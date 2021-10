Vankien oikeuksia puolustava järjestö on julkaissut raakoja videoita vankien kohtelusta.

Venäjällä on erotettu viisi korkea-arvoista vankilaviranomaista ja useita tutkintoja on aloitettu epäillyistä kidutuksista ja seksuaalisista hyväksikäytöistä vankilassa Saratovin alueella. Asiasta kertoi muun muassa uutistoimisto Reuters.

Vankilaviranomaisten tekemisiin puututtiin sen jälkeen, kun vankien oikeuksia ajava järjestö Gulagu.net julkaisi videotodisteita suunnitelmallisesta sadismista vankilassa.

Saratov sijaitsee noin 700 kilometriä Moskovasta kaakkoon.

Järjestö on saanut mittavan määrän vuodettuja asiakirjoja, valokuvia ja videoita, jotka kertovat satojen vankien kiduttamisesta ja raiskauksista. Raakuuksia ovat tehneet muut vangit vankilaviranomaisten ohjauksessa, väittää järjestö.

Gulagu.netin perustajan Vladimir Osetškinin mukaan raakuuksia on tehty useissa paikoissa eri puolilla Venäjää.

”Kidutusjärjestelmä on ollut toiminnassa, ja on yhä edelleen”, Osetškin totesi Reutersille.

”Viranomaiset eivät uskalla kertoa totuutta, joka on niin kauhea. Totuus on, että viranomaisten erityispalvelut ovat kiduttaneet ihmisiä joukoittain”, hän sanoi.

Paljastuksiin on reagoinut myös maan johto. Kremlin mukaan tapauksissa on aihetta vakaviin tutkimuksiin, jos paljastukset ovat totta.

Vankilaolot Venäjällä ovat tunnetusti surkeat. Viime aikoina tilanne on noussut näyttävästi julkisuuteen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin jouduttua vankilaan.

”He [vanginvartijat] eivät hakkaa ketään, oikeastaan päinvastoin. Jatkuvalla provokaatiolla he laittavat vangin asemaan, jossa hänen on pakko hakata joku toinen, lyödä tai uhkailla. Ja kun sen on tehnyt, kaikkialla olevat kamerat tallentavat – – Täällä vallitsee jatkuva kontrolli ja vasikoinnin kulttuuri”, Navalnyi kuvasi tilannetta elokuussa.