Norjan Nobel-komitea halusi tämänvuotisella ratkaisullaan ilmiselvästi näpäyttää itsevaltaisia hallitsijoita.

Asetelma on tuttu valitettavan monesta maasta: vallassa on öykkäröivä vahva mies, ja hänellä on vastassaan harvalukuinen joukko rohkeita yksilöitä.

Tästä asetelmasta ponnisti Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi filippiiniläinen Maria Ressa, 58-vuotias sananvapauden puolustaja.

Norjan Nobel-komitea halusi tämänvuotisella ratkaisullaan ilmiselvästi näpäyttää itsevaltaisia hallitsijoita. Rauhanpalkinto jaettiin Ressan ja venäläispäätoimittaja Dmitri Muratovin kesken.

Lue lisää: Sananvapautta edistäneet toimittajat Maria Ressa Filippiineiltä ja Dmitri Muratov Venäjältä saavat Nobelin rauhanpalkinnon

Nuorempana Ressa teki pitkän uran yhdysvaltalaisen CNN-kanavan palveluksessa. Hän oli CNN:n kirjeenvaihtajana asemapaikkoinaan Filippiinien pääkaupunki Manila sekä Indonesian pääkaupunki Jakarta.

Ressa työskenteli kriisialueilla, ja hänen erikoistumisalueisiinsa kuuluivat muun muassa ääri-islamilaiset terroristiverkostot. Hän on kirjoittanut myös kaksi terrorismiaiheista kirjaa.

Kaikki tuo pätevöittää erinomaisesti toimittajana, mutta Nobeliin tarvitaan aivan muita ansioita.

”Aloitin toimittajana vuonna 1986 ja olen työskennellyt hyvin monessa maassa eri puolilla maailmaa”, Ressa sanoi viime vuonna tehdyssä haastattelussa uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Minua on ammuttu ja olen ollut uhattuna, mutta tällaista vähitellen tapahtuvaa tuhoa en ole kokenut.”

Maria Ressa viittasi omaan ja kollegojensa asemaan Filippiineillä. Vuonna 2012 Ressa oli perustamassa uutispalvelu Rappleriä, jota hän nykyäänkin johtaa.

Rappler on ollut napit vastakkain kovaotteisen presidentin Rodrigo Duterten kanssa. Duterte on uutisoinnista kimpaantuneena haukkunut Rappleriä ”valeuutisten välineeksi”.

Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte.

Duterte valittiin noin sadan miljoonan asukkaan Filippiinien presidentiksi vuonna 2016, ja hän on herättänyt kansainvälistäkin tyrmistystä.

Etenkin Duterten niin kutsuttu huumesota on ollut rujoa. Poliisit ja valtion laskuun toimivat asemiehet ovat ampuneet jopa kymmeniätuhansia huumeidenkäyttäjiä ja huumekauppiaita epäselvissä olosuhteissa.

Presidentti Rodrigo Duterten niin sanotussa huumesodassa kuolleiden lasten omaiset vaativat oikeutta mielenosoituksessa Manilassa viime kesäkuussa.

Filippiineillä Rappler on kuulunut niihin uutisvälineisiin, jotka ovat pitäneet ääntä laittomista teloituksista.

Kriittisestä journalismista joutuu maksamaan Filippiineillä hintaa. Maria Ressa on kertonut saaneensa vihapostia pahimmillaan 90 viestin tuntivauhtia.

Ressaa vastaan on nostettu lukuisia syytteitä, joista osa on ”nettiherjauksesta”. Häntä uhkaa jopa vuosien vankeusrangaistus, ja hän on tälläkin hetkellä vapaana takuita vastaan.

Ressa olisi voinut poistua Filippiineiltä helposti, mutta hän on päättänyt jatkaa taistelua sananvapauden ja oikeusvaltion puolesta.

”Pystyäksemme jatkamaan sitä mitä teemme, Rappler joutuu elämään joka päivä sen kanssa, että meidät ehkä lakkautetaan – olemme kuin uppoamassa juoksuhiekkaan”, Ressa sanoi perjantaina Nobel-voittonsa julkistamisen jälkeen.

Ressalta on ilmestymässä lähiaikoina hänen kolmas kirjansa How to Stand Up to a Dictator, vapaasti kääntäen ”Miten panna kampoihin diktaattorille”.

Sama kysymys Nobel-komiteallakin on ollut mielessä, kun se teki tämänkertaista päätöstään.