Paavin kerrottiin olevan surullinen raportista, jonka mukaan jopa 330 000 lasta joutui seksuaalirikosten uhreiksi Ranskassa 1950-luvulta alkaen.

Uhreja edustavat järjestöt vaativat tuntuvia rahallisia korvauksia Ranskan katoliselta kirkolta, jonka piirissä on hyväksikäytetty satojatuhansia lapsia viime vuosikymmeninä. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Tiistaina julkaistun raportin arvion mukaan noin 216 000 lasta on joutunut kirkonmiesten ja muiden kirkon työntekijöiden hyväksikäyttämiksi vuodesta 1950 alkaen. Ulkopuolisen selvityksen mukaan uhreja on noin 330 000, jos mukaan lasketaan kirkon piirissä vaikuttaneiden maallikkotyöntekijöiden, kuten opettajien, rikokset.

Uhreja edustavan La Parole Libérée -järjestön perustaja François Devaux oli todennut, että kirkko on syyllistynyt ”luottamuksen pettämiseen, moraalin pettämiseen, lasten pettämiseen, viattomuuden pettämiseen”, uutistoimisto AP kertoo.

Devaux’n mukaan kirkon on maksettava uhreille korvauksia. Saman vaatimuksen esitti toisen järjestön, Parler et Revivren, johtaja Olivier Savignac.

”Nyt ei puhuta parista tuhannesta eurosta, pikkusummasta, jolla tämä pyyhitään piiloon. Ei, vaan nyt puhutaan kunnon korvauksista, jotka perustuvat jokaisen ihmisen läpikäymiin kärsimyksiin”, Savignac sanoi BBC:n mukaan.

Uhrien Parler et Revivre -järjestön johtaja Olivier Savignac.

Katolisen kirkon päämies, paavi Franciscus ilmoitti tiistaina olevansa suruissaan Ranskassa tehdyn tutkimuksen tuloksista.

”Ensimmäiseksi hänen ajatuksensa suuntautuvat suuren surun vallassa uhreihin, heidän haavoihinsa”, Vatikaanin lausunnossa kerrottiin uutistoimisto Reutersin mukaan.

Seksuaalirikoksia selvittäneen komission puheenjohtaja Jean-Marc Sauvé totesi tiistaina, että kirkko oli epäonnistunut estämään seksuaalirikokset ja myöskin niistä raportoinnin. Sauvén mielestä kyse oli monenlaisista laiminlyönneistä ja vaikenemisista ja kokonaisuutena "institutionaalisesta peittelystä”.

Sauvén arvion mukaan rikoksiin syyllistyneitä papiston jäseniä on noin kolmetuhatta, mikä tarkoittaa, että yksittäisillä papeilla on voinut olla hyvin suuri määrä uhreja. Raportin tekijät arvioivat, että uhreista noin 80 prosenttia on ollut poikia, kun yleisesti ottaen seksuaalisen väkivallan uhreista noin 75 prosenttia on tyttöjä.

Kirkon sisäistä pedofiliaa vastaan taistelevan toimiston johtaja, Versaillesin piispa Luc Crepy kertoi uutistoimisto AP:lle, että kirkolla on tekeillä erillinen rahasto, jonka on määrä maksaa uhreille korvauksia.

Crepyn mielestä kirkon piirissä tapahtuneen pedofilian laajuus on ollut ”enemmän kuin shokki” ja ”häpeän tunne on syvää”.