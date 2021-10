Brandenburgissa alkaa Sachsenhausenin keskitysleirin vartijan, nyt satavuotiaan miehen oikeudenkäynti. Schleswig-Holsteinissa on meneillään Stutthofin keskitysleirisihteerin, nyt 96-vuotiaan naisen prosessi.

Saksassa odottaa nyt oikeudenkäyntiä satavuotias mies, joka toimi natsi-Saksan vallan aikaan vartijana Sachsenhausenin keskitysleirillä. Kuva entisen leirialueen portilta on otettu viime vuonna.

Onko tästä mitään hyötyä?

Kysymys saattaa herätä, kun on seurannut tuoreita uutisia saksalaisista oikeudenkäynneistä.

Brandenburgin osavaltion Neuruppinissa alkaa torstaina oikeudenkäynti, jossa syytettyjen penkillä istuu satavuotias Josef S. Sillä nimellä häntä on Saksan viestimissä kutsuttu.

Parikymppisenä Josef S. oli kolmen vuoden ajan – vuoden 1942 tammikuusta vuoden 1945 helmikuuhun – Sachsenhausenin keskitysleirillä SS-vartijana. Sachsenhausen sijaitsee lähellä Berliiniä.

Syytteen mukaan Josef S. osallistui ”tietoisena ja omasta halustaan” tuhansien ihmisen murhaamiseen. Häntä syytetään avunannosta 3 518 keskitysleirivangin murhaan, kertoo muun muassa uutiskanava N-tv.

Kaikkiaan Sachsenhausenissa kuoli kymmeniätuhansia vankeja. Murhat tehtiin ampumalla, myrkkykaasuilla sekä ”luomalla ja ylläpitämällä elämälle vihamielisiä olosuhteita”, kuten syytekirjelmässä todetaan.

” Saksassa on erityinen viranomainen, joka edelleen selvittää natsien valtakauden rikoksia.

Samaan aikaan Saksassa käydään oikeutta 96-vuotiasta Irmgard Furchneria vastaan. Furchnerista puhutaan Saksan viestimissä yleensä koko nimellä.

Furchner oli nuorena Stutthofin keskitysleirin johdon sihteerinä vuosina 1943–1945. Häntä syytetään osallisuudesta 11 387 murhaan.

Furchner on ollut oikeudenkäyntinsä aikana enimmäkseen vapaalla jalalla. Syyskuun lopussa hän herätti kansainvälistäkin huomiota, kun hän jätti saapumatta oikeuden istuntoon.

Stutthofin keskitysleirin johdon sihteerin oikeudenkäynnissä syytetyn paikka oli tyhjänä 30. syyskuuta pidetyssä istunnossa.

Furchner tavoitettiin nopeasti ja otettiin kiinni. Tiistaina hänet jälleen vapautettiin odottamaan seuraavaa istuntopäivää, kertoivat uutistoimistot. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua 19. lokakuuta.

MiKSI satavuotiaita tuodaan oikeuden eteen?

Kysymys on ymmärrettävä. Vastaus on kuitenkin yksinkertainen: koska voidaan ja koska täytyy.

Natsi-Saksan murhakoneistossa oli hieman määritelmästä riippuen varmaankin satojatuhansia osallisia. Oli suunnittelijoita, käskijöitä, toteuttajia ja avustavissa tehtävissä olleita. Uhreja oli miljoonia.

Saksassa on erityinen viranomainen, joka edelleen selvittää natsien valtakauden eli vuosien 1933–1945 rikoksia. Viranomainen on nimeltään Keskustoimisto kansallissosialististen rikosten selvittämiseksi.

Keskustoimiston mukaan saksalaisviranomaiset ovat vuodesta 1945 lähtien kohdistaneet tutkinnan vähintään 106 665:een nimeltä tunnettuun henkilöön. Vuoteen 1989 saakka tilastoissa ovat mukana vain länsisaksalaiset tutkinnat.

Rikoksista on tuomittu 6 522 epäiltyä, joista ylivoimaisesti suurin osa vankeus­rangaistuksiin.

Tuomioiden määrää voi pitää vähäisenä, kun ottaa huomioon natsi-Saksan rikosten mittasuhteet.

Toisin sanoen, ylivoimaisesti suurin osa esimerkiksi tuhoamisleireillä toimineista sotarikollisista sai sodan jälkeen elää loppuelämänsä vailla rikosoikeudellisia seuraamuksia.

” Langettavaan tuomioon riitti sen osoittaminen, että syytetty oli rikospaikalla, tiesi mitä ympärillä tapahtui ja teki oman osansa.

Oikeuden rattaiden hitaalle raksutukselle oli syynsä.

Yhtäältä Länsi-Saksasta puuttui halukkuutta saada syylliset vastuuseen. Itä-Saksa taas oli luisunut uuteen diktatuuriin, jossa järjestelmän nimissä tehtiin jo seuraavia rikoksia – joskaan ei toki samassa kauheusluokassa kuin natsi-Saksassa.

Toisaalta rikoksia ja rikollisia oli niin valtavasti, etteivät minkään oikeusvaltion resurssit olisi tainneet riittää tutkimaan kaikkea.

Jälkikäteen voi sanoa, että oikeuslaitoksen olisi pitänyt pystyä paljon enempään jo paljon varhemmin.

1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa natsi-Saksan rikoksista epäiltyjä vastaan käytiin jatkuvasti oikeutta, mutta langettavan tuomion katsottiin edellyttävän hyvin täsmällistä näyttöä: kuka oli uhri, milloin?

Olin keväällä vuonna 2001 Münchenissä seuraamassa yhtä sellaista oikeudenkäyntiä. Entinen SS-mies, 89-vuotias Anton Malloth työnnettiin pyörätuolilla oikeussaliin.

Malloth oli toiminut Gestapo-vankilan vanginvartijana Theresienstadtin keskitysleirillä. Syyttäjä pyrki osoittamaan toteen näytetyksi kolme murhaa ja yhden murhayrityksen.

Esimerkiksi tammikuussa 1945 Malloth oli pakottanut kaksi vankia riisuutumaan alasti ja kolmannen ruiskuttamaan näiden päälle vettä. Vangit paleltuivat kuoliaaksi.

Malloth tuomittiin elinkautiseen. Hän kuoli 90 vuoden ikäisenä lokakuussa vuonna 2002.

Anton Mallothia kuljetettiin oikeussaliin Münchenissä huhtikuussa 2001.

Mallothin oikeudenkäynnin yhteydessä haastattelin natsi-Saksan sotarikollisten jäljittäjää, israelilaista Efraim Zuroffia.

”Malloth varmaan luuli välttävänsä oikeuden”, Zuroff sanoi. ”Tässä maassa on elänyt niin paljon ihmisiä, jotka olisi pitänyt tuomita mutta joita ei ole tuomittu.”

Kirjoitin tuolloisessa Hesarin artikkelissa, että ”aika on käymässä vähiin”. Se ei ollut aivan totta, kuten tämänsyksyisistä oikeudenkäynneistäkin voi päätellä.

Viime vuosina oikeuskäytännössä on tapahtunut muutos. Käännekohta oli Sobiborin tuhoamisleirin vanginvartijana toimineen John Demjanjukin tuomio vuonna 2011.

Demjanjuk tuomittiin osallisuudesta kymmeniintuhansiin murhiin.

”Oikeus tuli johtopäätökseen, että myös avustajat voivat olla syyllisiä”, saksalainen radiokanava RBB kuvaili tiistaina. ”He myötävaikuttivat siihen, että tuhoamisleirien teollisen mittaluokan tappaminen sujui kitkattomasti.”

Oikeuden tulkinnan mukaan langettavaan tuomioon riitti siis sen osoittaminen, että syytetty oli rikospaikalla, tiesi mitä ympärillä tapahtui ja teki oman osansa. Ei siis tarvittu näyttöä yksittäisistä murhatöistä.

Samasta on kyse myös satavuotiaan entisen keskitysleirivartijan Josef S:n ja 96-vuotiaan entisen keskitysleirisihteerin Irmgard Furchnerin kohdalla.

He olivat täysi-ikäisiä palvellessaan Sachsenhausenissa ja Stutthofissa. He saattoivat olla pieniä osasia murhakoneistossa, mutta he olivat syyttäjän mukaan tietoisia tekojensa seurauksista.

Josef S:n ja Irmgard Furchnerin joutuminen syytettyjen penkille on kovin vähän ja kovin myöhään, mutta keskitysleirien uhreja kohtaan olisi väärin jättää oikeudenkäynnit pitämättä.