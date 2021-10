Robotti havaitsee esimerkiksi kielletyllä alueella tupakoitsijat ja väärin parkkeeratut polkupyörät. Valvonta on herättänyt huolta ihmisten perusoikeuksista.

Singaporessa on kokeiltu robottien käyttämistä ihmisten valvomisessa. Xavier-robottien tehtävänä oli koekäytössä havaita ”ei-toivottua sosiaalista käyttäytymistä”.

Koeaikana robotteja käytettiin muun muassa ostoskeskuksessa, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

Singaporesta on haluttu rakentaa korkean teknologian keskus. Samalla myös kansalaisten valvonta on lisääntynyt, mikä on herättänyt vastustusta ja pelkoja perusoikeuksien murenemisesta.

Xavierissa on seitsemän kameraa, joilla se havainnoi ympäristöään. Xavier huomauttaa, jos se esimerkiksi havaitsee jonkun polttavan tupakkaa kielletyllä alueella, jos polkupyörä on parkkeerattu väärin tai jos koronarajoitusten vuoksi ryhmässä on liikaa ihmisiä.

Kun Xavier esimerkiksi havaitsi ikäihmisiä seuraamassa šakkiottelua, se ojensi joukkoa toimimaan rajoitusten mukaisesti.

”Olkaa hyvät ja pitäkää metrin etäisyys toisiinne, ryhmässä saa olla enintään viisi henkeä”, Xavier paimensi šakkiharrastajia.

”Se muistuttaa Robocopia ja tuo mieleen dystooppisen robottimaailman. Suhtaudun hieman epäilevästi tällaiseen konseptiin”, kommentoi 34-vuotias tutkimusapulainen Frannie Teo AFP:lle.

Roboteista vastaavat viranomaiset puolustivat laitteita muun muassa sillä, ettei niissä ollut koekäytön aikana ihmisten tunnistamiseen tarvittavaa teknologiaa eivätkä ne voineet tehdä varsinaisesti mitään toimia havaitessaan epäkohtia.

Toiveissa on, että Xavierit voisivat tulevaisuudessa korvata katupoliiseja.

”Tämä kaikki liittyy haluun valvoa ihmisiä Singaporessa, mitä he tekevät ja sanovat. Valvonta menee paljon pidemmälle kuin muissa maissa”, digitaalisia oikeuksia puolustava aktivisti Lee Yi Ting totesi AFP:lle.