Suomi käyttää lastenhoitoon 47 kertaa enemmän julkista rahaa kuin Yhdysvallat, kirjoittaa HS:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner.

Siellähän se isänmaa taas killui yhden kansainvälisen vertailun kärkijoukossa. Amerikkalaislehti The New York Times vertasi tällä viikolla, kuinka paljon vauraat maat käyttävät julkista rahaa lasten päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen. Suomi oli kolmantena, heti Norjan ja Islannin jälkeen.

Lehden mukaan Suomi käyttää päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen verorahoja noin 20 000 euroa lasta kohden.

Yhdysvalloissa vastaava summa on 500 dollaria eli noin 430 euroa. Suomi siis käyttää julkisia varoja pienten lasten hoitoon noin 47-kertaisesti verrattuna Yhdysvaltoihin.

OECD-maiden keskiarvo on noin 14 000 euroa. Suomi ei ole poikkeus, Yhdysvallat on.

Amerikkalaislapsetkin tarvitsevat päivähoitoa. Suomen ja Yhdysvaltain välinen erotus peritään amerikkalaisvanhempien lompakosta tai isovanhempien letkeistä eläkepäivistä.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön selvityksen mukaan keskivertoperhe, jolla on vähintään yksi alle viisivuotias lapsi, tarvitsee noin 13 prosenttia tuloistaan lastenhoitoon. Se on monille liikaa.

Ilmainen, julkinen päivähoito on tarjolla vain kaikkein köyhimmille, mutta heistäkin vain pieni osa on avun piirissä.

Jos rahat eivät riitä tai päiväkotipaikkaa ei löydy, turvaudutaan usein isovanhempiin tai muihin sukulaisiin. Valtiovarainministeriön selvityksen mukaan 42 prosenttia alle kolmevuotiaista amerikkalaislapsista oli vuonna 2016 sukulaisten hoidossa.

Pandemia nosti päivähoidon Yhdysvalloissa otsikoihin. Koulut ja monet päiväkodit menivät kiinni, naiset jäivät kotiin. Niin tarina kuuluu.

Ennen pandemiaa amerikkalaisnaisten työllisyys oli ennätyksellisen korkealla, mutta sieltä tultiin rajusti alas. Toipuminen on ollut hidasta ja eriarvoista. 67 prosenttia yli 20-vuotiaista miehistä on töissä. Naisista työllisiä on vain 55 prosenttia.

Yhdysvaltain keskuspankin tutkimuksen mukaan hitaimmin on toipunut vähän koulutettujen pienten lasten äitien työllisyys. He ovat äitejä, joiden on vaikeinta löytää rahat päivähoitoon. Mustien äitien asema on heikoin.

Presidentti Joe Biden pyrkii ratkaisemaan amerikkalaisten lastenhoito-ongelmat takaamalla kaksi vuotta ilmaista varhaiskasvatusta ja rajoittamalla päivähoidon kustannuksia. Uudistuksen läpimeno on kuitenkin vielä epävarmaa.

Yhdysvalloissa pandemia sulki varhaiskasvatuspaikkoja. Marylandissa Heidi Wehner, 5, ja Isabella Galicia, 5, saivat kuitenkin ohjausta toissa keväänä.

Tarina kotiin jäävistä äideistä ja naisten kärsineestä urakehityksestä on Yhdysvalloissa ollut vahva. Sen alle on jäänyt toinen todellisuus pandemian vaikutuksesta työn ja perhe-elämän yhdistämiseen: entistä useampi työssä käyvä amerikkalaisvanhempi haluaa joko tehdä vähemmän töitä tai vaihtaa vähemmän vaativaan työhön.

Isien toiveet ovat muuttuneet vielä enemmän kuin äitien. Michiganin yliopiston kansantaloustieteen professorin Betsey Stevensonin Brookings-ajatushautomolle tekemän raportin mukaan vain neljännes isistä haluaa palata pandemiaa edeltäneeseen työtahtiin. Neljännes haluaa vähentää työtunteja ja 17 prosenttia haluaa vähemmän vaativan työn.

Työssä käyvistä äideistäkin vain 15 prosenttia haluaisi työskennellä enemmän ja 14 prosenttia valitsisi nykyistä paremman uran.

Sekä päivähoidon puutetta että arvojen muutosta epäillään syiksi siihen, että Yhdysvallat kärvistelee työvoimapulassa. Ihmiset miettivät valintojaan uusiksi.

Muutos ei tarkoita, etteikö päivähoidolle olisi jatkossakin amerikkalaisperheissä tarvetta. Mutta etätyöt ja lastenhoito-ongelmat taisivat herättää töitä painavat amerikkalaisvanhemmat janoamaan jotain, mistä suomalaiset saavat nauttia. Siitä, että ehtii ajoissa hakemaan lapset hoidosta.

Kirjoittaja on HS:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja.

