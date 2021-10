Ainakin 20 haavoittui säilöön­otto­keskuksessa tapahtuneessa ampuma­väli­kohtauksessa. Sadat siirtolaiset pakenivat kaaoksen yhteydessä.

Libyan pääkaupungissa Tripolissa säilöönotto­keskuksen vartijat ampuivat kuoliaaksi kuusi siirtolaista perjantaina, kertoo kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.

Järjestön mukaan al-Mabanin keskuksessa syntyi ampumavälikohtaus, jossa kuusi siirtolaista sai surmansa ja ainakin 20 haavoittui.

”Emme tiedä, mikä sai aikaan tämänpäiväisen tapahtuman, mutta se liittyy (al-Mabanin keskuksen) ylikuormitukseen ja kauheaan, erittäin jännittyneeseen tilanteeseen”, IOM:n Libyan-johtaja Federico Soda kertoi.

Viime päivien joukkopidätysten seurauksena al-Mabanin säilöönottokeskuksessa oli perjantaina noin 3 000 siirtolaista, kun sen kapasiteetti on 1 000. Osa siirtolaisista on ollut majoittuneena pihalla rakennuksen ulkopuolella.

Ampumisen synnyttämän kaaoksen yhteydessä jopa sadat ihmiset pääsivät silminnäkijöiden mukaan pakoon keskuksesta. Osa heistä otettiin myöhemmin uudelleen kiinni.

Viime viikonloppuna noin 5 000 siirtolaista pidätettiin Tripolissa, mikä kolminkertaisti hetkessä kaupungissa pidätettyinä olevien määrän. Pidätysten yhteydessä kuoli yksi ihminen ja haavoittui 15. Niiden kohteina olivat kansainvälisten järjestöjen mukaan enimmäkseen luvatta maassa olevat siirtolaiset. Libyan viranomaisten mukaan pidätysaalto oli osa huumeratsioita.

IOM:n Libyan-johtajan Sodan mukaan moni siirtolainen on pidätettynä ilman laillista perustetta.

”Siellä on ihmisiä, joilla on asianmukaiset paperit, mutta he ovat jumissa maassa.”

YK:n ja ihmisoikeusjärjestöjen mukaan korruptio ja väkivalta rehottavat Libyan säilöönottokeskuksissa. Usein mielivaltaisesti pidätetyt siirtolaiset joutuvat kestämään niissä surkeiden olojen lisäksi muun muassa seksuaalista väkivaltaa.

Sisällissodan piinaamasta Libyasta on etenkin vuoden 2011 vallankumousta seuranneina kaoottisina vuosina tullut tärkeä kauttakulkumaa Eurooppaan pyrkiville afrikkalaissiirtolaisille. Suurin osa Tripolissa pidätettyinä olevista siirtolaisista on Saharan eteläpuolisesta Afrikasta.