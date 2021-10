Päätoimittaja Dmitri Muratov kommentoi palkintoaan sanomalla sen kuuluvan lehden murhatuille toimittajille ja avustajille.

”Olemme aivan tyrmistyneitä”, Novaja Gazetan tiedottaja Nadežda Presnjakova kommentoi HS:lle Nobelin rauhanpalkintoa, joka myönnettiin perjantaina lehden päätoimittajalle Dmitri Muratoville.

Presnjakova kertoo saaneensa puhelun Nobelin rauhankomitean edustajalta vain kymmenisen minuuttia ennen palkinnon julkistamista.

Lue lisää: Sananvapautta edistäneet toimittajat Maria Ressa Filippiineiltä ja Dmitri Muratov Venäjältä saavat Nobelin rauhanpalkinnon

”Hän halusi tietää Dmitri Andrejevin [Muratovin] puhelinnumeron. Meitä on jo niin monen vuoden ajan veikkailtu palkinnon saajiksi, että kysyin heti, että ’tarkoittaako tämä, että Dmitri on saanut Nobelin?’ Vakava miesääni sanoi, ettei hänellä ole valtuuksia keskustella asiasta kanssani.”

”Annoin hänelle Dmitri Muratovin numeron ja lähetin Dmitrille tekstarin, että hänelle soitetaan Nobel-komiteasta. Hän soitti takaisin ja sanoi, että sieltä on tullut kolme puhelua hänen puhuessaan toimittajamme Jelena Milašinan kanssa. Olin silloin puistossa ulkoiluttamassa koiraa ja seurasin palkintojenjakoa kännykältä. Sanoin hänelle, että älä häiritse minua historiallisella hetkellä ja löin hänelle luurin korvaan.”

”Myöhemmin hän saneli minulle tiedotteen, joka on nyt verkkosivullamme”, Presnjakova jatkaa. ”Siis että palkinto ei kuulu hänelle vaan Igorille, Jurille, Anjalle, Nastjalle, Sašalle ja Natašalle.”

Kyseiset henkilöt ovat Novaja Gazetan murhattuja toimittajia tai vakituisia avustajia. Igor Domnikov, Juri Štšekotšihin, Anna Politkovskaja, Anastasija Baburova sekä asianajaja Stanislav Markelov ja Memorial-järjestön työntekijä Natalja Estemirova murhattiin työssään vuosina 2000–2009. Lisäksi lehden toimittaja Viktor Popkov kuoli jouduttuaan ristituleen toisen Tšetšenian sodan alussa vuonna 2001.

Tunnetuin uhreista on Anna Politkovskaja, jonka salamurhasta tuli torstaina kuluneeksi tasan 15 vuotta. Päivä oli samalla myös presidentti Vladimir Putinin 69. syntymäpäivä.

Vuonna 1993 perustettu Novaja Gazeta on tutkivaan journalismiin keskittynyt erittäin kriittinen sanomalehti. Siitä käytetään usein nimitystä oppositiolehti, mutta toimituksen väki ei nimityksestä pidä. Omasta mielestään he eivät ole minkään oppositioryhmän kannattajia vaan harjoittavat normaalia, mahdollisimman hyvää journalismia. Valitettavasti juuri tällaisella työllä Venäjällä pääsee oppositiomedian asemaan.

Presidentti Putin näytti ottaneen Muratovin Nobel-palkinnon vastaan kuitenkin yllättävän hyvin mielin, mikäli hänen lehdistöpäällikköönsä Dmitri Peskoviin on uskominen.

”Onnittelemme Dmitri Muratovia”, Peskov sanoi palkinnon julkistamisen jälkeen uutistoimisto Reutersin mukaan. ”Muratov työskentelee uupumatta periaatteitaan noudattaen, hän on niille omistautunut. Hän on kyvykäs ja hän on rohkea.”

Putin on luultavasti tosissaan, sillä Novaja Gazeta on valtapiireissäkin arvostettu. Edellinen Nobelin rauhanpalkinnon saanut venäläinen eli neuvostopresidentti Mihail Gorbatšov sijoitti 1990-luvulla osan palkintorahoistaan Novajaan lehden pelastamiseksi talousvaikeuksilta.

Lisäksi Putin on ottanut opikseen Neuvostoliiton nihkeästä suhtautumisesta ensimmäiseen venäläiseen rauhanpalkinnon voittajaan. Vuonna 1975 palkittu ydinfyysikko, rauhanaktivisti ja toisinajattelija Andrei Saharov (1921–1989) sai kommunistihallinnolta kylmää kyytiä, mistä ei Neuvostoliitolle lopulta ollut mitään hyötyä, päinvastoin.

Suurin syy Putinin hyvään tuuleen istuu kuitenkin telkien takana Pokrovin vankileirillä Moskovan itäpuolella. Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi oli rauhanpalkinnon saajien ennakkoveikkailuissa korkealla. Navalnyin palkitseminen olisi ollut Putinille hankala paikka. Ehkä valmiina olikin jo kommentti samaan tyyliin kuin Putin kommentoi Politkovskajan murhaa 15 vuotta sitten.

”Tämä journalisti oli Venäjän nykyisten vallanpitäjien terävä arvostelija”, Putin sanoi lokakuussa 2006 uutistoimisto AFP:n mukaan. ”Mutta journalistien tulisi tietää ja asiantuntijoiden ymmärtää, että hänen kykynsä vaikuttaa Venäjän poliittiseen elämään oli erittäin merkityksetön.”

Lehdistöpäällikkö Peskovin kiittävät sanat Muratoville voi lukea myös presidentin pieneksi kiilan lyönniksi opposition riveihin. Muratov on liberaalipuolue Jablokon jäsen ja Navalnyi puolestaan puolueen entinen jäsen. Leirien välit eivät ole ainakaan kaikin ajoin aivan loistavat.

Toisaalta Muratovin avoin puoluekanta ei lehden tekemisissä ole näkynyt ja toimituksen sympatiat ovat varmasti vangitun Navalnyin puolella.

”Meitä on niin monta kertaa veikkailtu voittajiksi, että olemme lakanneet ottamasta asian vakavasti emmekä ole odottaneet mitään”, Novaja Gazetan Nadežda Presnjakova sanoi perjantaina palkinnon julistuksen jälkeen.

”Rehellisesti sanoen ajattelimme, että tänä vuonna palkinto menee Navalnyille. Ja jos me olisimme päässeet äänestämään, olisimme tietenkin äänestäneet hänen palkitsemisensa puolesta.”

Toimituksen kannalta palkinto tuli joka tapauksessa oikeaan aikaan.

”Tämä antaa meille hieman lisää itseluottamusta näiden Venäjän journalismin synkkien kuukausien aikana”, lehden toimittaja Pavel Kanygin kommentoi iltapäivällä toimituksen pihalla Moskovassa. ”Joka viikko joku meistä Venäjän journalisteista nimetään ulkomaiseksi agentiksi, jotakin vastaan nostetaan rikossyyte, joku erotetaan.”

”Tämä uutinen tällaisen synkkyyden keskellä on valoa tuova, iloinen ja rohkaiseva viesti meille.”