pika­viisumin tarjoukseen on tarttunut 27 kuljettajaa

HS näyttää pääministerin linjapuheen suorana noin kello 13.30.

Lontoo

Halvan ja hallitsemattoman maahanmuuttaja­työvoiman aikaan ei ole paluuta, lupaa pääministeri Boris Johnson ennakkotietojen mukaan linjapuheessaan keskiviikkona.

”Emme aio palata vanhaan kehnoon malliin mataline palkkoineen ja mataline talouskasvuineen, heikkoine osaamistasoineen ja heikkoine tuottavuustasoineen – kaikki se perustui hallitsemattomaan maahanmuuttoon”, Johnson aikoo sanoa keskiviikkona Manchesterissa konservatiivi­puolueen tiedotusvälineille jakamien ennakkotietojen mukaan.

Johnsonin odotetaan puhuvan noin kello 13.30 Suomen aikaa. HS näyttää suoraa lähetystä puheesta tämän artikkelin yhteydessä.

Pääministerin jokasyksyisen linjapuheen ajoitus sattuu tänä syksynä kiperään aikaan, sillä Britannia on kärsinyt viime aikoina erilaisista kriiseistä.

Ruokakaupoissa on nähty pitkin kesää tyhjiä hyllyjä, ja monilta huoltoasemilta eri puolilla maata loppui syyskuussa polttoaine. Ongelmat johtuvat katkoksista jakeluketjuissa, kuten muun muassa säiliöautojen kuljettajapulasta sekä työvoimapulasta elintarviketehtaissa ja maatiloilla.

Työvoimapulan takana on taas osittain Britannian EU-ero eli brexit. Se lopetti EU-kansalaisten vapaan maahanmuuton sekä oikeuden tehdä mielensä mukaan töitä Britanniassa.

Nyt brittiarmeija auttaa polttoaineen jakelussa huoltoasemille. Johnsonin hallitus aikoo jakaa viitisentuhatta pikaviisumia EU-maiden rekkakuskeille, mutta The Times -lehden tietojen mukaan tarjoukseen on tarttunut toistaiseksi vasta 27 kuljettajaa.

Ennakkotietojen mukaan Johnson lupaa luoda ”korkeiden palkkojen, korkean taitotason sekä korkean tuottavuuden” brittitalouden. Britannian tuottavuus on alhaisempi kuin osan EU-maiden.

Hallitus on antanut ymmärtää jo aiemmin, että brittiyritykset ovat olleet liian riippuvaisia halvasta ulkomaisesta työvoimasta. Ulkomainen työvoima on pitänyt palkat alhaalla. Samalla on puuttunut pakko parantaa tuottavuutta.

”Vastaus [ongelmiin] on kontrolloida maahanmuuttoa. Lahjakkaat ihmiset saavat yhä tulla tähän maahan, mutta maahanmuuttoa ei saa käyttää tekosyynä olla investoimatta ihmisiin, osaamiseen ja työvälineisiin”, Johnsonin odotetaan sanovan Manchesterissa.

Johnson lupaa myös panostaa Britannian alueellisen epätasa-arvon poistamiseen. Kaakkois-Englanti ja etenkin Lontoon seutu nähdään usein maan talousvetureina, joka tuottaa jättiosan verotuloista. Muualla on köyhempää.

Puheesta etukäteen paljastettujen otteiden mukaan Johnson ei tule olemaan kovin vaatimaton.

Hän aikoo sanoa hallituksensa tarttuvan ongelmiin, joihin ”millään aiemmalla hallituksella ei ole ollut sisua tarttua”.

Pääministerin ennakoidaan sanovan myös, että vuosikymmenien vitkastelun jälkeen hänen hallituksensa saa viimeinkin tuloksia aikaan. Esimerkkeinä mainitaan brexit, koronarokotusohjelma ja sosiaalihuollon uudistus.