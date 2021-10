Tutkija Jyri Komulaisen mukaan Ranskan kohuraportti on vain osa pitkää jatkumoa, jota selittää ainakin kolme rakenteellista ongelmaa katolisessa kirkossa.

Monen katolilaisen uskoa kirkkoonsa on koeteltu tällä viikolla, kun tiistaina julkaistu raportti kertoi, että jopa 330 000 ranskalaislasta olisi joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi katolisen kirkon piirissä 1950-luvulta alkaen.

Noin 3 000 papin arvellaan syyllistyneen seksuaalirikoksiin. Paavi Franciscuksen keskiviikkoisen lausahduksen mukaan käsillä on ”häpeän hetki”.

Valtava hyväksikäyttövyyhti on kuitenkin vain yksi luku pitkässä jatkumossa, sanoo katolisuuteen perehtynyt Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Jyri Komulainen. Vastaavanlaisia uutisia on kuultu 2000-luvun alusta lähtien katkeamattomana virtana etenkin Yhdysvalloista, Australiasta, Irlannista ja Latinalaisesta Amerikasta.

Paavi Franciscus totesi keskiviikkona Vatikaanissa, että Ranskan katolisen kirkon hyväksikäyttöskandaali on ”häpeän hetki” kirkolle.

Komulaisen mielestä katolisessa kirkossa on ainakin kolme rakenteellista ongelmaa, jotka selittävät skandaaleja. Hän korostaa silti, että papeista valtaosa ei ole syyllistynyt rikoksiin ja että lasten ja nuorten hyväksikäyttö on täysin kirkon opetusten vastaista.

Yksi hyväksikäytön mahdollistaja katolisessa kirkossa on Komulaisen mukaan valtava pappikeskeisyys tai ”klerikalismin synti”, kuten paavi Franciscus on asiaa luonnehtinut.

Sanalla ”isä” kutsuttavia pappeja kohdellaan muilla kriteereillä kuin muita ihmisiä, jalustalle nostaen. Ranskalaisraportissa puhutaan ”papin henkilön ylenpalttisesta pyhyydestä”.

”Vanhemmat ovat saattaneet luottaa katoliseen pappiin hyvin paljon. Ja lapsi, jota on hyväksikäytetty, ei ole uskaltanut puhua asiasta, vielä vähemmän sen takia, että kyseessä on pappi. Ja pappi on saattanut käyttää uskonnollista valtaa ja antanut kuvan, että hän [lapsi] on tehnyt väärin ja pappi antaa hänelle synnit anteeksi”, sanoo Komulainen, joka on myös Helsingin yliopiston dosentti.

Komulaisen mielestä toinen skandaalien piilossa pysymiseen liittyvä selitys on kirkon pitkä, parituhatvuotinen historia. Kirkolla on oma oikeusjärjestelmänsä ja kanoninen oikeusperinteensä, joiden puitteissa kirkko on pyrkinyt itse setvimään pappien teot.

”Sinne on rakentunut valtava määrä sisäänpäin kääntyvää omaa hallintokulttuuria. Katolisen hierarkian toiminnalla ei ole ollut läpinäkyvyyttä suhteessa muuhun yhteiskuntaan”, Komulainen sanoo.

Komulaisen mukaan takavuosikymmeninä moni hyväksikäyttöön syyllistynyt pappi kierrätettiin jatkamaan työtään uusiin seurakuntiin, joissa moni jatkoi rikoksiaan.

Hyväksikäyttöön hitaasti ja vastentahtoisesti herännyt paavi Johannes Paavali II lähetti vuonna 2001 paimenkirjeen, jossa ilmoitettiin, että Vatikaani keskittää kaikki tutkinnat seksuaalirikoksista uskonopin kongregaationa tunnettuun virastoonsa.

Kyseistä virastoa johti tuolloin kardinaali Joseph Ratzinger, josta tuli myöhemmin paavi Benedictus XVI vuosiksi 2005–2013. Komulaisen käsityksen mukaan Ratzinger halusi edistää nollatoleranssia hyväksikäyttöön, kun taas jotkut muut kardinaalit painottivat kirkon imagon suojelua.

Brasilialainen jalkapallolegenda Pelé suuteli paavi Benedictus XVI:n sormusta Saksan Kölnissä vuonna 2005.

Benedictuksen oma maine kärsi kuitenkin suuren kolhun vuonna 2010, kun paljastui, että Vatikaani oli tullut 1990-luvulla tietoiseksi Yhdysvaltain Milwaukeessa toimineen papin Lawrence Murphyn rikoksista.

Murphyn epäiltiin hyväksikäyttäneen jopa 200:aa kuuroa poikaa, mutta häntä vastaan ei käynnistetty kirkon oikeustoimia ja hän sai pitää papin tittelinsä kuolemaansa asti vuoteen 1998. Päätös tapauksen hautaamisesta tehtiin, kun Ratzinger oli päättävässä asemassa.

”Haluaisin, että hän [paavi Benedictus] katsoo isääni silmiin ja kertoo, miksi hän ei tehnyt mitään rangaistakseen isä Murphya. Hän tiesi niin paljon, mutta ei tehnyt mitään. Hänen pitää erota”, totesi Murphyn uhrin tytär Gigi Budzinski HS:n haastattelussa Milwaukeessa vuonna 2010.

Arthur Budzinski kertoi vuonna 2010, että hän oli joutunut lapsena Murphyn seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi Milwaukeen kaupungissa sijaitsevassa kuulovammaisten koulussa Wisconsinissa. Viittomakieltä taitava tytär Gigi Budzinski tulkkasi noin kuusi tuntia kestäneen haastattelun.

Kolmas kirkon sisällä oleva rakenteellinen selittäjä hyväksikäyttöön menee Komulaisen mukaan sosiaalipsykologian puolelle. Hänen mukaansa papistoon hakeudutaan hyvin nuoressa ja usein kypsymättömässä iässä. Kun nuorilta miehiltä edellytetään selibaattia, ”luodaan lähtökohdat kulttuurille, jossa ei välttämättä olla kaikin puolin tasapainossa”.

Koska suuri osa papeista päätyy rikkomaan selibaattilupaustaan, voittopuolisesti aikuisten ihmisten kanssa, organisaatioon syntyy laajaa salailun tarvetta. Salailukulttuuria voimistaa se, että suuri osa papeista on homoseksuaaleja, kun perinteisesti kirkko on tuominnut homoseksuaalisuuden. Yhdysvalloissa homopappien osuudeksi on esitetty tutkija-arvioita noin 15 prosentista yli 50 prosenttiin.

Yhdysvalloissa taannoin tehdyn laajan tutkimuksen perusteella alle 50 prosenttia papeista edes yritti selibaattia ja vain pari prosenttia pystyi siihen kokonaan. Kirkon piiristä näitä lukuja on kyseenalaistettu.

”Se johtaa sellaiseen salaisuuksien kulttuuriin, jossa ajatellaan, että ’älä näe, älä kuule, älä tiedä’ asioista. Tämä mahdollistaa sen, että syntyy tietyt toimintamahdollisuudet pedofiilipapeille”, Komulainen sanoo.

Selibaattivaatimus tai homous eivät tee kenestäkään lasten tai nuorten hyväksikäyttäjää, mutta organisaatiossa olevina vaatimuksina tai kieltoina synnytetään rakenteet kaikenlaisen seksuaalisen kanssakäymisen – tavanomaisen ja rikollisen – pimittämiseen.

Olivier Savignac (oik.) on kertonut joutuneensa ranskalaispapin hyväksikäyttämäksi vuonna 1993, kun hän oli 13-vuotias. Hän osallistui tiistaina Pariisissa tilaisuuteen, jossa julkaistiin Ranskan katolisen kirkon hyväksikäyttöä perkaava jättiraportti.

Kirkon puolustajat ovat usein maininneet, että lasten hyväksikäyttöä tapahtuu yleisesti yhteiskunnassa: perheissä, urheiluseuroissa ja monien muiden uskonnollisten liikkeiden piirissä. Vertailukelpoisia tilastoja on kuitenkin vaikeasti saatavilla.

Ranskan tuoreessa raportissa kerrotaan, että Ranskassa naisista 14,5 prosenttia ja miehistä 6,4 prosenttia ilmoittaa kohdanneensa seksuaalista väkivaltaa lapsuudessaan. Noin neljässä prosentissa näistä tapauksista hyväksikäyttäjä oli pappi, munkki tai nunna, raportti arvioi.

Yleisimmin lapsen hyväksikäyttäjä oli ollut oman perheen jäsen tai ystävä. Raportin mukaan katolisen kirkon työntekijä oli kolmanneksi yleisin hyväksikäyttäjä perheen ja ystäväpiirin jälkeen, kun harvinaisempaa se oli nuorten leireillä, kouluissa ja urheiluseuroissa.

Raportin mukaan seksuaalirikoksiin oli syyllistynyt noin 2,5–2,8 prosenttia Ranskan katolisen kirkon papeista ja munkeista vuodesta 1950 lähtien. Yhdysvalloissa tehdyssä laajassa John Jay -raportissa kerrottiin vuonna 2004, että Yhdysvaltain katolisessa kirkossa noin neljä prosenttia papeista (4 392 pappia) oli joutunut seksuaalisten hyväksikäyttösyytösten kohteiksi vuosina 1950–2002.

Katolisen kirkon paljastuksista ehkä käänteentekevimpiä olivat amerikkalaisen The Boston Globe -lehden uutiset vuoden 2002 alusta alkaen. Lehti paljasti hyväksikäyttöön liittyvän järjestelmällisyyden ja sen, kuinka pappien rikosten piilotteluun osallistui ylempiä kirkonmiehiä. Lehden uutistyöstä kertova Spotlight-elokuva vuonna 2015 voitti parhaan elokuvan Oscarin.

Paljastukset toivat esiin uusia uhreja ja lisää skandaaleja, jotka ovat pakottaneet kirkkoa muuttumaan. Jyri Komulaisen mukaan Franciscus on tehnyt edeltäjäänsä Benedictusta päättäväisemmin töitä, että hyväksikäyttö loppuisi – esimerkiksi nimittämällä tapauksia tutkivan komission ja siihen hyväksikäytön uhreja.

”Kriitikoiden mukaan ehkä liian hitaasti, mutta askel askeleelta Vatikaani on ottanut määrätietoisempia keinoja käyttöön, vaikka tuskin kaikkea on kitketty. Läpinäkyvyys ja tiukka suhtautuminen ovat parantuneet”, Komulainen sanoo.

Yhtenä heijastumana Vatikaanin valpastumisesta voi olla sekin, että myös Suomen katolinen kirkko, johon kuuluu noin 15 000 jäsentä, jakaa verkkosivuillaan tietoa hyväksikäytöstä ja siitä, miten uhrit voivat saada apua.

”Epäillystä hyväksikäytöstä pyydetään ilmoittamaan viipymättä Helsingin hiippakunnan kuuriaan sekä kaikista rikosepäilyistä myös poliisille”, verkkosivulla kerrotaan.

Chileläiset osoittivat mieltään paavi Franciscuksen vierailun alla tammikuussa 2018.

Vaikka muutoksen tuulet puhaltavat, myös paavi Franciscus on joutunut myöntämään henkilökohtaisia virheitä. Hän esimerkiksi asettui takavuosina seksuaalirikoksiin syyllistyneen argentiinalaispapin puolelle ja myöhemmin toista hyväksikäyttäjäpappia suojelleen chileläispiispan Juan Barrosin tueksi.

Chilessä osoitettiin mieltä ja heiteltiin kirkkoihin polttopulloja alkuvuodesta 2018, kun maahan matkannut paavi Franciscus oli syyttänyt hänen tukemansa Barrosin arvostelijoita ”panettelusta”.

Palattuaan Vatikaaniin Franciscus määräsi uuden tutkinnan Chilen kirkonmiesten toimista. Joitakin kuukausia myöhemmin paavi hyväksyi Barrosin ja kahden muun piispan eronpyynnöt ja myönsi tehneensä ”vakavia virheitä” asiassa.

Nykypaavin asemaa on koetellut myös skandaali, jossa selvitettiin, mitä Franciscus tiesi amerikkalaisen kardinaalin Theodore McCarrickin pitkään jatkuneesta poikien ja nuorten miesten hyväksikäytöstä. Vatikaanin viime vuoden lopulla julkaisemassa sisäisessä selvityksessä Franciscus sai kuitenkin puhtaat paperit ja syy vieritettiin enimmäkseen paavi Johannes Paavalin harteille.

Selvityksen mukaan edesmennyt paavi oli uskonut pedofiiliksi syytetyn McCarrickin kirjettä, jossa hän vakuutti muun muassa näin: ”Olen tehnyt virheitä ja joskus minulta on puuttunut harkintakykyä. Mutta en ole koskaan 70 elinvuoteni aikana ollut seksisuhteessa kenenkään kanssa, en miesten enkä naisten, en nuorten enkä vanhojen, en kirkollisten enkä maallikkojen kanssa.”

Paavi Johannes Paavali II vierailulla Irlannissa syksyllä 1979. Hän oli paavi vuodesta 1978 kuolemaansa vuonna 2005 asti.

Keskiviikkona paavi Franciscus totesi Ranskan skandaalin osalta, että katolisen kirkon on tehtävä entistä enemmän töitä, jotta se tuntuisi ”turvalliselta kodilta jokaiselle”.

”Haluan ilmaista uhreille suruni. Suruni siitä traumasta, josta he ovat kärsineet. Ja häpeäni, meidän häpeämme, kirkon kyvyttömyydestä liian pitkään asettaa heitä [uhreja] huolenaiheiden keskiöön.”