DART-aluksen on määrä törmätä asteroidin kuuhun noin 11 miljoonan kilometrin päässä Maasta.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa aikoo lähettää 24. marraskuuta avaruuteen aluksen, jonka tarkoituksena on törmätä pieneen asteroidiin vajaan vuoden päästä, Nasa on tiedottanut. Kyseessä on ainutlaatuinen koe, jolla pyritään selvittämään, miten ihmiskunta voi puolustautua maapalloa potentiaalisesta uhkaavia asteroideja ja komeettoja vastaan.

Uutiskanava CNN:n mukaan DART-nimisen pienen aluksen on määrä törmätä halkaisijaltaan noin 160-metriseen Dimorphosiin, joka on Didymos-asteroidia kiertävä kuu. Törmäyksellä pyritään saamaan aikaan pikkuruinen muutos Dimorphosin liikerataan ja lyhentää joillakin minuuteilla sen kiertoaikaa.

Halkaisijaltaan noin 780 metrin asteroidi Didymos luetaan ”Maata lähellä oleviin” asteroideihin, jotka voivat potentiaalisesti aiheuttaa uhkaa ihmisille. Se ei kuitenkaan aiheuta maapallolle mitään todellista uhkaa, kerrotaan kokeeseen osallistuvan Johns Hopkinsin yliopiston verkkosivulla. Ensi vuoden syksyllä asteroidikaksikko on noin yhdentoista miljoonan kilometrin päässä Maasta.

DART-aluksen mukana matkaa Italian avaruushallinnon pienoissatelliitti, joka irrotetaan DART:sta ennen törmäystä. Italialaissatelliitin on määrä taltioida törmäyksen vaikutusta ja välittää siitä kuvamateriaalia tutkijoille.

Yhdysvaltain ja Euroopan avaruushallinnot sekä muut maat ovat yhteistyössä kartoittaneet 1990-luvun lopulta alkaen Maata potentiaalisesti uhkaavia taivaankappaleita. Nykyisin tunnetaan ainakin 117 komeettaa ja miltei 27 000 suurempaa asteroidia, jotka kiertävät Aurinkoa ja jotka voivat tulla vähintään noin 50 miljoonan kilometrin etäisyydelle Maan kiertoradasta.

Asteroidit ovat lähes kokonaan kivisiä tai metallisia kappaleita, kun taas komeetat koostuvat miltei kokonaan jäästä ja pienistä määristä kiviainesta.