Suomen mahdollisuudet selvitä vakavista ekologisista kriiseistä ovat paljon paremmat kuin useimpien muiden maiden.

Tuoreen Ecological Threat Register -raportin mukaan Suomen riskitaso on maailman seitsemänneksi pienin. Edelle menevät Islanti (paras), Singapore, Irlanti, Britannia, Norja ja Hollanti.

Heikoimmat mahdollisuudet selvitä luonnonmullistuksia seuraavista sosio-ekonomisista kriiseistä ovat Afganistanilla, Nigerillä, Madagaskarilla, Malawilla, Ruandalla, Burundilla ja Guatemalalla.

ETR-raportti kattaa 178 maata. Raporttia varten on arvioitu muun muassa ruoka- ja vesihuoltoon, väestönkasvuun, lämmönheilahteluihin sekä eri ympäristö­katastrofeihin liittyviä riskejä. Lisäksi arvioitiin valtioiden kykyä selviytyä näistä ongelmista.

Pohjoismaalaiset ovat myös verraten vähän huolissaan siitä, kuinka ilmastonmuutos uhkaa omaa maata seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana, ilmenee raportin taustoista.

”[Pohjoismaissa] osuus on vain 20–30 prosenttia. Tämä on hyvin mielen­kiintoista”, kertoi raportin taustalla olevan Institute for Economics and Peace -ajatuspajan perustaja Steve Killelea Lontoossa toimiville kirjeenvaihtajille torstaina.

Esimerkiksi Britanniassa huoli on paljon suurempi.

Erityisesti huolissaan ollaan Etelä- ja Keski-Amerikassa, etenkin Chilessä. Vähiten tulevaisuus pelottaa Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

” ”Ehkä kylmässä pohjoisessa ei pidetä niin isona ongelmana sitä, jos lämpötila hieman nousee.”

Institute for Economics and Peace -ajatuspajan perustaja Steve Killelea on entinen it-alan miljonääriyrittäjä.

Mistä Pohjoismaiden huolettomuus voi johtua? Pohjolassahan puhutaan ilmastonmuutoksesta koko ajan.

”Suomihan on maailman onnellisin maa. Ehkä kylmässä pohjoisessa ei pidetä niin isona ongelmana sitä, jos lämpötila hieman nousee.”

Killelean mukaan huomiota pitää kiinnittää myös kysymyksenasetteluun: ”Uskotko ilmastonmuutoksen olevan hyvin vakava uhka tämän maan asukkaille seuraavan 20 vuoden kuluessa”. Kyse on siis omasta maasta, ei koko planeetasta.

Pohjoismaille oli Killelean mukaan tyypillistä myös se, että naiset ovat miehiä selvästi enemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta.

Ilmastokriisin kukistamisen kannalta paljon vakavampaa kuin pohjoismaiset erityispiirteet on kuitenkin se, että myös kiinalaisten ja intialaisten kokema uhka on verraten pieni. Kiinassa ilmastonmuutosta vakavana uhkana piti vain noin 23 prosenttia ja Intiassa 35 prosenttia.

Ilmastotavoitteita ei saavuteta, jos kiinalaiset ja intialaiset eivät ole hankkeessa täysillä mukana, painottaa raportti. Eri maiden huolitasosta raportoi alun perin Lloyd’s Register Foundation.

Killelea painotti, että monet ympäristöuhat ovat olemassa ilmastokriisistä riippumatta. Ilmastonmuutos pahentaa muita uhkia entisestään.

Ongelmat myös tunnetusti kasautuvat. Monissa köyhissä maissa väestönkasvu on suurta, mikä yhdessä luonnonkatastrofien ja muiden ongelmien kanssa voi johtaa yhteiskunnan romahtamiseen.

Killelea puhuu ongelmien noidankehästä: Luonnonkatastrofit lisäävät resurssipulaa, jotka lisäävät väkivaltaisten selkkausten riskiä, ja selkkaukset pahentavat edelleen ruoka- ja vesipulaa sekä yhteiskunnan kykyä selviytyä kriisistä.

Erityisessä vaarassa on kolme maaryhmää: Sahelin alue aina Afrikan sarveen asti, Saharan eteläpuolinen Afrikka sekä alue Lähi-idästä Keski-Aasiaan.

Madagaskar on raportin mukaan yksi niistä maista, joilla on heikoimmat mahdollisuudet selvitä luonnonmullistuksia seuraavista sosio-ekonomisista kriiseistä.

Maailman ruokapula on pahentunut vuodesta 2015 lähtien. Aiemmin vakaa trendi oli se, että aliravitsemus vähenee.

”Ruokapula tarkoittaa sitä, että nälissään ollaan esimerkiksi osa vuodesta.”

Raportin yllättävä löydös oli kuulemma se, että epävakaissa maissa aliravitsemuksesta johtuva laihuus on yleisempää 5–19-vuotiaiden poikien kuin tyttöjen keskuudessa. Tähän asti on ajateltu, että kun ruoasta on pulaa, saavat etuoikeuden ruokajonossa usein pojat ja miehet.

Killelea ei ole varma, mistä poikien laihuus johtuu.

”Naiset valmistavat yleensä ateriat, joten heillä on pääsy ruoan ääreen, vaikka miehiä palveltaisiin ensin.”

Poikien ja miesten nälkä voi puolestaan pahentaa epävakautta, jos ruoan puute ajaa miehet liittymään väkivaltaisiin ryhmittymiin.

Australialainen Killelea on entinen it-alan miljonääriyrittäjä, joka on omistautunut työuransa jälkeen kansainväliselle hyväntekeväisyydelle sekä konfliktien ja rauhan tutkimukselle.

Hänen mielestään maailman ongelmia ei kuitenkaan ratkaista pelkällä rahalla. Mikään rahasumma ei ole yksinään tarpeeksi suuri poistamaan väkivaltaisuuksia ja ehkäisemään luonnonmullistuksia.

”Tarvitaan fiksua ongelmanratkaisua.”

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Ensinnäkin kansainvälisten järjestöjen pitäisi tehdä tehokkaampaa yhteistyötä. Nyt ne toimivat ”siiloissa”, kukin omaa erikoisaluettaan tuijottaen.

Keskiöön pitäisi ottaa maantieteellinen ongelma-alue – ei välttämättä valtio, sillä ongelmat eivät kunnioita valtioiden rajoja – jota sitten autettaisiin kaikilta osin yhtä aikaa. Näin ruoka- ja vesiavusta, pakolaistuesta, talousavusta ja muista avun muodoista saataisiin mahdollisimman suuret tehot.

Toinen keino on auttaa ongelma-alueen asukkaita auttamaan itse itseään eli perustamaan pieniä yrityksiä. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuminen tarjoaa mahdollisuuksia pienen mittakaavan yritystoimintaan.

Olennaista on, että yrityksiä pyörittävät paikalliset ja että yritysten koko pysyy pienenä. Killelean mukaan sopivaa kokoluokkaa ovat 5 000–50 000 dollarin sijoitukset.