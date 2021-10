EU-maiden johtajat ovat kokoontuneet Sloveniaan epäviralliseen huippu­kokoukseen.

Viime viikkoina kansainvälisissä suhteissa on tapahtunut paljon. Esillä on ollut muun muassa Afganistanin tilanteen heikkeneminen sekä Australian, Yhdysvaltojen ja Britannian solmima Aukus-puolustusliittouma.

EU-maiden johtajat istuivat tiistaina yhteiseen illallispöytään keskustelemaan maailman tilasta. Sloveniassa järjestetyn epävirallisen työillallisen tarkoituksena oli käydä strateginen keskustelu unionin kansainvälisestä roolista.

Etukäteen illalliselta ei odotettu varsinaisia päätöksiä, mutta oli selvää, että 27:llä EU-maan johtajalla riittäisi puhuttavaa, sillä he eivät olleet kokoontuneet yhteen sitten kesäkuun huippukokouksen.

Syyskuussa Ranska kimpaantui, kun Australia päätti perua rahakkaan sukellusvenekaupan maan kanssa ja rakentaa sen sijaan ydinsukellusveneitä Yhdysvaltain avustuksella. Ranskaa kismitti myös jääminen sivuun salassa neuvotellusta Aukus-liittoumasta.

Myös EU:n ja Kiinan suhteen odotettiin nousevan esiin illalliskeskusteluissa.

Johtajien tapaaminen jatkuu keskiviikkona huippukokouksella Länsi-Balkanin maiden kanssa. Suomea kokouksissa edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.).

EU-maiden johtajien tapaamisen alla EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi keskustelleensa puhelimitse ensin Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin kanssa ja sitten sotilasliitto Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa.

Von der Leyen sanoi Twitterissä, että Yhdysvallat ja EU ovat läheisiä ystäviä ja liittolaisia.

”Korostimme yhteistä sitoumustamme edetä yhdessä”, von der Leyen kirjoitti.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapasi illallisen alla Yhdysvaltojen ulkoministerin Antony Blinkenin Pariisissa. Uutistoimisto AFP:n mukaan Blinkenin vierailu oli tosin sovittu jo ennen sukellusvenejupakkaa.

Keskiviikon huippukokouksessa keskustellaan EU:n suhteesta Länsi-Balkaniin. Odotuksissa on, että kokouksen satona olisi julistus, jossa Länsi-Balkanille luvattaisiin uutta tukea esimerkiksi investointeina infrastruktuuriin ja vihreään energiaan.

EU-virkamiehen mukaan esillä on myös suunnitelma roaming-maksujen vähentämisestä EU:n ja alueen maiden välillä.

EU:ssa on herättänyt huolta esimerkiksi Venäjän ja Kiinan vaikutusvallan kasvu Länsi-Balkanilla. Toisaalta EU:n uskottavuus alueella on kärsinyt kolauksia, kun esimerkiksi jäsenyysneuvottelujen käynnistämisessä on kestänyt.

Slovenian uutistoimiston STA:n mukaan huippukokouksen aikana on odotettavissa mielenosoituksia. Maan hallitus on ilmoittanut liikkumisrajoituksista pääkaupungissa Ljubljanassa ja kokouspaikan lähettyvillä.

Länsi-Balkanin maihin luetaan Kroatia, Montenegro, Serbia, Pohjois-Makedonia, Albania, Bosnia-Hertsegovina sekä Kosovo. Näistä maista Kroatia on jo EU:n jäsenmaa.