WSJ: Taiwanissa on toiminut ainakin vuoden ajan Yhdysvaltain erikoisjoukkojen sotilaita salaisissa koulutus­operaatioissa

Yhdysvalloilla ei ole ollut joukkoja Taiwanissa sitten vuoden 1979.

Yhdysvaltain erikoisjoukkojen sotilasyksikkö sekä satunnaisia merijalkaväen sotilaita on toiminut salaisissa koulutusoperaatioissa Taiwanissa jo ainakin vuoden ajan, kertoo The Wall Street Journal.

Kaikkiaan kyse on ollut noin 20 sotilaasta. Lehden tiedot perustuvat nimettömiin amerikkalais­viranomaislähteisiin.

Yhdysvallat on lupautunut auttamaan Taiwania sen puolustuksen kehittämisessä esimerkiksi asekaupoilla, mutta amerikkalaisjoukkoja ei saarella ole ollut sitten vuoden 1979, jolloin Yhdysvallat siirsi diplomaattien edustustonsa Taipeista Pekingiin ja tunnusti Taiwanin kuuluvan Kiinalle.

Tieto salaisesta operaatiosta paljastui tulenaralla hetkellä, sillä Taiwanin ja Kiinan suhteet ovat kärjistyneet ennätyksellisen kireiksi.

Kiina teki viime perjantaista alkaen noin 150 sotilaslentoa niin kutsutulle Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeelle, ja Taiwanin puolustusministeri pelkäsi Kiinan olevan valmis valtaamaan saaren lähivuosina.

Kiina pitää Taiwania kapinoivana maakuntanaan ja on valmis ottamaan saaren hallintaansa myös sotilaallisin keinoin. Taiwanissa pelko kiinalaisten maihinnoususta on kasvanut sen jälkeen, kun Kiina on kehittänyt nopeasti sotilaallista mahtiaan ja tukahduttanut Hongkongin itsehallintoalueen demokratian.

Kiinassa tieto amerikkalaissotilaista herätti vahvoja vastareaktioita.

”Kiina tulee käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja suojellakseen suvereeniuttaan ja alueellista koskemattomuuttaan”, Kiinan ulkoministeriö kommentoi tilannetta WSJ:n mukaan.

