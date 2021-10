Tuomioistuin varoitti EU:ta toimimasta ”toimivaltuuksiensa ulkopuolella” häiritsemällä Puolan oikeuslaitosta.

Puolan perustuslakituomioistuin linjasi torstaina, että osa EU:n perussopimusten artikloista on ristiriidassa maan perustuslain kanssa, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters sekä sanomalehti The Guardian.

Samalla tuomioistuin varoitti EU:n instituutioita toimimasta ”toimivaltuuksiensa ulkopuolella” häiritsemällä Puolan oikeuslaitosta.

Puolan parlamentissa yksinkertaisen enemmistön turvin valtaa pitävä Laki ja oikeus -puolue on asettunut useaan otteeseen vastahankaan EU:n kanssa esimerkiksi tuomioistuinten riippumattomuuteen, lehdistönvapauteen ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Perustuslakituomioistuin otti kantaa EU:n perussopimuksiin sen jälkeen, kun Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki oli kysynyt siltä, voisivatko EU:n instituutiot estää maata järjestelmästä oikeuslaitostaan uudelleen.

Puolan hallitusta on syytetty maan oikeuslaitoksen riippumattomuuden heikentämisestä. Hallituksen itsensä mukaan se on pyrkinyt tehostamaan oikeuslaitoksen toimintaa.

”Puolassa korkein lainsäädäntö on perustuslaki, ja kaikkien Puolassa voimassa olevien eurooppalaisten määräysten täytyy olla perustuslain mukaisia”, sanoi Laki ja oikeus -puolueen puheenjohtaja Jarosław Kaczyński Reutersin mukaan tuomioistuimen päätöksen jälkeen.

”Tämä koskee myös oikeuslaitosta, eikä Euroopan unionilla ole siihen mitään sanavaltaa”, Kaczyński sanoi.

Ennen tuomioistuimen päätöstä EU:n talouskomissaari Paolo Gentiloni varoitti Puolaa päätöksen mahdollisista seurauksista maalle jyvitettyyn 57 miljardin euron osuuteen EU:n elvytysrahastosta.

Puolan hallitus kuvaili Gentilonin uhkausta kiristykseksi. EU:n virkamiehet ovat sittemmin sanoneet, että elvytysrahoja voidaan maksaa Puolalle, mutta tiukkojen oikeudellisten ehtojen kera.

Euroopan komissio pyysi syyskuussa EU:n tuomioistuinta määräämään Puolalle päivittäisiä sakkoja siihen saakka, että Puola keskeyttää oikeuslaitoksensa uudistamisen.

EU:n ja Puolan välinen kiista liittyy erityisesti Puolan luomaan tuomareiden kurinpitojärjestelmään, joka EU:n mukaan uhkaa vakavasti maan oikeuslaitoksen riippumattomuutta.

Puolan riitely EU:n kanssa on herättänyt jopa huolen siitä, että se saattaisi lopulta johtaa Puolan eroamiseen unionista.

Rotterdamin Erasmus-yliopiston eurooppalaisen oikeuden professori René Repasi kuvaili Puolan ratkaisua The Guardianin mukaan ”oikeudelliseksi vallankumoukseksi”.

”Kyseessä on tietysti kaapattu tuomioistuin, mutta tämä on pisin askel kohti lainsäädännöllistä EU-eroa, jonka kansallinen tuomioistuin on koskaan ottanut”, Repasi kommentoi.

Laki ja oikeus -puolueen johto on kiistänyt Puolan olevan eroamassa unionista.

Reutersin mukaan puolalaiset ovat todella innokkaita EU-jäsenyyden kannattajia. Jopa 80 prosenttia maan kansalaisista kannattaa jäsenyyttä, joka on tuonut Puolalle miljardeja euroja tukirahojen muodossa.

Euroopan komission torstaina julkaiseman lausunnon mukaan Puolan perustuslaki­tuomioistuimen päätös ”herättää vakavan huolen”.

”EU-lait menevät kansallisen lainsäädännön edelle mukaan lukien perustuslain”, komission lausunnossa sanotaan.

Komissio lisäsi myös, että EU:n tuomioistuimen päätökset sitovat kaikkien jäsenvaltioiden viranomaisia, myös kansallisia tuomioistuimia.

”[EU] ei epäröi käyttää sen perussopimusten mukaisia valtuuksia suojellakseen sen lakien yhdenmukaista soveltamista”, komissio toteaa.