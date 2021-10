Suomalaiset asiantuntijat pitävät malariarokotetta historiallisena, vaikka sen tehossa on vielä parantamisen varaa

Rokote on tarkoitettu malaria-alueilla asuville lapsille. Turistit joutuvat turvautumaan edelleen estolääkitykseen.

Suomalaiset asiantuntijat pitävät maailman ensimmäistä malariarokotetta merkittävänä saavutuksena ja tärkeänä lisänä malarian ehkäisyssä lapsilla.

Immunologian professori Seppo Meri Helsingin yliopistosta kutsuu rokotetta lupaavaksi aluksi, ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) historialliseksi.

Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti keskiviikkona suosittelevansa malariarokotteen käyttöönottoa ja laajamittaista jakamista erityisesti Saharan eteläpuolisissa maissa asuville lapsille. Rokotteen nimi on Mosquirix ja valmistaja brittiläinen lääkeyhtiö Glaxo Smith Kline (GSK).

”Rokote on äärimmäisen tärkeä askel eteenpäin, vaikka se ei ole täydellinen. Rokote ei anna täydellistä suojaa, mutta se on tärkeä lisätyökalu olemassa olevaan arsenaaliin hyttysverkkojen ja -karkotteiden rinnalle”, WHO:n Sage-asiantuntijaelimeen kuuluva Nohynek sanoo.

Malaria on hyttysten välityksellä leviävä trooppinen kuumetauti, jonka aiheuttaa loisalkueläin. Malaria on hengenvaarallinen varsinkin vauvoille ja pikkulapsille. Vaikeaa ja keskivaikeaa malariaa esiintyy Afrikassa Saharan eteläpuolisissa maissa.

MerI luonnehtii rokotteen tehoa heikoksi, vaikka pitääkin merkittävänä saavutuksena sen kykyä vähentää kuolemantapauksia ja malarian esiintyvyyttä lapsilla 30–40 prosenttia. Rokote ehkäisee malariaa ylipäätään noin 40 prosenttia ja vakavaa tautia 30 prosenttia. Rokotuksen saaneista ihmisistä siis vain noin kolmasosa välttäisi taudin.

Meri toivoisi rokotteelta parempaa tehoa. Malariarokotetta täytyy antaa kaikkiaan neljä annosta: noin viiden, kuuden ja seitsemän kuukauden iässä sekä tehoste puolitoista­vuotiaana.

Toisaalta lapsille annetaan muutenkin rokotteita eri ikävaiheissa, joten malaria­rokotesarja voidaan luontevasti sisällyttää lasten rokotusohjelmiin, Meri huomauttaa. Lapset pitää vain saada rokotepaikoille.

”Rokotesarjan vaikutuksen kestoa ei tiedetä. Lapset ovat turvassa vuoden ajan sen 30–40 prosenttia, mutta sen jälkeen teho valitettavasti heikkenee tasaisesti. Neljän vuoden päästä rokotteesta ei ole enää kovin paljon apua. Voi olla, että joudutaan antamaan jälleen uusia tehosteita.”

Professori Seppo Meri Helsingin yliopistosta.

Meri on tutkinut tutkimusryhmänsä kanssa samaa molekyyliä, jota käytetään WHO:n suosittelemassa malariarokotteessa. Hän sanoo, että rokotteen kehittelyssä ei ole huomioitu ja tutkittu mekanismeja, joilla malarialoinen väistää immuunipuolustuksen.

”Kun se ymmärretään ja tiedetään, on paljon paremmat mahdollisuudet kehittää tehokkaammin suojaava rokote.”

”Meillä on ajatuksia, miten nykyistä rokotetta voisi parantaa, mutta resurssit eivät riitä oman rokotteen kehittämiseen.”

Malariarokotetta on kehitetty vuosikymmeniä, ja työ on ollut hyvin kallista. Sen sijaan koronavirusrokotteet saatiin käyttöön verrattain nopeasti. Asiantuntijoiden mukaan malarialoinen on koronavirusta huomattavasti monimutkaisempi kohde rokotteelle.

Molemmat taudit ovat pahoja. WHO:n viimeisimmän raportin mukaan malariaan kuoli toissa vuonna noin 409 000 ihmistä, joista 260 000 oli afrikkalaisia lapsia. Tautitapauksia raportoitiin 229 miljoonaa.

Koronavirustautiin on tilastoitu sairastuneen 220 miljoonaa ihmistä, kuolleita on 4,5 miljoonaa. Todellinen covid-19-tautitapausten määrä on kuitenkin huomattavasti raportoitua suurempi.

Malaria-alueelle matkustavat turistit joutuvat turvautumaan edelleen estolääkitykseen, sillä malariarokote on tarkoitettu malaria-alueilla asuville lapsille. Aikuisilla sitä ei ole edes testattu.