Berliini

Itävallassa korruptioskandaaleita on nähty, mutta tämän viikon paljastukset ovat aiheuttaneet poliittisen maanjäristyksen jopa wieniläismittapuulla.

Itävaltalainen mediatutkija Andy Kaltenbrunner sanoo, että jos epäilyt ovat totta, Itävallan korruptiosta on paljastumassa aivan uusi taso. Ja lisäksi: se saattaa olla vain jäävuoren huippu.

”Tämä ei olisi mahdollista Saksassa eikä Pohjoismaissa, mutta se on mahdollista Itävallassa”, Kaltenbrunner sanoo HS:lle.

Syyttäjän viranomaiset tekivät keskiviikkona kotietsintöjä Itävallan liittokanslerinvirastossa ja muissa ylimmän poliittisen vallan kammareissa.

Syyttäjän mukaan liittokansleri Sebastian Kurz lähipiireineen on maksanut veronmaksajien rahoja suurelle mediayhtiölle, joka on vastineeksi tarjonnut Kurzille myönteistä julkisuutta ja hänen hyväkseen vääristeltyjä galluptuloksia.

Tapahtumat ajoittuvat vuoteen 2016, kun Kurzin ura eurooppalaiseksi politiikan supertähdeksi oli nousussa. Kurzin ura haiskahtaa siis epäilyjen mukaan rikollisin keinoin ostetulta.

Nyt Kurzin puolueen ÖVP:n hallituskumppani vihreät vaatii liittokanslerin vaihtamista nuhteettomaan henkilöön. Itävallan parlamentaariset puolueet tapaavat nyt vuorollaan liittopresidentin, joka selvittää maan poliittista tilannetta.

Ensi tiistaina hallitus joutuu luottamusäänestykseen, ja Kurzin eropaineet ovat kovat. Torstai-iltana 7 000 ihmistä vaati mielenosoituksessa Kurzin eroa Wienissä.

”Moikka Basti”, mielenosoittajat hyvästelivät Kurzia torstaina.

Sebastian Kurz esitettiin vangin asussa mielenosoituksessa Wienissä torstaina.

Miten Itävallassa voi tapahtua tällaista? Onko siellä media ostettavissa? Osa mediaa ei ole, Kaltenbrunner sanoo. Mutta tutkimusten mukaan poliitikkojen ja median suhteet ovat Itävallassa läheiset, ja raha vaikuttaa niihin.

Kaltenbrunnerin mukaan Itävallassa on Pohjoismaistakin tuttu poliittisen lehdistön historia, joka on jäänyt epäterveellä tavalla päälle. Kurz ei ole ensimmäinen, joka käyttää mediaa työkalunaan, mutta hänen kaudellaan suhde on tiivistynyt.

Itävallan erityispiirteenä on valtion omien ilmoitusten julkaiseminen sanomalehdissä. Se on vahvasti paperilehtiä lukevassa maassa merkittävä tulonlähde mediataloille.

Vuosi sitten EU:n komission oikeusvaltioraportti ilmaisi huolensa tästä hallituksen mediaan ohjaamasta rahakanavasta, joka aiheuttaa riippuvuussuhteen. Pandemia-aikana sen merkitys on korostunut.

Tutkijat näkevät Sebastian Kurzin toiminnassa yhtäläisyyksiä Unkarin pääministeriin Viktor Orbániin, vaikka tilanne ei tietenkään ole ainakaan vielä sama.

Kaltenbrunnerin mukaan Orbán aloitti vallan keskittämisen ja median haltuunoton samoin kuin Kurz on tehnyt. Kurz on ottanut myös oikeuslaitoksen tähtäimeensä.

”Viime kuukausina tilanne on huonontunut oikeusvaltion kannalta. Hirveitä asioita on tapahtunut nopeassa ajassa”, oikeustieteilijä Oliver Scheiber Wienin yliopistosta sanoo.

Hän vertaa Itävaltaa Donald Trumpin Amerikkaan tai Italian perinteiseen poliittiseen kulttuuriin. Itävallan hallitus esitti vastikään lakia, joka olisi rajoittanut viranomaisten oikeutta tehdä kotietsintöjä ministeriöissä ja virastoissa.

”Kaikki oikeustieteilijät olivat šokissa.”

Esitys ei toteutunut. Jos laki olisi voimassa, nyt käynnissä oleva tutkinta saattaisi jäädä toteutumatta.

Scheiberin mukaan Kurz ja hänen puoluetoverinsa, perustuslaista vastaava ministeri Karoline Edtstadler hyökkäävät jatkuvasti julkisuudessa syyttäjäviranomaisia vastaan.

Kurzin tie Itävallan johtoon oli huimaava sankaritarina, jota ihmeteltiin ympäri Eurooppaa. HS:n haastattelussa vuonna 2017 Kurz kertoi avoimesti keskittävänsä puolueessa valtaa itselleen.

Kurz aikoo todennäköisesti taistella asemastaan. Hän on jo kerran aikaisemmin joutunut eroamaan korruptioskandaalin takia, mutta nousi sen jälkeen uudestaan liittokansleriksi.

Silloin kohu keskittyi ÖVP:n hallituskumppaniin, äärioikeistolaiseen FPÖ:hön, jonka puheenjohtaja Heinz-Christian Strache oli valmis antamaan Venäjän vaikuttaa maansa asioihin rahallista korvausta vastaan.

Tuolloin Kurz sanoi, että ÖVP ei toimi samalla tavalla ja voitti uudet vaalit. Sen jälkeen hän on puolueineen joutunut uusien skandaalien keskelle. Häntä epäillään myös väärän todistuksen antamisesta Stracheen liittyvässä tutkinnassa.

Kurz on saanut ÖVP:n suosion lentoon erityisesti tiukalla maahanmuuttolinjallaan, ja ÖVP:n suosio on edelleen hyvä.

Nyt edessä on hyvin mahdollisesti taas hallituksen kaatuminen, ehkä myös uudet vaalit. Ironista kyllä, tutkijoiden mukaan on mahdollista, että Kurz olisi taas ÖVP:n kärkiehdokas ja voisi voittaa uusintavaalit.

”Tosin kukaan ei suostuisi hänen kanssaan enää hallitukseen", Scheiber sanoo.

Kaltenbrunnerin mukaan Itävallassa moni ajattelee, että politiikka on joka tapauksessa likaista.

”Meillä on täysin erilainen poliittinen kulttuuri kuin esimerkiksi teillä Suomessa.”

Kurzin puolueella on voimakkaat narratiivit, joilla korruptioepäilyiden merkitystä vähätellään. Strategiaan kuuluu Kaltenbrunnerin mukaan ajatus, että ÖVP ei ole kummempi kuin muutkaan, ja että vastustajat yrittävät vain loata sen.

”Heillä on hyvin paljon menetettävää. Ei vain valta, vaan myös kontrolli korruptioon”, Kaltenbrunner sanoo.

