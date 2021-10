Räjähdys tapahtui Konduzissa šiia-muslimien moskeijassa perjantairukousten aikaan.

Afganistanin Konduzissa on sattunut voimakas räjähdys šiia-muslimien moskeijassa, kertovat uutistoimistot Reuters, AFP ja AP.

Sairaalalähteiden mukaan räjähdyksessä on kuollut ainakin 50 ihmistä, kertoo AFP.

Kynduzin keskussairaalan lääkäri kertoo, että sairaalaan on toimitettu 35 kuollutta ja 50 haavoittunutta.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön johtamaan sairaalaan puolestaan on toimitettu ainakin 15 kuollutta. Aiemman tiedon mukaan räjähdyksessä on kerrottu loukkaantuneen 90 ihmistä.

Äärijärjestö Talebanin tiedottaja Zabihullah Muhajid vahvisti räjähdyksen uutistoimisto AFP:lle.

Talebanin erikoisjoukot ovat Muhajidin mukaan paikalla tutkimassa tapausta. Mikään taho ei vielä ollut ottanut vastuuta räjähdyksestä.

Räjähdys tapahtui perjantairukousten aikaan, jolloin moskeijoihin kokoontuu paljon ihmisiä.

Afganistanissa on ollut viime viikkoina useita hyökkäyksiä eri puolilla maata, joista osasta vastuun on ottanut Isis-K -äärijärjestö. Isis-K on vastustanut Talebanin valtaa siitä asti, kun Taleban valtasi maan alkusyksystä.