Kiinalaiset rakastavat suurkaupungeissa taidokkaasti rakennettuja puistoja. Niihin tullaan tapaamaan tuttuja, kävelemään takaperin ja halailemaan puita sekä tietysti harrastamaan esimerkiksi laulua, soittoa ja tanssia. Joillekin kiinalaisille puistoissa tanssimisessa – tai oikeastaan tanssimusiikissa – on kuitenkin tullut mitta täyteen.

Puistotanssijoilla on tullut aluekiistoja urheilua harrastavien kanssa, ja tanssivia ikäihmisiä on yritetty häätää haisevilla aineilla ja jopa ulosteella, kertoo brittilehti The Guardian.

Hongkongissa on puolestaan South China Morning Post -lehden mukaan nähty jopa 2 000 hengen mielenosoitus ”puistomummojen” aiheuttamia desibelejä vastaan. Tanssijat joutuivat piiloutumaan suojiin, ja poliisin oli rauhoitettava tilanne.

Tianjinissa tilanne on koettu sen verran sosiaalista harmoniaa häiritseväksi, että poliisilla on oikeus sakottaa tanssimummoja liian kovasta musiikista. Lanzhoussa puolestaan on käytetty langattomia bluetooth-kuulokkeita, jolloin musiikki on kuulunut vain tanssijoiden korvissa.

Puistoihin hiljaisuutta haluavat ovat kuitenkin kehittäneet uuden salaisen aseen, jolla tanssijoiden ämyrit voidaan hiljentää kymmenien metrien etäisyydeltä.

Laite näyttää taskulampulta, ja sen toiminta perustuu langattoman bluetooth-yhteyden jumittamiseen kaiuttimesta.

Kiinassa laitteen voi ostaa muutamalla kymmenellä eurolla, mutta esimerkiksi verkkokauppa Aliexpressissä sitä kaupataan noin sadan euron hintaan.

Internetistä löytyy myös ohjeita, kuinka jumittajan voi rakentaa itsekin. Laitteen hankkineet ovat kommentoineet hiljaisuuden tuomaa rauhaa.

”Loistava keksintö. Sen ansiosta olen nyt naapuruston pomo. Kyse ei ole tavallisesta tuotteesta vaan sosiaalisesta oikeudesta”, kommentoi yksi käyttäjä kiinalaisen verkkokaupan sivulla The Guardianin mukaan.

Puistotansseja harrastaa Kiinassa arviolta noin satamiljoonaa eläkeläisnaista. Lähinnä kyse on naisten harrastuksesta, mutta mukana näkyy miehiäkin. Puistotansseja on harrastettu kulttuurivallankumouksen ajoilta 60-luvulta lähtien, kertoo SCMP.