Albania, Pohjois-Makedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia ja Hertsegovina sekä Montenegro saavat jälleen lupauksia mutta eivät tietoa jäsenyytensä etenemisestä.

Euroopan unionin jäsenmaiden johtajat ovat keskustelleet keskiviikkona Sloveniassa vaikeasta aiheesta, EU:n laajenemisesta Länsi-Balkanilla.

Kokous on vuoden lopussa päättyvän Slovenian puheenjohtajakauden tähtihetkiä. Slovenia haluaisi lähimaansa lähemmäksi unionia muun muassa kasvattaakseen alueen painoarvoa.

Slovenian pääministeri Janez Janša on muistuttanut, että jo Slovenian ensimmäisellä puheenjohtajakaudella vuonna 2008 puhuttiin kauniita EU:n laajenemisesta seuraavien kymmenen vuoden aikana. Lopputulos on ollut plus miinus nolla: Kroatia liittyi vuonna 2013, Britannia sittemmin lähti.

Nyt EU:n porstuassa odottaa kuusi Länsi-Balkanin maata eli Albania, Pohjois-Makedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia ja Hertsegovina sekä Montenegro. Maille on väläytetty mahdollista jäsenyyttä vuoteen 2030 mennessä.

Näiden maiden kannalta ongelmallista on, että Brysselissä podetaan vielä edellisistäkin laajenemisista syntynyttä krapulaa. Etenkin vuonna 2007 liittyneet Bulgaria ja Romania eivät ole kehitykseltään vastanneet odotuksia muun muassa hallintojensa korruption takia.

Lue lisää: ”Muutos ei ole enää mahdollinen” – Skandaalien ja korruption riepottelema Bulgaria matkaa jo kohti kolmansia vaalejaan tänä vuonna, ja äänestysinto on romahtanut

Vuonna 2004 jäseneksi tuli kerralla kymmenen maata, muun muassa Baltian maat sekä Unkari ja Puola. Näistä etenkin jälkimmäiset aiheuttavat nyt harmaita hiuksia, kun ne eivät ole lähentyneet EU:n yhteisiä arvoja vaan pikemminkin loitontuneet niistä. Raha eli EU-tuet toki kelpaavat niille edelleen.

” Unkari ja Puola aiheuttavat nyt harmaita hiuksia, kun ne eivät ole lähentyneet EU:n yhteisiä arvoja vaan pikemminkin loitontuneet niistä.

Huolta on herättänyt esimerkiksi se, onko oikeuslaitos näissä maissa aidosti riippumaton, kunnioittavatko maat seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksia ja kestääkö niiden saamien EU-varojen käyttö päivänvaloa.

EU:n komissiolla on nyt EU-parlamentin suunnasta kovia paineita käyttää ensi kertaa kovaa asetta jäsenmaata kohtaan eli jäädyttää unionista tuleva rahoitus, jos jäsenmaa rikkoo oikeusvaltioperiaatetta.

Tämän takia Unkari ja Puola odottavat edelleen komission ja jäsenmaiden vihreää valoa elpymis- ja palautumisvälineestä tuleville tukirahoilleen.

Jäsenmaaehdokkaiden keskinäiset välit ja välit nykyisiin jäsenmaihin ovat nekin kaukana seesteisistä. Länsi-Balkan on täynnä historiasta kumpuavia jännitteitä, joita nykyiset EU-maat eivät halua laajenemisen kaupanpäällisiksi.

Kosovon ja Serbian suhteet kiristyivät syys–lokakuun vaihteessa väkivaltaisuuksiksi. Serbia ei ole tunnustanut siitä irtautunutta Kosovoa itsenäiseksi valtioksi.

Lue lisää: Nato-joukot lisäsivät partiointia, kun Kosovon ja Serbian väliset jännitteet kiristyivät – syynä kiista rekisterikilvistä

Bulgaria on veto-oikeudellaan vastustanut jäsenyysneuvotteluiden avaamista Pohjois-Makedonian kanssa. Bulgaria muun muassa haluaa Pohjois-Makedonian tunnustavan, että makedonian kieli on bulgarian murre.

Ennen tätä Pohjois-Makedonian jäsenyyskeskustelujen avaamista viivytti se, että Kreikka vaati muuttamaan maan nimen Makedoniasta Pohjois-Makedoniaksi.

Vanha poliittinen viisaus sanoo: "Kerro totuus, mutta rohkaise".

Slovenian-kokouksessa Länsi-Balkanin maita rohkaistaan lupauksilla muun muassa 30 miljardin euron investointiohjelmasta ja koronarokotusten tehostamisesta. Lupauksiin kuuluvat myös halvat puhelut Länsi-Balkanin ja muiden Euroopan maiden välillä roaming-maksujen poistamisen avulla.

Totuuden kertominen on sen sijaan vaikeampaa. Jäsenmaat muotoilevat kokouksen päätelmissä asian niin, että EU:n täytyy ensin varmistaa oma kehityksensä ja mahdollisuutensa ottaa mukaan uusia maita.

Tämä jäi viime laajenemisessa tekemättä. Toimiiko esimerkiksi nykyinen päätöksentekojärjestelmä, jos maita tulee lisää? Esimerkiksi ulkopoliittisessa päätöksenteossa vaaditaan nykyisten sääntöjen mukaan maiden yksimielisyyttä.

” Toimiiko esimerkiksi nykyinen päätöksentekojärjestelmä, jos maita tulee lisää?

Vanhoista jäsenmaista etenkin Ranska on suhtautunut Länsi-Balkanille laajenemiseen innottomasti ja on jarrutellut erityisesti Albanian mutta myös Pohjois-Makedonian jäsenyysaikeita.

Lue lisää: Suomelle takapakkia EU-puheenjohtajuudessa: Pohjois-Makedonian ja Albanian jäsenyysneuvottelut eivät etene

Ranska on ensi vuoden alusta EU:n puheenjohtajamaa, ja oletettavaa on, että se pitää kiireellisempänä edistää muita hankkeita, esimerkiksi yhteistä puolustusta.

Suomen hallitus sanoo EU-selonteossaan lyhyesti, että EU-jäsenyyden tavoittelu edellyttää Länsi-Balkanin mailta EU:n yhteisiin arvoihin sitoutumista. Suomi pitää olennaisena, että laajenemiseen liitetään ehtoja: ei mukaan, elleivät maat uudista rakenteitaan jäsenyyskriteereiden mukaisiksi.

Unkarista ja Puolasta viisastuneena Suomi painottaa erityisesti oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä uudistuksia.

Epämääräinen odotushuoneessa istuskelu käy hermoille, jos kukaan ei kerro, milloin ovi aukeaa. Slovenian-kokouksessa Länsi-Balkanin maille ei aiota kertoa mitään tarkempaa aikataulua jäsenyysneuvotteluista.

Maat pitävät yhä EU-jäsenyyttä tavoittelemisen arvoisena, mikä on tavallaan mairittelevaa EU:lle, vaikka taustalla olisi rahoitukseen liittyviä proosallisia syitä.

EU:lta ei ole hyvää politiikkaa roikottaa Länsi-Balkania loputtomiin välitilassa. Se lisää riskiä, että alueen maille käy kuten Turkille, eli ne loittonevat EU:n vaikutuspiiristä ja kääntyvät Eurooppa-vastaisiksi. Uusia ystäviä löytyy kyllä: Venäjä ja Kiina ovat kiinnostuneita lisäämään vaikutusvaltaansa Länsi-Balkanilla