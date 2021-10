Kyseessä on jo toinen kerta, kun lentokenttä suljetaan tulivuorenpurkauksen takia.

Kanarialla La Palma -saaren lentokenttä on suljettu taas vulkaanisen tuhkapilven takia.

Tänään tehty kentän sulkupäätös on toinen sen jälkeen, kun La Palmalla sijaitseva tulivuori alkoi purkautua 19. syyskuuta.

Espanjan lentokenttää operoivan Aenan tiedottaja ilmoitti, että La Palman kentän kiitotiellä on tehtävä puhdistustöitä ennen kuin kenttä avataan uudelleen.

Saaren tulivuorenpurkaus on pakottanut tuhansia ihmisiä evakkoon, ja laava on tuhonnut myös satoja rakennuksia. Huolta on aiheuttanut lisäksi se, synnyttääkö laava mereen valuessaan myrkkykaasuja.

La Palma ei ole Kanarian keskeisiä turistikohteita.