Karkotetut henkilöt työskentelivät Venäjän Nato-missiossa. Nato ilmoitti myös vähentäneensä Venäjän mission työntekijöiden määrää 10 ihmiseen.

Puolustusliitto Nato on ilmoittanut karkottaneensa kahdeksan venäläistä ”tiedustelu-upseeria” Venäjän Nato-missiosta, uutistoimisto Reuters ja AFP kertovat.

Kyseiset upseerit olivat Naton mukaan ”tunnustamattomia tiedustelu-upseereja” eli vakoojia. Samalla Nato kertoi vähentäneensä akkreditoitujen venäläisten työntekijöiden määrää missiossa kymmeneen ihmiseen, kun heitä oli aiemmin 20.

Päätös akkreditoitujen työntekijöiden määrästä tulee voimaan lokakuun lopussa.

Venäjän Nato-mission eli Venäjä–Nato-neuvoston tarkoituksena on lisätä yhteistyötä maan ja puolustusliiton välillä. Missio ei tarkoita, että Venäjä olisi osa Natoa.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun venäläisten akkreditointeja vähennetään. Viimeksi näin kävi vuonna 2018 sen jälkeen, kun venäläiset tiedusteluviranomaiset myrkyttivät entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Britanniassa.

Naton päätökset pohjautuvat AFP:n mukaan Tšekissä tapahtuneisiin tappaviin räjähdyksiin, joissa kahden venäläisen vakoojan epäillään olleen osallisina. AFP pohjaa tietonsa Sky Newsin väitteisiin. Kyseisten vakoojien väitetään olleen osallisina myös Skripalin myrkytykseen.

Venäjän varaulkoministeri Aleksandr Gruško syytti Natoa kaksinaamaisuudesta ja Moskovan aiheuttaman uhan keksimisestä.

”Naton johtajat puhuivat aiemmin jännitteiden purkamisen tärkeydestä ja kehottivat keskusteluyhteyden uudelleen avaamiseen Venäjä–Nato-neuvostossa.”

”Jos kukaan uskoi näiden lausuntojen olevan vilpittömiä, nyt he eivät enää usko siihen. Niiden todellinen arvo on nyt selvä meille kaikille. Miten he [lännessä] voivat selvitä ilman ’Venäjän uhan’ mörköä Afganistanin aikakauden päätyttyä dramaattisesti? He eivät kykene siihen.”

Venäläisen uutistoimiston Interfaxin mukaan parlamentaarikko Leonid Slutski sanoi, että ”kollektiivinen länsi jatkaa diplomaattisen vastakkainasettelun politiikkaansa.” Naton toimet voivat hänen mukaansa vahingoittaa Moskovan ja lännen välistä dialogia.