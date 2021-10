Maan terveysviranomaisen mukaan päätöksen syynä ovat harvinaiset sydämeen liittyvät sivuvaikutukset.

Ruotsin kansanterveysviranomainen tiedottaa, että maa keskeyttää lääkeyhtiö Modernan valmistaman koronavirusrokotteen käytön vuonna 1991 tai sen jälkeen syntyneiden ikäryhmässä.

Kansanterveysviranomaisen mukaan kyseessä on varotoimenpide, joka johtuu rokotteeseen mahdollisesti liittyvästä kohonneesta riskistä saada sydänlihas- tai sydänpussintulehdus.

Kansanterveysviranomainen kuitenkin korostaa tiedotteessaan, että riski on hyvin pieni.

Viranomaisen keräämä aineisto viittaa tulehdusten ilmaantuvuuden kasvaneen koronavirusrokotteen saaneiden nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Pääasiassa ilmaantuvuuden kasvua on havaittu pojilla ja miehillä.

Yksilölle riski sairastua tulehdukseen on hyvin pieni ja sivuvaikutus hyvin harvinainen, kansanterveysviranomaisen tiedotteessa kerrotaan.

Kansanterveysviranomainen keskeyttää rokotteen käyttämisen vuonna 1991 syntyneiden ja sitä nuorempien ikäryhmien keskuudessa joulukuun alkuun saakka.

Tiedotteen mukaan noin 81 000 ryhmään kuuluvalle on annettu jo ensimmäinen rokoteannos Modernan koronarokotteella. Näille jo kertaalleen rokotetuille ei toistaiseksi olla tarjoamassa toista rokoteannosta, mutta terveysviranomainen jatkaa asian selvittämistä.

”Niiden, jotka on äskettäin rokotettu ensimmäisellä tai toisella Moderna-annoksella, ei tarvitse olla huolissaan. Riski on hyvin pieni, mutta on hyvä tietää, millaisten oireiden kanssa on hyvä olla valppaana”, sanoo valtionepidemiologi Anders Tegnell tiedotteessa.

Viranomaisen mukaan sydänlihas- tai sydänpussintulehduksen oireet häviävät usein itsestään mutta vaativat aina lääkärin arvion. Tulehduksia tavataan usein etenkin nuorilla miehillä, jotka ovat saaneet virustartunnan, esimerkiksi koronavirustartunnan.

Ruotsissa sydänlihas tai sydänpussintulehduksen takia sairaalahoitoon joutui vuonna 2019 noin 300 alle 30-vuotiasta.

Sydänlihas- ja sydänpussintulehduksen oireita voivat olla väsymys, hengenahdistus, epäsäännöllinen pulssi, kuume, kipu kehossa, paineen tunne rinnassa ja kipu vasemmalla tai keskellä rintakehää.

Tulehdukset häviävät usein itsestään aiheuttamatta pysyvää vaivaa, mutta lääkärin olisi aina hyvä arvioida oireiden laatu.